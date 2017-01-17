'Ölene Kadar'ın yönetmeni değişti
Atv'nin yeni dizisi 'Ölene Kadar'da yönetmen değişikliğine gidildi.
Yönetmen Umur Turagay koltuğunu Feride Kaytana teslim etti. 'Suskunların yönetmeni olarak tanınan Umur Turagay, her hafta 140 dakika dizi çekmeyeceğini dile getirmişti. Daha önceki projesi 'Suskunlar' dizisini bir bölüm çekmiş daha sonra bayrağı başka bir yönetmene devretmişti. Yönetmen bu kez son projesi 'Ölene Kadar' dizisini dört bölüm olarak çekti. Sonrasında ise koltuğunu 'Yüksek Sosyete' dizisinin yönetmeni Feride Kaytan'a bıraktı. (Raninitv)
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