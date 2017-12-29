Payitaht Abdülhamid yeni 32. bölüm fragmanı son bölüm TRT 1’de Soykırım suçlaması

TRT 1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Payitaht Abdülhamid adlı tarihi drama her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri etkileyen sahneler barındırdı. 29 Aralık tarihli Payitaht Abdülhamid son bölüm izleyicileri merakta bırakan konusuyla göz doldurdu. Peki, Payitaht Abdülhamid 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlgiyle izlenen dizide bu hafta; Sultan Abdülhamid’in hükümdarlığı soykırım tehditi ile karşılaştı. Düşmanları, soykırımla suçlanan Abdülhamid’i, savaş suçlusu olarak ilan etmeye hazırlandı. Hatice hakkında ortaya çıkan gerçekler ise haremde ortalığı karıştırdı. Parvus’un idam edilmesi sonrası intikam olarak Tahsin Paşa’nın idamı gündeme geldi. İşte, Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki. Payitaht Abdülhamid 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Abdülhamid; Parvus’u idam ettirirken, 'karşı cephede' ise Tahsin Paşa’nın "ipin ucunda" olduğundan habersizdir. Yaşanacak bir gelişme/ bir zafer belki de beraberinde bir felaketi getirecektir... Üstelik tehlikede olan sadece Tahsin Paşa’nın hayatı değil, Sultan Abdülhamid’in tahtıdır!

Sultan Abdülhamid, ele geçirilip kurgulanan belgeler ve kanıtlara istinaden, soykırımla suçlanıp savaş suçlusu ilan edilmek üzere.

Öte yandan, Kemalettin’i vuran Hatice, muhafızlar tarafından Sultan Abdülhamid’in huzuruna getirilir. Bidar Sultan, Hatice ve Kemalettin’in arasındaki ilişkiyi öğrenmiş Haremde kıyamet kopuyorken, Mahmud Paşa ortalığı yatıştırmanın tek çaresini söyler: Hatice derhal Vasfi ile evlendirilecektir!

Firuze ise beş parasız, perişan halde bir handa kalmaktadır. Abdülkadir, Firuze’nin yerini öğrenip yanına giderken, ikili, kendilerini bekleyen ölümcül felaketten habersizdir... Firuze ve Abdülkadir aşklarının bedelini canlarıyla mı ödeyecektir?



Kemalettin son anda haberdar olduğu Hatice ve Vasfi’nin nikâhını durdurabilecek midir? Sultan Abdülhamid Parvus’u idam ettirme kararına karşı bedelini dostu Tahsin Paşa’nın canı ve soykırımla suçlanarak kendi mahkûmiyetiyle mi ödeyecektir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT KONUSU

1896’da, Sultan Abdülhamid’in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ‘‘Yunan Harbi’’ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan’dan istenen Filistin toprakları, Padişah’ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor.

Yine Sultan’ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, ‘Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.

Payitaht Dizisi Oyuncu Kadrosu

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak yeni sezon oyuncuları ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi isimler yer alıyor.