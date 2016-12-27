Paramparça 86. yeni bölüm fragmanı Star TV’de

Paramparça 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu Paramparça son bölüm ardından Paramparça 86. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Konusu ve senaryosuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Paramparça 86. yeni bölüm yayınlandı ve fragmanda çok konuşulacak sahneler bulunuyor. Hazal, babasını öğrenme konusunda yeni adımlar atıyor. Ozan ise gerçekleri öğreniyor. İşte, Paramparça yeni bölüm fragmanı!

PARAMPARÇA SON BÖLÜM ÖZETİ

Paramparça son bölümde, Emre bebeği evlatlık alan Feyza, Cansu’nun ziyaretlerinden rahatsızdır. Emre’nin annesi gibi davranan Cansu’nun tavırlarına daha fazla dayanamayan Feyza, Cansu’yu evinden kovar. Fiziksel hastalığının yanı sıra ruhsal olarak da çöken Cansu’yu yeniden hayata döndürmenin tek yolu Emre bebektir.. Gözünün önünde kızının günden güne kötüleştiğini gören ve çaresiz kalan Dilara, Emre’nin ailesinin karşısına çıkar ve bebek için önce 1 sonra 5 milyon lira teklif eder. Dilara, şaşkınlıkla kendisini seyreden Feyza ve eşi ile kıran kırana bebek pazarlığı yapmaktadır.

Ozan’a kendi oğlu olduğunu itiraf etmek için sabırsızlanan Harun, Cihan’ın yemek davetini kabul eder. Tüm ailenin bir arada olacağı bu yemekte her şeyin açık açık konuşulması planlanırken, hiç hesapta olmayan gelişmeler yaşanır. Cihan ile Harun arasındaki ateşkesin sebebini araştıran Ozan’ın karşısına çıkan gerçek ise ister istemez herkesin hayatını değiştirecektir.