Paramparça 91. yeni bölüm fragmanı Son bölüm Star TV'de

Paramparça son bölüm Star TV'de ekrana geldi. İyi bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin başrollerinde, Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay, Mine Tugay, Nursel Köse, Ahu Yağtu gibi isimler yer alıyor. Yine heyecan dolu anların yaşandığı son bölümün ardından dizinin takipçileri merakla yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını beklemeye başladı. Paramparça 91. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

PARAMPARÇA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harun ağır yaralı!

Harun ile düşmanlığı yeniden alevlenen Cihan, Damir ile bir anlaşma imzalar. Bu anlaşmanın ertesinde kim iyi, kim kötü birbirine karışır. Bir hücumbot saldırısıyla çıkan çatışmada, Harun hiç tereddüt etmeden kendini Ozan’a siper eder. Ozan, Harun’a ilk kez “Baba” derken, Harun ölümle yaşam arasında gidip gelmektedir…

Cansu'nun vedası...

Candan’ı öldüren kaçakçıların hedefinde şimdi Asuman ve Özkan vardır. Emre bebek elinden alınan ve Deniz tarafından terk edilen Cansu, yaşamla bağını koparmaya karar verir. Aynı dakikalarda Hazal’ın da hayatı tehlikedidir…