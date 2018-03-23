Payitaht Abdülhamid 44.yeni bölüm fragmanı Payitaht Abdülhamid son 43.bölüm izle! Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Payitaht Abdülhamit dizisinin ekranlara gelen son bölümünde; Sultan Abdülhamit keskin zekası sayesinde Parvus’un foyasını ortaya çıkarmıştı. Bu sayede halkı büyük bir katliamdan kurtarmıştı. İngiltere’den gelen Gertrude Bell adından genç Sultan Abdülhamit’in huzuruna çıkmıştı. Payitaht Abdülhamit dizisinin yayınlanan 43. bölüm fragmanına; Abdülhamit’in sözleri damgasını vuruyor. Abdülhamit’in ‘’ 4 cihaddan pusu kurmuşlar, soluksuz saldırılar; bizim vazifemiz o ateş çemberinden çeliğine su verilmiş bir kılıç gibi sapasağlam çıkmak’’ lafları ile gelecek olan saldırıya karşı iman ve itikat gücüyle hazır olduğunu belirtiyor.

Payitaht Abdülhamit Dizisinin 42. Bölümünde Neler Oldu?

Payitaht Abdülhamit dizisinin ekranlara gelen son bölümünde; Sultan Abdülhamit keskin zekası sayesinde Parvus’un foyasını ortaya çıkarmıştı. Bu sayede halkı büyük bir katliamdan kurtarmıştı. İngiltere’den gelen Gertrude Bell adından genç Sultan Abdülhamit’in huzuruna çıkmıştı. Ülkede arkeolojik kazı yapmak amacıyla izin istediği Sultan Abdülhamit’ten aslında başka amaçla faydalanmaya çalıştı. Bu durumdan haberi olmayan Sultan Abdülhamit bu tehlikeli adama izin verince Gertrude Bell ülkeyi bölme girişimlerinden bulundu.

43. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Payitaht Abdülhamit dizisinin yayınlanan 43. bölüm fragmanına; Abdülhamit’in sözleri damgasını vuruyor. Abdülhamit’in ‘’ 4 cihaddan pusu kurmuşlar, soluksuz saldırılar; bizim vazifemiz o ateş çemberinden çeliğine su verilmiş bir kılıç gibi sapasağlam çıkmak’’ lafları ile gelecek olan saldırıya karşı iman ve itikat gücüyle hazır olduğunu belirtiyor. Fehim Paşa ise ‘’ benim denizimde benden habersiz gezen de gemi yüzdüren de bunun hesabını öder ‘’ diyerek Sultan Abdülhamit’e meydan okuyor. Daha sonra Fehim Paşa’nın gemideki afyonu sattığı öğreniliyor. Bu işin yapıldığı anları fotoğraflayarak Sultan’ın görmesi için huzuruna getiriyorlar. Sultan Abdülhamit öğrendikleri ve fotoğraftan gördüklerinden sonra ‘’ bu düpedüz ihanettir’’ diyerek Fehim Paşa ve ona yataklık edenlerin hesabını keseceğini söylüyor.

Celalettin Paşa zindanda tutulurken Şehzade Abdulkadir onu ziyaret ediyor. Bu ziyarette Celalettin Paşa konuğunu iyi karşılamıyor. Zindanda oluşundan dolayı suçladığı Şehzade Abdulkadir’e ağır ithamlarda bulunuyor. Seniha Sultan ise yaptığı karanlık planı ve detaylarını Mahmut Paşaya anlatıyor. Seniha Sultan’ın ‘’ öyle bir oyun tezgahlayacağım ki bundan sonra ne Bidar Sultan için ne de Şehzade Abdulkadir için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’’ dediğinden Mahmut Paşa olacakları korku ile dinliyor. Sultan Abdülhamit iç meseleleri ile uğraşırken arka planda Theodor Hrezl, Emanuel Karaso büyük bir darbe yapacaklarını ilan ediyorlar.

Payitaht Abdülhamit Dizisinin Konusu

Es Filmin yapımı üstlendiği , zengin yazar kadrosu ile senaryosu yazılan ve tarih profesörlerinin danışmanlığında çekilen Payitaht Abdülhamit, 1896 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğunu durumunu ve Sultan Abdülhamit’in padişahlık serüvenini anlatıyor. Payitaht Abdülhamit, Sultan’ın hükümdarlığının 20. yılında gelişen olayları ekrana getiriyor. O dönemde yaşanan Yunan Harbi, 1. Siyonist Kongresi ve darbe girişimleri sonunda Osmanlı yaşananları anlatarak tarihe ışık tutuluyor. Payitaht Abdülhamit , Sultan’ın hükümdarlığı süresince yaptığı önemli projeleri , ülke topraklarını korumak için verdiği mücadeleyi , Osmanlı İmparatorluğunu yaşlı ve hasta halinden alıp bambaşka bir şekle büründürdüğü zamanları anlatarak izleyicilerin tarihe bakış açısını değiştiriyor.

Payitaht Abdülhamit Dizisinin Oyuncuları

Sultan Abdülhamid ( Bülent İnal ) : 1842 yılında doğan Sultan Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğunun son varisi ve Sultan Abdülmecid’in de oğludur. Annesi çok küçük yaşta kaybeden Sultan Abdülhamid, yalnız biri olarak büyür. Sultan Abdülhamid’in en büyük özelliği tutumlu olmasıdır. Uzun yıllar tahta geçme mücadelesi verdikten sonra , Sultan olur. Tahta geçtiği zamandan itibaren saray masraflarını kısar, halka tutumlu olmayı öğütler. Böylece Osmanlı İmparatorluğunun maddi olarak bitişini geciktirir.

Bidar Kadın Efendi ( Özlem Conker ) : Sultan Abdülhamid’in biricik eşi, Şehzade Abdülkadir’in ise annesidir. Bidar Kadın Efendi sarayda söz geçen, otoriter bir kadındır. Oldukça eğitimli ve kültürlü biridir. Bu yüzden sarayda birçok konuda akıl hocalığı yapar.