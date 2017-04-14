Payitaht Abdülhamid 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid neden yok? 14 Nisan TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Tekrar bölümü yayınlanan Payitaht Abdülhamid 8. yeni bölümü 21 Nisan 2017 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

PAYİTAH ABDÜLHAMİD 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osmanlı’ya hâkimiyet kurmaya ve yok etmeye çalışan dış güçler, yine yılmadan sinsi planlarına devam edecek. Osmanlı’nın başındaki yeni sorun Herzl’in ayaklandırmayı Payitaht’ta yaratmak istediği Ermenilerle olan iş birliği olacak! Yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği, senaryosunu Uğur Uzunok’un yazdığı dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde olacaklar: Ermeni komiteciler Payitaht’ı kana bulamak için İstanbul’a silah yığmaya çalışıyor. Hesap etmedikleri biri var; Sultan Abdülhamid!

Sultan Abdülhamid (Bülent İnal), Celal (Umut Kurt) ve Kemalettin’in (Eren Hacısalihoğlu) Filistin’den getirdiği ajanı usta bir planla İngilizlere karşı kullanıyor. Ömer (Akın Akınözü) annesinin intikamı için Hiram’ın (Berkan Şal) peşine düşüyor. Ömer hedefe giderken kurulmuş bir ok gibi yayından fırlıyor. Fakat başına geleceklerden habersizdir. Valide Sultan’ın (Şefika Ümit Tolun) Saraya gelmesi Bidar Kadın (Özlem Conker) ve Seniha Sultan (Selen Öztürk) arasındaki muharebeyi iyice kızıştırıyor. Valide Sultan’ın hükmü Saraydaki dengeleri bozacak. Sara (Elena Vineova) kurtuluş hediyesi olarak Mahmut Paşa’ya büyük bir hediye veriyor. Ancak bu hediye Mahmut Paşa’nın kâbusu olacak. Melike (Ezgi Eyüboğlu) mazisinin sırlarını aralamak için Saraydan çıkmak zorunda. Abdülkadir (Can Sipahi) Melike’nin yardımına koşuyor. Ama bu başına büyük bir bela açacak.