Payitaht Abdülhamid 24. yeni bölüm fragmanı son bölüm – TRT 1

Payitaht Abdülhamid 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Payitaht Abdülhamid dizisi son bölümde, Abdülhamid’i sıkıştırmak isteyen Parvus, maşaları aracılığıyla Abdülhamid’in önüne geçmişten gelen yüklü bir borç çıkartır. Ya bu borç ödenecek, ya da gümrüklerimiz yabancıların eline geçecektir. Peki Sultan Abdülhamid’in buna karşı hamlesi ne oldu? Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Selim Paşa’nın hatırlamaya çalıştığı gerçeğin yer aldığı gazete, Abdülhamid’in elindedir. Parvus bir kez daha gerçek kimliğini gizlemeyi başaracak mı yoksa Selim Paşa’nın içindeki kuşku ile araştırdığı Gerfand gerçeği ortaya çıkacak mı? Bu hafta dizinin giriş hikâyesinde yer alan konuların ilki…

Murat, Söğütlü ve Yusuf, fırıncının ailesini ajanlardan kurtarır ancak yeni görevleri çok daha zorlu olacaktır. Çünkü Abdülhamid’in yurt dışından çağırdığı mühendisler Parvus’un hedefi olmuştur. Mahmud ise sonunda amacına ulaşmış, şirkette görev alabilmiştir. Ama Abdülhamid’in onun için başka planları vardır. Hatice; Kemalettin’i kışkırtmak için yeni bir oyun içine girer. Kemalettin’e karşı son kozunu oynar. Bakalım bu oyunu kazanabilecek mi? Firuze; Bidar’ın emriyle hakkında soruşturma yapıldığını öğrenir. Gözünü karartıp hazırlanan raporu yok etmek için aramaya başlar. Aradığından daha da fazlasını bulur. Firuze yüzünden kimlerin başı yanacaktır?

Bidar Sultan; Abdülhamid’in gönlünü almaya çalışırken Abdülhamid Saraya bir misafir davet ettiğini söyler. Gelen misafirin güzel, genç bir kadın olduğunu gören Bidar’ın dünyası başına yıkılır. Bidar Sultan şimdi ne yapacak? Abdülhamid’i sıkıştırmak isteyen Parvus, maşaları aracılığıyla Abdülhamid’in önüne geçmişten gelen yüklü bir borç çıkartır. Ya bu borç ödenecek, ya da gümrüklerimiz yabancıların eline geçecektir. Kasada yeterli para yoktur. Sultan Abdülhamid toprak kaybetmeden borç batağından kurtulabilecek mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU

1896’da, Sultan Abdülhamid’in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ‘‘Yunan Harbi’’ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan’dan istenen Filistin toprakları, Padişah’ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor. Yine Sultan’ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, ‘Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.