Payitaht Abdülhamid 9.yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm TRT 1’de

Payitaht Abdülhamid 9. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Diziseverlerin büyük bir keyifle izlediği, her bölümünde yeni gelişmelerin yaşandığı ve heyecanın bir an olsun azalmadığı Payitaht Abdülhamid 9. yeni bölümü 28 Nisan 2017 Cuma akşamı TRT 1’de ekrana gelecek. Payitaht Abdülhamid son bölümde, Ermeni komiteciler Payitaht’ı kana bulamak için İstanbul’a silah yığmaya çalıştı. Hesap etmedikleri biri var; Sultan Abdülhamid! Sultan Abdülhamid, Celal ve Kemalettin’in Filistin’den getirdiği ajanı usta bir planla İngilizlere karşı kullandı. Ömer hedefe giderken kurulmuş bir ok gibi yayından fırladı. Fakat başına geleceklerden ise habersizdi. Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen fragman...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ermeni komiteciler Payitaht’ı kana bulamak için İstanbul’a silah yığmaya çalışıyor. Hesap etmedikleri biri var; Sultan Abdülhamid! Sultan Abdülhamid (Bülent İnal), Celal (Umut Kurt) ve Kemalettin’in (Eren Hacısalihoğlu) Filistin’den getirdiği ajanı usta bir planla İngilizlere karşı kullanıyor. Ömer (Akın Akınözü) annesinin intikamı için Hiram’ın (Berkan Şal) peşine düşüyor.

Ömer hedefe giderken kurulmuş bir ok gibi yayından fırlıyor. Fakat başına geleceklerden habersizdir. Valide Sultan’ın (Şefika Ümit Tolun) Saraya gelmesi Bidar Kadın (Özlem Conker) ve Seniha Sultan (Selen Öztürk) arasındaki muharebeyi iyice kızıştırıyor. Valide Sultan’ın hükmü Saraydaki dengeleri bozacak. Sara (Elena Vineova) kurtuluş hediyesi olarak Mahmut Paşa’ya büyük bir hediye veriyor. Ancak bu hediye Mahmut Paşa’nın kâbusu olacak. Melike (Ezgi Eyüboğlu) mazisinin sırlarını aralamak için Saraydan çıkmak zorunda. Abdülkadir (Can Sipahi) Melike’nin yardımına koşuyor. Ama bu başına büyük bir bela açacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

1896’da, Sultan Abdülhamid’in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ‘‘Yunan Harbi’’ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan’dan istenen Filistin toprakları, Padişah’ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor. Yine Sultan’ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, ‘Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.