Paramparça'da şok ayrılık!

Moody's'ten ABD ekonomisine ilişkin dikkat çeken uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD Başkanı Donald Trump'ın makul bütçe açığı ve sağlıklı bir ekonomiyi miras aldığını ancak bazı zorlukların belirdiğini duyurdu.