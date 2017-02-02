Ölene Kadar yeni 5. bölüm fragmanı son bölüm ardından atv'de yayınlandı mı?

Ölene Kadar dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde, Dağhan'ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz'ın hayatını daha çok araştırmaya sürükledi. Selvi'nin Dağhan'a gösterdiği ilgiden rahatsız olan Yılmaz, kardeşini bir tercih yapmaya zorladı. Diziyi her hafta büyük bir heyecanla izleyenler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Ölene Kadar 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

ÖLENE KADAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan'ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz'ın hayatını daha çok araştırmaya sürükler. Selvi'nin Dağhan'a gösterdiği ilgiden rahatsız olan Yılmaz, kardeşini bir tercih yapmaya zorlar. Bir yandan Dağhan'ın başının yeniden derde girmemesi için uğraşan Selvi, bir yandan da Dağhan'ın tazminat davasının peşine düşer.

Babasının katilini bulmak için eski defterleri karıştıran Beril ise babasının odasında bulduğu kâğıdın sırrını Dağhan'la paylaşır. Dağhan'ın Yılmaz'ın peşine düştüğünü anlayan Ender, Yılmaz'la ilgili önemli bir karar alır fakat bu sırada gelen önemli bir haberle bütün planlar değişir. Yeni planla hem Fahri'nin hem de Dağhan'ın hayatı altüst olacaktır.

ÖLENE KADAR KONUSU

Dağhan'ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz'ın hayatını daha çok araştırmaya sürükler. Selvi'nin Dağhan'a gösterdiği ilgiden rahatsız olan Yılmaz, kardeşini bir tercih yapmaya zorlar. Bir yandan Dağhan'ın başının yeniden derde girmemesi için uğraşan Selvi, bir yandan da Dağhan'ın tazminat davasının peşine düşer. Babasının katilini bulmak için eski defterleri karıştıran Beril ise babasının odasında bulduğu kâğıdın sırrını Dağhan'la paylaşır. Dağhan'ın Yılmaz'ın peşine düştüğünü anlayan Ender, Yılmaz'la ilgili önemli bir karar alır fakat bu sırada gelen önemli bir haberle bütün planlar değişir. Yeni planla hem Fahri'nin hem de Dağhan'ın hayatı altüst olacaktır.