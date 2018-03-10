Payitaht Abdülhamid son bölüm TRT 1’de 42. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki kaçıranlar ve dizinin son bölümünü yeniden izlemek isteyenler için haberimizde bulunuyor. Payitaht Abdülhamid 42. yeni bölüm fragmanı ise gelecek hafta TRT 1’de yaşanacaklara dair ipucu verecek. Selim Paşa, kızının mezar taşından alınan harfleri Sarayda görünce, Herzl’ın tuzağına düşer ve kızının ölüm emrini Paşalardan birinin verdiğinden emin olur. Adaleti sağlamak için Mahmud Paşa ile Sadrazamlık mevki için büyük bir yarışa girer. İşte, Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki ve 42. yeni bölüm fragmanı. Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker ve Hakan Boyav’ın rol aldıkları dizi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşananları özetliyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Meyid, Abdülhamid’e Parvus’un sırlarıyla dolu olan kasadan bahseder. Vladimir ölürken bu gizli kasanın anahtarını Meyid’e vermiş, bu sayede Parvus’un ajanlarıyla kurduğu iletişim ağına ulaşılmıştır.

Parvus’un yabancı bir posta teşkilatı aracılığıyla, şifreli bir şekilde haberleştiğini fark eden Abdülhamid, şifreleri çözüp, devleti hakkında kurulan hain planları ortaya çıkarmaya çalışır.

Öte yandan Parvus, tarihi bir katliam yaratacak büyük bir isyan çıkarmanın hazırlığındadır.

Payitaht'taki afyon ticaretinin peşine düşen Fehim Paşa, Abdülhamid’in emri dışında hareket eder. Bunu fark eden Meyid, Fehim Paşa’dan şüphelenmeye başlar.

Selim Paşa, kızının mezar taşından alınan harfleri Sarayda görünce, Herzl’ın tuzağına düşer ve kızının ölüm emrini Paşalardan birinin verdiğinden emin olur. Adaleti sağlamak için Mahmud Paşa ile Sadrazamlık mevki için büyük bir yarışa girer.

Efsun’un planı işlemiş, Bidar Sultan, Pakize’yi Abdülkadir’le evlendirmeye niyetlenmiştir. Ancak, bu sırada Sabahattin’in Pakize’ye yaptığı evlenme teklifi ortalığın karışmasına neden olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT KONUSU

1896’da, Sultan Abdülhamid’in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ‘‘Yunan Harbi’’ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan’dan istenen Filistin toprakları, Padişah’ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor.

Yine Sultan’ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, ‘Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.

Payitaht Dizisi Oyuncu Kadrosu

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak yeni sezon oyuncuları ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi isimler yer alıyor.