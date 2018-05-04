Payitaht Abdülhamid 50.yeni bölüm fragmanı Payitaht Abdülhamid son 49.bölüm izle! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ve Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki merak ediliyor. Tarihe ışık tutan dizileri ile bizleri buluşturan TRT 1 ; her hafta evlerimize Payitaht Abdülhamid dizisiyle konuk oluyor. Osmanlı Devletinin son dönemi ve son padişah Abdülhamid Han’ın sultanın sürecinin anlatıldığı dizi ile izlenmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid’in 49. Bölüm fragmanında; Abdülhamid Han paşalarını yanına çağırıyor. Payitaht Abdülhamit dizisinin ekranlara gelen son bölümünde; Parvus’un planı işlemiş ve halk sokaklara dökülmüştü. Bunun üzerine ordu sokağa indi ve tüm yolları tuttu. Mahmut Paşa bir yandan ihtilali bastırmaya çalışırken diğer yandan Abdülhamid’in iyileşmesi telaşına düşmüştü.

Payitaht Abdülhamit Dizisinin 48. Bölümünde Neler Oldu?

Payitaht Abdülhamit dizisinin ekranlara gelen son bölümünde; Parvus’un planı işlemiş ve halk sokaklara dökülmüştü. Bunun üzerine ordu sokağa indi ve tüm yolları tuttu. Mahmut Paşa bir yandan ihtilali bastırmaya çalışırken diğer yandan Abdülhamid’in iyileşmesi telaşına düşmüştü. Öyle ki kısa zamanda kendini isyan ateşinin ortasında buldu. Öte yandan Meyyit, Fehim Paşa ve adamları Saraya destek için giderken Parvus tarafından tuzağa düştüler. Fakat Parvus bununla da yetinmedi. Abdülhamid’in telgraf hattını ele geçirip Abdülhamid’in hafiyelerine büyük bir suikastın emri verdi. Tüm bu olanlardan haberi bile olmayan Abdülhamid ise yaşam savaşı veriyordu. Handan ise Mehmet Selim’den bebeği kaybettiğini gizledi. Fakat Efsun’un varlığına daha fazla dayanamayınca ve kendini kaybedip ona saldırdı.Bidar Kadın Hatun ise haremdeki dengeleri sağlamaya çalışıyordu. Fakat Naime, Hatice ve Kemalettin arasındaki her şeyi öğrendi.

49. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Tarihe ışık tutan dizileri ile bizleri buluşturan TRT 1 ; her hafta evlerimize Payitaht Abdülhamid dizisiyle konuk oluyor. Osmanlı Devletinin son dönemi ve son padişah Abdülhamid Han’ın sultanın sürecinin anlatıldığı dizi ile izlenmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid’in 49. Bölüm fragmanında; Abdülhamid Han paşalarını yanına çağırıyor. Son yaşananlardan sonra Abdülhamid Han ‘’ yeni bir asra giriyoruz paşalar, şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun’’ diyor. Abdülhamid Han ülke yönetimi , idaresi ve korunması konusunda artık daha farklı bir anlayış biçimi geliştirmeleri gerektiğini anlatıyor. Çünkü düşmanların akla hayale gelmeyecek şekilde saldıracaklarını biliyor.

Diğer yandan Prens Sabahattin ve Parvus arasında iş birliği çok tehlikeli bir hal alıyor. Parvus ; Prens Sabahattin’in yanına giderek ‘’ şu ana kadar yapmayı istemediğimiz son bir hamle daha var ‘’ diyor. Parvus bir harita çıkararak ‘’ Payitahta büyük locayı kuracağız ‘’ diyor. Bu yüzden çalışmalara hemen başlanıyor. Mason olarak bilenen bu locada ülke tarihini değiştirecek önemli kararlar alınıyor. Hatta Mahmut Paşa da mason locasına üye oluyor. Bu locada alınan ilk karar ‘Sultan Abdülhamid’i öldürmek’’ . Herkes oy birliği ile bunu kabul ediyor. Abdülhamid Han ise arkasında çevrilen işlerden habersiz bir biçimde, ‘’ madem onlar bizim üstümüze gelecekler sağlam bir kale gibi dimdik durmalıyız. Surlarımızda en ufak bir delik açılmayacak inşallah’’ diyor.

Payitaht Abdülhamit Dizisinin Konusu

Es Filmin yapımı üstlendiği , zengin yazar kadrosu ile senaryosu yazılan ve tarih profesörlerinin danışmanlığında çekilen Payitaht Abdülhamit, 1896 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğunu durumunu ve Sultan Abdülhamit’in padişahlık serüvenini anlatıyor. Payitaht Abdülhamit, Sultan’ın hükümdarlığının 20. yılında gelişen olayları ekrana getiriyor. O dönemde yaşanan Yunan Harbi, 1. Siyonist Kongresi ve darbe girişimleri sonunda Osmanlı yaşananları anlatarak tarihe ışık tutuluyor. Payitaht Abdülhamit , Sultan’ın hükümdarlığı süresince yaptığı önemli projeleri , ülke topraklarını korumak için verdiği mücadeleyi , Osmanlı İmparatorluğunu yaşlı ve hasta halinden alıp bambaşka bir şekle büründürdüğü zamanları anlatarak izleyicilerin tarihe bakış açısını değiştiriyor.

Payitaht Abdülhamit Dizisinin Oyuncuları

Şehzade Abdülkadir ( Can Sipahi ) : Sultan Abdülkadir ve Bidar Kadın Efendi’nin üçüncü oğlu olan Şehzade Abdülkadir silik bir kişiliktir. Asi ve sosyalist tavrı ile babasına zıt bir kişiliği olan Şehzade Abdülkadir, kimilerince ‘’sosyalist şehzade’2 olarak adlandırılır. En yakın arkadaşı olan Prens Sabahattin’in kışkırtmaları ve dolduruşları ile babasına karşı gelir. Şehzade Abdülkadir çok güzel keman çalar. Tahsili de Almanya’da askeri eğitim üzerinedir. Hanedanın yurt dışına sürülmesi ile Şehzade Abdülkadir hayatını kemal çalarak idame ettirmiştir.

Prens Sabahattin ( Kaan Turgut ) : Mahmud Paşa ile Seniha Sultan’ın oğlu olan Prens Sabahattin aynı zamanda Sultan Abdülkadir’in de yeğenidir. İmparatorluğa olan bağı anne tarafından geldiği için Prens ünvanına sahiptir. Prens Sabahattin batı kültürüne göre yetiştirilmiştir. Doğa bilimleri ile ilgilenen ve akıcı derecede Fransızca konuşan Prens Sabahattin, yenilikçi ve batı özentisi düşünceleri ile bilinir. Suikast girişimlerinden korktuğu için zamanında ailesi ile birlikte Paris’ kaçmıştır.