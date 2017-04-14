Payitaht Abdülhamid 8.bölüm ne zaman? 14 Nisan TRT 1 yayın akışı

Payitaht Abdülhamid 8.bölüm ne zaman yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid neden yok? 14 Nisan TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi her zamanki saatinde başlamayacak. Bunun sebebi ise Cumhurbaşkanı Özel yayını oldu. Saat 20:10’da başlayacak Cumhurbaşkanı Özel Yayını nedeniyle Payitaht Abdülhamid 8.bölüm daha geç bir saatte başlayacak.

14 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:10 Cumhurbaşkanı Özel Yayın

22:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni bölüm)

00:50 Lise Devriyesi (Tekrar)

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNDE BU HAFTA

Ermeni komiteciler Payitaht'ı kana bulamak için İstanbul'a silah yığmaya çalışıyor. Hesap etmedikleri biri var; Sultan Abdülhamid! Sultan Abdülhamid (Bülent İnal), Celal (Umut Kurt) ve Kemalettin'in (Eren Hacısalihoğlu) Filistin'den getirdiği ajanı usta bir planla İngilizlere karşı kullanıyor. Ömer (Akın Akınözü) annesinin intikamı için Hiram'ın (Berkan Şal) peşine düşüyor.

Ömer hedefe giderken kurulmuş bir ok gibi yayından fırlıyor. Fakat başına geleceklerden habersizdir. Valide Sultan'ın (Şefika Ümit Tolun) Saraya gelmesi Bidar Kadın (Özlem Conker) ve Seniha Sultan (Selen Öztürk) arasındaki muharebeyi iyice kızıştırıyor. Valide Sultan'ın hükmü Saraydaki dengeleri bozacak. Sara (Elena Vineova) kurtuluş hediyesi olarak Mahmut Paşa'ya büyük bir hediye veriyor. Ancak bu hediye Mahmut Paşa'nın kâbusu olacak. Melike (Ezgi Eyüboğlu) mazisinin sırlarını aralamak için Saraydan çıkmak zorunda. Abdülkadir (Can Sipahi) Melike'nin yardımına koşuyor. Ama bu başına büyük bir bela açacak.