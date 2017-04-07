Payitaht Abdülhamid 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! son bölüm TRT 1'de

Payitaht Abdülhamid 8. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid son bölümünde, Sultan Abdülhamid, düşmanlarının oyunlarına karşı kendi hamlesini yaptı. Filistin’de, Celal ve Kemalettin gözlerini kan bürümüş Müslüman kılığındaki İngilizlere karşı canlarını ortaya koyarken, Sultan ise Saray’a sızan yılanın bizzat karşısına dikildi. Sultan’ın yıllar önce kurduğu oyunun karşısında bir engel duruyor: Melike’nin karanlık geçmişi. Payitaht Abdülhamid’in oyuncu kadrosunda, Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt, İbrahim Kendirci gibi değerli isimler yer alıyor. 14 Nisan 2017 Cuma akşamı ekrana gelecek olan Payitaht Abdülhamid 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen fragman.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Abdülhamid, düşmanlarının oyunlarına karşı kendi hamlesini yaptı. Filistin'de, Celal ve Kemalettin gözlerini kan bürümüş Müslüman kılığındaki İngilizlere karşı canlarını ortaya koyarken, Sultan ise Saray'a sızan yılanın bizzat karşısına dikiliyor. Sultan'ın yıllar önce kurduğu oyunun karşısında bir engel duruyor: Melike'nin karanlık geçmişi.

Theodor Herzl, gittikçe acımasızlaşan planlarına bir yenisini daha eklemek istiyor. İstediği tek şey anarşi ve şehirde yayılacak huzursuzluk. Ömer çetin bir savaşın içinde. Bir yandan annesini kaçıran Hiram'ın alçaklığından ve yapabileceklerinden çekiniyor, bir yandan da içini yakan öfkesiyle en kuvvetli yumruğunu Hiram'a indirmek istiyor. Bu iki çelişkiden geriye kalacak olan hakikat Ömer'in kaderini tayin edecek. Haremde bitmek bilmeyen Seniha - Bidar Kadın muharebesi gittikçe tatsızlaşırken, Fatma Pesent'in hamlesiyle dengeler derinden sarsılacak. Haremde kaçan huzuru geri getirmek için Rahime Perestu Valide Sultan, saraya teşrif ediyor. Valide Sultan'ın saraya gelişi haremde büyük tedirginlik yaratıyor. Valide Sultan, haremde ikbal ve felaketin kol kola gezdiğini herkese hatırlatacak. Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, İbrahim Kendirci, Berkan Şal, Can Sipahi, Eren Hacısalihoğlu, Gözde Kaya, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Umut Kurt ve Zeynep Özder’in yer aldığı Payitaht Abdülhamid; her Cuma akşamı 20.00’de TRT 1’de.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı “Payitaht Abdülhamid” dizisi dev kadrosu ve ES Film imzasıyla TRT1 ekranlarında...

Payitaht Abdülhamid; Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihin en çok merak edilen, en çok tartışılan ve dünyanın manipülasyon hamleleriyle gözünü Osmanlı topraklarına diktiği dönemde tahta çıkarak, 33 yıl gücü ve zekasıyla İmparatorluğu var gücüyle ayakta tutan Sultan Abdülhamid Han’ın son 13 yıllık Padişahlık Dönemini, ES Film imzasıyla TRT ekranlarına taşıyor. “Payitaht - Abdülhamid”, II. Abdülhamid Han'ın bu son 13 yıllık döneminde meydana gelen olaylar çerçevesinde Batılı devletler “yeni yüzyılı” kendileri için dizayn etmeyi arzularken, karşılarına dikilen yürekli adamın hikâyesi seyirciye aktarılıyor.

1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyacak olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana gelecek. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacak diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunulacak.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer alacağı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alacak. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşacak. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.

Görüntü Yönetmenliğini Filinta’nın muhteşem görüntülerine imza atan Sami Saydan üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Özlem Taşpınar, Sanat Yönetmenliğini Yelkan İşkorkutan, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Barış Karaca, Tarih Danışmanlığını Azmi Özcan, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Kemalettin Osmanlı ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atıyor.