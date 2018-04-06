Payitaht Abdülhamid 46.yeni bölüm fragmanı yayında mı Payitaht Abdülhamid son 45.bölüm izle! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanları ve Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki haberimizde yer almaktadır. Payitaht Abdülhamid dizisinin yayınlanan 45. bölüm fragmanında; Sultan Abdülhamid düşmanları ile olan mücadelesinde yeni bir cephe açtığını ilan ediyor. Mahmud Paşa bu cephenin nasıl bir cephe olduğunu merak ediyor. Payitaht Abdülhamit dizisinin ekranlara gelen son bölümünde; Sultan Abdülhamid kendisine karşı kötü planlar yapan Parvus’a yi bir ders vermişti. Bu sayede Sarıyer tabyaları güçlenmişti. Parvus planında başarısız olunca devreye Gertrude Bell girmişti. İşte sevilen TRT1 dizisi Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragman ve son bölüm özeti…

Payitaht Abdülhamid Dizisinin 44. Bölümünde Neler Oldu?

Payitaht Abdülhamid dizisinin ekranlara gelen son bölümünde; Sultan Abdülhamid kendisine karşı kötü planlar yapan Parvus’a yi bir ders vermişti. Bu sayede Sarıyer tabyaları güçlenmişti. Parvus planında başarısız olunca devreye Gertrude Bell girmişti. Gertrude Bell Arap aşiretlerinin kışkırtarak, Abdülhamid’e karşı isyan çıkartmalarını sağlamaya çalıştı. Diğer yandan Parvus ve Herzl de sadrazamlık yarışında Selim Paşa’yı tuzağa çekmeye çalışmıştı. Fakat Mahmud Paşa bütün gücüyle bu yarıştan lider gelmek için çabaladı.

45. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Payitaht Abdülhamit dizisinin yayınlanan 45. bölüm fragmanında; Sultan Abdülhamid düşmanları ile olan mücadelesinde yeni bir cephe açtığını ilan ediyor. Mahmud Paşa bu cephenin nasıl bir cephe olduğunu merak ediyor. Bu yüzden Sultan Abdülhamid ile yapılan istişare de çok çarpıcı bilgiler öğreniyor. Bu haber çok hızlı bir şekilde Emanuel Karaso’nun kulağına gidiyor. Emanuel Karaso bu durumu görüşmek için Parvus ile buluşuyor. İkili Sultan Abdülhamid’in bu yeni atağı karşısında neler yapabileceklerine dair planlar yapıyor.

Sultan Abdülhamid ise askerlerini karşısına alarak yeni kalkınma planı ile ilgili bilgileri veriyor. Sultan Abdülhamid yol, fabrika , köprü yapacaklarından bahsediyor. Çok çalışarak ülkeyi kalkındıracaklarına inanıyor. Hatta Sultan Abdülhamid’e göre azimle ve devamlı çalışılması dahilinde dağı bile delebileceklerini söylüyor. Fakat Parvus ve Emaneul yeni kalkınma planının sabote etmek için girişimlerde bulunuyor. Bunun üzerine Sultan Abdülhamid ‘’ bin defa güneşimizi engelleseler bin defa güneşimiz doğar’’ diyerek tüm sabote girişimlerinden korkmadığını belirtiyor. Diğer yandan Gertrude ve Parvus arasındaki güç savaşı başka bir boyuta taşınıyor. Gertrude Bell bu oyunda artık Parvus’u tek başına bırakacağını söylüyor. Sultan Abdülhamid’in yeni planı başarılı olacak mı ? İmparatorluk içindeki düşman mihrakları bu girişimi sabote ederken başarılı olacak mı?

Payitaht Abdülhamit Dizisinin Konusu

Es Filmin yapımı üstlendiği , zengin yazar kadrosu ile senaryosu yazılan ve tarih profesörlerinin danışmanlığında çekilen Payitaht Abdülhamit, 1896 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğunu durumunu ve Sultan Abdülhamit’in padişahlık serüvenini anlatıyor. Payitaht Abdülhamit, Sultan’ın hükümdarlığının 20. yılında gelişen olayları ekrana getiriyor. O dönemde yaşanan Yunan Harbi, 1. Siyonist Kongresi ve darbe girişimleri sonunda Osmanlı yaşananları anlatarak tarihe ışık tutuluyor. Payitaht Abdülhamit , Sultan’ın hükümdarlığı süresince yaptığı önemli projeleri , ülke topraklarını korumak için verdiği mücadeleyi , Osmanlı İmparatorluğunu yaşlı ve hasta halinden alıp bambaşka bir şekle büründürdüğü zamanları anlatarak izleyicilerin tarihe bakış açısını değiştiriyor.

Payitaht Abdülhamit Dizisinin Oyuncuları

Şehzade Abdülkadir ( Can Sipahi ) : Sultan Abdülkadir ve Bidar Kadın Efendi’nin üçüncü oğlu olan Şehzade Abdülkadir silik bir kişiliktir. Asi ve sosyalist tavrı ile babasına zıt bir kişiliği olan Şehzade Abdülkadir, kimilerince ‘’sosyalist şehzade’2 olarak adlandırılır. En yakın arkadaşı olan Prens Sabahattin’in kışkırtmaları ve dolduruşları ile babasına karşı gelir. Şehzade Abdülkadir çok güzel keman çalar. Tahsili de Almanya’da askeri eğitim üzerinedir. Hanedanın yurt dışına sürülmesi ile Şehzade Abdülkadir hayatını kemal çalarak idame ettirmiştir.

Prens Sabahattin ( Kaan Turgut ) : Mahmud Paşa ile Seniha Sultan’ın oğlu olan Prens Sabahattin aynı zamanda Sultan Abdülkadir’in de yeğenidir. İmparatorluğa olan bağı anne tarafından geldiği için Prens ünvanına sahiptir. Prens Sabahattin batı kültürüne göre yetiştirilmiştir. Doğa bilimleri ile ilgilenen ve akıcı derecede Fransızca konuşan Prens Sabahattin, yenilikçi ve batı özentisi düşünceleri ile bilinir. Suikast girişimlerinden korktuğu için zamanında ailesi ile birlikte Paris’ kaçmıştır.