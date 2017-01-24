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Paramparça'da şok ayrılık!

Dizinin başladığı günden bu yana Paramparça kadrosunda yer alan oyuncu diziden ayrıldı...

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Paramparça'da sürpriz ayrılık! Star TV'de üçüncü sezonu ile seyircisiyle buluşmaya devam eden Paramparça dizisinde ayrılık yaşandı.
 
Dizide Avukat Candan rolüne can veren Ahu Yağtu, 23 Ocak 2017 Pazartesi akşamı yayınlanan 88. bölümde diziye veda etti.
 
Avukat Candan senaryo gereği öldüğü için Ahu Yağtu'nun da rolü bitmiş oldu ve diziden ayrıldı.
 
Paramparça, her pazartesi Star TV'de yayınlanmaya devam edecek.

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