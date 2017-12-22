Payitaht Abdülhamid 31. yeni bölüm fragmanı 30. son bölüm TRT 1 izleyicsiiyle buluştu

Payitaht Abdülhamid son bölüm izleyenler, Payitaht Abdülhamid 31. yeni bölüm fragmanı için araştırma yapmaya başladı. Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İlgiyle izlenen ve TRT 1’de yayınlanan tarih dizisi Sultan Abdülhamid son bölümde ilginç gelişmeler yaşandı. Payitaht’ta ayaklanma çıkması ve Parvus’un yakalanması sonrasında yaşanan gelişmeler nefes kesti. Hem dış baskılar hem de ayaklanma olayları, Sultan Abdülhamid’i zor bir duruma soktu. Peki, Payitaht Abdülhamid 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı zaman haberimizde bulabilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Parvus’un yakalanması bütün dünyayı ayağa kaldırır. Vladimir, Karaso ve Herzl’ın iş birliğiyle Payitaht’ta ayaklanmalar olur. Sultan Abdülhamid hem dış ülkelerin baskıları hem de içeride ayaklanan tüccarlar ve gayrimüslim tebaa ile uğraşmak zorunda kalır.



Naime Sultan, Kemalettin’in başında iyileşmesi için beklerken; Kemalettin’in hayatından endişe eden Hatice’yi zapt etmek imkânsızdır. Osman Paşa oğlunu vuran Hatice Sultanla konuşmak için Mahmud Paşa’nın kapısına gelir. Seniha Sultan bu aşkın öğrenilmesini daha fazla engelleyemeyecektir. Çünkü Kemalettin, kazayla kendini vurduğunu söylese de başta Sultan Abdülhamid olmak üzere herkes bu garip vurulma olayının ardında başka bir fail olduğunu anlamıştır.



Saray hapsi biten Abdülkadir, Firuze’den bir iz bulmak için çabalar. Firuze de Abdülkadir’e ulaşmaya çalışır. Ama aralarındaki Bidar Sultan engelini aşmak mümkün değildir.





Vladimir, Herzl’la birlikte tüccarları zora sokmak için kurduğu oyunu bozan Mahmud Paşa’nın ölüm emrini keser. Mahmud Paşa kendisi için kurulan tuzağı öğrendiğinde her şey için artık çok geçtir.



Tahsin Paşa, köydeki anasıyla vedalaşıp İstanbul’a doğru yola çıkar ama çok sevdiği hünkârına kavuşması kolay olmayacaktır.

Sultan Abdülhamid, Herzl’ın estirmeye çalıştığı isyan rüzgârına direnen tüccar İbrahim Efendiye, Dersaadet Ticaret merkezinin açılış vazifesini verir. Paşalarından birinin ihaneti bu kez Sultan Abdülhamid’i hiç beklemediği, can evinden vurur. Parvus’un boynuna taktığı ip, kendi ayağına dolanır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT KONUSU

1896’da, Sultan Abdülhamid’in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ‘‘Yunan Harbi’’ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan’dan istenen Filistin toprakları, Padişah’ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor.

Yine Sultan’ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, ‘Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.

Payitaht Dizisi Oyuncu Kadrosu

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak yeni sezon oyuncuları ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi isimler yer alıyor.