O Hayat Benim yeni bölüm bu akşam neden yok?

Pazar akşamları FOX TV'de ekrana gelen ve uzun zamandır yayınlanan O Hayat Benim dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Keremcem, Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray ve Oya Başar'ın başrollerinde oynadığı O Hayat Benim dizisinin hafta içinde yayınlanan fragmanında pazar akşamı yeni bölümünün yayınlanacağı görülüyordu. Kanal son dakika değişikliğine giderek dizinin 115. yeni bölümünü yeni yıl nedeniyle bu akşam yayınlamaktan vazgeçti ve 8 Ocak Pazar akşamı yayınlanacağını gösteren fragmanı yayınladı.

O Hayat Benim 8 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak 115. yeni bölüm fragmanı

O HAYAT BENİM YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Efsun bir tuzağın ortasına düştüğünün farkında değildir. Hülya’nın haber verdiği polisler Efsun’u Nuran’ın kollarından koparıp gözaltına alırlar. Efsun mahkemesi görülene kadar tutukevine gönderilir. Arda’nın elinden hiçbir şey gelmiyordur karısını korumak için... Efsun, Sultan ve Zühal, çocuk kaçırmaktan yargılandıkları ortaya çıktığında diğer mahkûm kadınların da nefretini üzerlerine çekerler. Üçünü de cehennem gibi günler beklemektedir artık... Nuran ise yaşananların ardından iyice içine kapanmıştır. Bahar ve Ateş, kızlarına nasıl ulaşacaklarını bilemiyordur. Tutuklu bile olsa Efsun’un çocuk üzerindeki etkisi her şeyden güçlüdür. Nuran’ı Efsun’dan olabildiğince uzaklaştırmak artık Bahar ve Ateş’in tek çaresidir. Efsun uzun zamandır süren bu büyük mücadeleyi, Nuran’ını kaybetmek üzeredir.

O HAYAT BENİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Efsun iki büyük kayıpla başa çıkmak zorundadır. Hastalığı gittikçe ağırlaşan Nuran artık konakta, Bahar’la Ateş’in yanındadır. Ve kimse Efsun’un onu görmesine izin vermiyordur. Sultan ise cezaevine girer girmez, Kenan’ın ayarladığı bir mahkumun saldırısına uğrar. Hayattaki iki büyük dayanağını kaybeden Efsun, Atahanlara karşı yeniden saldırıya geçer. Kendisine ve ailesine yapılanların bedelini en başta Hülya’ya ödetmeye kararlıdır. Bahar ve Ateş ise Nuran’ın yanından bir an olsun ayrılmıyordur. Nuran’ın sağlığına kavuşması ve gerçek ailesinin kim olduğunu öğrenmesi tek amaçlarıdır. Ancak Nuran öğrendikleri karşısında hiç onların beklediği gibi bir tepki vermez. Nuran annesi bildiği Efsun’a ulaşmak uğruna sonu belirsiz bir maceranın içine atılır. Efsun ise intikam hırsının dönüp yine kendini vuracağının farkında değildir.

O HAYAT BENİM DİZİSİ KONUSU

Konu hayatın ve aşkınsa, kadere asla teslim olma...O Hayat Benim'de küllerinden doğan aşklara ve hayata yenilmeden tutunma mücadelelerine hep birlikte tanık oluyoruz. Sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlamıştır, artık işler kimsenin umduğu gibi gitmeyecek, herkesi şaşırtacak büyük gelişmeler yaşanacaktır. Bahar, Ateş ve Efsun için yepyeni bir dönem başlamıştır.O Hayat Benim'in gizemli dünyasına sizi de bekliyoruz.