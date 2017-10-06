Payitaht Abdülhamid 20. yeni bölüm fragmanı yayında mı Payitaht Abdülhamid 19. yeni bölüm bu akşam TRT 1'de izlenecek

Payitaht Abdülhamid 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dev prodüksiyon Payitaht Abdülhamid, Cuma akşamları heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi TRT1 ekranına kilitliyor. Senaryosunu Ayça Mutlugil ve Hale Çalap’ın yazdığı Payitaht Abdülhamid 19. son bölümü ile 6 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği dizinin 19. bölümünde; Sarayın içine sızan düşmanın Sultan Abdülhamid ile akılları durduracak ilginç anlaşmayı masaya yatırması, Sultan’a hazırlanan sinsi tuzak ve aksiyonu bol ajan avı heyecanı doruklara çıkartacak. Peki Payitaht Abdülhamid 20. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? Ayrıntılar ve yeni gelişmeler haberimizde.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 20. BÖLÜM FRAGMANI



Payitaht Abdülhamid 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TRT 1'de her Cuma akşamı ekrana gelen Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm ile ilgili tüm detayları bu haberimizden takip edebilirsiniz. Yeni bölüm fragmanı resmi internet sayfasından ekrana gelmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 19. BÖLÜM ÖZETİ



Sarayın içine sızan düşmanın Sultan Abdülhamid ile akılları durduracak ilginç anlaşmayı masaya yatırması, Sultan’a hazırlanan sinsi tuzak ve aksiyonu bol ajan avı heyecanı doruklara çıkartacak. Abdülhamid düşmanı olduğunu bilmeden Parvus’u Sarayında ağırlarken Murad Söğütlü’yle birlikte peşlerindeki ajanları alt eder ve petrol haritasını Payitaht’a getirmeyi başarır. Ama daha işleri bitmemiştir. Payitaht’a yayılan ajanları yakalamak zorundadırlar. Murad, ajanların yerini bulmak için kitaplardaki şifreleri çözmeye çalışırken, karşına çıkan Ahsen’in güzelliğinden oldukça etkilenmiştir. Abdülhamid’in emriyle Saraya çağrılan Selim Paşa, sarayda dengelerin yeniden kurulmasına sebep olur. Selim Paşa’nın gelişi, hem haremde, hem de mabeyinde tartışmalara yol açar. Mahmud Paşa Saraya geri dönmek ve gücüne tekrar kavuşmak için yeni bir oyunun içine girer. Seniha Sultan, oğlu için mecburen Mahmud Paşa'nın istediklerini yerine getirmektedir. Bu arada Bidar Sultan'la karşı kaşıya gelir, ama aynı zamanda hiç beklemediği de bir yandaş bulur...



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 19. BÖLÜM FRAGMANI







Abdülhamid düşmanlarının kendisine karşı harekete geçmek üzere ittifak yapacağı bilgisini alır ama toplantı yerleri meçhuldür. Parvus yandaşlarına Abdülhamid ve hilafeti bitirme yolunda görev dağılımı yaparken Murad yerlerini bulup, düşmanların maskesini düşürebilecek mi? Firuze annesinin intikamını almak için Sarayın koridorlarında bir yılan gibi süzülürken amacına ulaşabilecek mi? Ve Abdülhamid maskeli düşmanı Parvus’un tuzağına düşecek mi?



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİ KONUSU



Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı “Payitaht Abdülhamid” dizisi dev kadrosu ve ES Film imzasıyla her Cuma akşamları TRT1'de!



Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda “Kurtlar Vadisi”, “Elveda Rumeli” gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor. Sultan Abdülhamid Han karakterini ise, “Ihlamur Altında”, “Tatar Ramazan”, “Bir Çocuk Sevdim”, “Babam ve Ailesi” ve en son TRT’nin mini dizisi “Son Destan” gibi projelerde seyircinin severek izlediği Bülent İnal üstleniyor.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 19. BÖLÜM FRAGMANI







Tarihin en merak edilen dönemi ile Payitaht Abdülhamid ekranlara taşınacak…



Payitaht Abdülhamid; Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihin en çok merak edilen, en çok tartışılan ve dünyanın manipülasyon hamleleriyle gözünü Osmanlı topraklarına diktiği dönemde tahta çıkarak, 33 yıl gücü ve zekasıyla İmparatorluğu var gücüyle ayakta tutan Sultan Abdülhamid Han’ın son 13 yıllık Padişahlık Dönemini, ES Film imzasıyla TRT ekranlarına taşıyor. Proje Tasarımı Osman Bodur’a ait ve senaryosunu yine Osman Bodur ve Uğur Uzunok’un üstlendiği “Payitaht - Abdülhamid”, II. Abdülhamid Han'ın bu son 13 yıllık döneminde meydana gelen olaylar çerçevesinde Batılı devletler “yeni yüzyılı” kendileri için dizayn etmeyi arzularken, karşılarına dikilen yürekli adamın hikâyesini seyirciye aktaracak.



Dizinin Ana Teması: Mücadele!



1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyacak olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana gelecek. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacak diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunulacak.



TRT’nin “Filinta” ve “Zeyrek ile Çeyrek’ dizileri ile Türkiye'nin ilk Hollywood projesi olan -Y Production ile ortak yapımını üstlendiği- "The Ottoman Lieutenant- Osmanlı Subayı" filmine imza atan, Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin ortak olduğu ES Film’in yeni projesi “Payitaht- Abdülhamid”in çekimleri, İzmit'teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setlerde başladı. Platoda ayrıca, Yıldız Sarayı'nın belirli mekanları da birebir inşa edildi. Dönemin diğer kahramanlarının da, kurgusal öğelerle yer alacağı dizide, İzmit Seka Film Platosu dışında, çeşitli tarihi mekanlar ile birlikte İstanbul'da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit'te de dış çekimler yapılacak.



Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer alacağı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alacak. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşacak. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapacak.



Görüntü Yönetmenliğini Filinta’nın muhteşem görüntülerine imza atan Sami Saydan üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Özlem Taşpınar, Sanat Yönetmenliğini Yelkan İşkorkutan, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Barış Karaca, Tarih Danışmanlığını Azmi Özcan, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Kemalettin Osmanlı ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atacak.