Ölene Kadar yeni 5. bölüm fragmanı son bölüm ardından atv'de yayınlandı mı?
atv'nin yeni dizisi ölene kadar son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını şimdiden merak etmeye başladı. Son bölümde, Dağhan'ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz'ın hayatını daha çok araştırmaya sürükledi. Ölene Kadar yeni bölümde neler olacak? İşte merakla beklenen 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki.
Ölene Kadar dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde, Dağhan'ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz'ın hayatını daha çok araştırmaya sürükledi. Selvi'nin Dağhan'a gösterdiği ilgiden rahatsız olan Yılmaz, kardeşini bir tercih yapmaya zorladı. Diziyi her hafta büyük bir heyecanla izleyenler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Ölene Kadar 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.
ÖLENE KADAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dağhan'ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz'ın hayatını daha çok araştırmaya sürükler. Selvi'nin Dağhan'a gösterdiği ilgiden rahatsız olan Yılmaz, kardeşini bir tercih yapmaya zorlar. Bir yandan Dağhan'ın başının yeniden derde girmemesi için uğraşan Selvi, bir yandan da Dağhan'ın tazminat davasının peşine düşer.
Babasının katilini bulmak için eski defterleri karıştıran Beril ise babasının odasında bulduğu kâğıdın sırrını Dağhan'la paylaşır. Dağhan'ın Yılmaz'ın peşine düştüğünü anlayan Ender, Yılmaz'la ilgili önemli bir karar alır fakat bu sırada gelen önemli bir haberle bütün planlar değişir. Yeni planla hem Fahri'nin hem de Dağhan'ın hayatı altüst olacaktır.
ÖLENE KADAR SON BÖLÜM ATV'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
ÖLENE KADAR KONUSU
Dağhan'ın Yılmaz ile ilgili yaptığı planın işe yaramaması onu Yılmaz'ın hayatını daha çok araştırmaya sürükler. Selvi'nin Dağhan'a gösterdiği ilgiden rahatsız olan Yılmaz, kardeşini bir tercih yapmaya zorlar. Bir yandan Dağhan'ın başının yeniden derde girmemesi için uğraşan Selvi, bir yandan da Dağhan'ın tazminat davasının peşine düşer. Babasının katilini bulmak için eski defterleri karıştıran Beril ise babasının odasında bulduğu kâğıdın sırrını Dağhan'la paylaşır. Dağhan'ın Yılmaz'ın peşine düştüğünü anlayan Ender, Yılmaz'la ilgili önemli bir karar alır fakat bu sırada gelen önemli bir haberle bütün planlar değişir. Yeni planla hem Fahri'nin hem de Dağhan'ın hayatı altüst olacaktır.
ÖLENE KADAR OYUNCU KADROSU
Engin Akyürek (Dağhan) İşlemediği bir suç yüzünden hüküm giymiş; hayatının en güzel yıllarını, geleceğini, hayallerini, aşkını kaybetmiş ve on bir yıldır haksız bir esareti yaşayan 35 yaşında bir adam. Ağırlaştırılmış müebbet mahkumu olarak, ölene kadar çıkamayacağını düşündüğü cezaevinden, beklenmedik bir şekilde masumiyetinin ispatlanmasıyla çıkar. Ancak onun için bu bir son değil, aksine tehlikelerle dolu bir yolun başlangıcıdır. Hayatına devam etmekle geçmişin peşine düşmek arasında git geller yaşasa da yıllar önce kendisine tuzak kuranları bulmaya, onlara kaybettiklerinin bedelini ödetmeye ve adaleti sağlamaya kararlıdır.
Fahriye Evcen (Selvi) 24 Yaşında, henüz kariyerinin başında olan genç bir avukat. Acılarla, zorluklarla dolu geçmişi sebebiyle yaşına göre oldukça görmüş geçirmiş, hayatta her şeyin bir çözümü olduğuna inanan ve bu çözümleri aramaktan hiç vazgeçmeyen mücadeleci bir kadın. Onu avukat olmaya iten ve sonunda Dağhan'ın karşısına çıkmaya sürükleyen vicdanı, hem en zayıf hem de en güçlü yanı. Dağhan'ın kurtuluşuyla kendi sonunu da hazırladığından habersiz. Hayatının en önemli davasını kazanmayı başarsa da asıl sınavını Dağhan'a aşık olduğunda verecek.
Sarp Levendoğlu (Ender) 36 yaşında, hırslı, saplantılı, kötücül bir karakteri olmasına karşın istediğinde oldukça sakin, anlayışlı, düşünceli ve iyi kalpliymiş gibi görünebilen bir adam. İki yüzü vardır Ender'in; Birisi delicesine bir aşkla sevdiği Beril'in gördüğü aydınlık yüzü, diğeri ise başarıyla gizlediği ve şimdiye dek çok az insanın gördüğü karanlık yüzü… İstediği şeyleri elde etmek ve sahip olduğu imkanları elinde tutmak adına yapmayacağı şey yoktur. Dağhan'ın hapisten çıkmasıyla birlikte hayatında ikinci kez her şeyini kaybetme riskiyle yüz yüze gelir.
Gülcan Arslan (Beril) 32 yaşında, zengin iş adamı Sezai Karalı'nın prensesler gibi büyümüş biricik kızı, Dağhan'ın ilk aşkı. Uğruna her şeyden vazgeçtiği ve karnında çocuğunu taşıdığı adamın babasını öldürdüğünü öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşar. Yaşadığı bu ağır travma ruhunda onulmaz yaralar açar. Bir süre sonra güvenli bir liman gibi gördüğü çocukluk arkadaşı Ender ile evlenir. Dağhan masumiyeti ispatlanmış bir adam olarak hapisten çıkınca, Beril de pişmanlıklarıyla yüz yüze gelir ve evliliği ile tekrar alevlenen ilk aşkı arasında kalır.
Tansu Biçer (Yılmaz) Otuzlu yaşlarının ortalarında, ağırbaşlı, serinkanlı, ketum bir adam. Hayatı zorluklarla geçmiş, anne babasını kaybettikten sonra kendini hayattaki tek varlığı olan kız kardeşini korumaya adamış biri. Kardeşinin hastalanmasıyla birlikte geri dönüşü olmayan bir yola adım atmış. Asker arkadaşı Fahri sayesinde Ender'le yolları kesişmiş ve Yılmaz kardeşini kurtarmak için büyük bir suç işlemiş. Dağhan'ın hapisten çıkmasıyla her şey yeniden başlayınca Yılmaz da kendini işlediği suçun ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya bulur.
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