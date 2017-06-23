Payitaht Abdülhamid sezon finali 17. son bölüm TRT 1’de yeni sezon ne zaman başlayacak?

Payitaht Abdülhamid son bölümde neler yaşandı? 23 Haziran akşamı yayınlanan Payitaht Abdülhamid sezon finali TRT 1’de yayınlandı. Payitaht Abdülhamid 17. son bölüm sürpriz sahnelerle yaz tatiline girdi. Sultan Abdülhamid bir yandan etrafındaki ihaneti temizlerken bir yandan devleti harbe hazırlıyor. Aynı zamanda ince siyasetiyle dış devlet dengelerini ustalıkla idare etmek zorunda olduğunu biliyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Abdülhamid bir yandan etrafındaki ihaneti temizlerken bir yandan devleti harbe hazırlıyor. Aynı zamanda ince siyasetiyle dış devlet dengelerini ustalıkla idare etmek zorunda olduğunu biliyor. Esas hedef ise belli; İngiliz'in piyon olarak öne sürdüğü Yunan karşısında Şah olacak bir Osmanlı...

İhanet düğümü çözüldü... Mahmud Paşa adım adım darağacına yürürken, peşinden ailesi de sürükleniyor. Seniha Sultan, kocasının ihaneti ve taktığı broşun Bidar Sultan tarafından ifşa edilmesiyle güç bir duruma düşüyor. Hünkâr'ın merhametinden öte sığınacak bir şeyi yok.

Sabahattin hem annesi hem babası için çabalıyor. Ya ikisini de kurtaracak, ya da ikisiyle beraber helak olacak. Lakin Abdülkadir, adaleti sağlamak için elinden geleni ardında koymuyor. Bir Şehzade ve bir Paşazadenin ters düştüğü bu savaşta sonuç muamma! Ömer, kardeş bildiği Yusuf'un zalimlerin safına çekilmesine engel olamıyor. Parayı görünce arda kalan her şeyi unutan Yusuf, Ömer'i dahi ezip geçecek raddeye geldi. Ömer, Yusuf'u zalimle bir görmeye dayanabilecek mi? Theodor Herzl, babasını bulmaya kararlı.

Hünkâr, Jacob Herzl'ı kendi himayesinde tuttuğu sürece Theodor Herzl'ı da avucunda tutacak. Herzl buna bir son vermek zorunda. İdeallerine ayaklarında böyle bir pranga varken ulaşamaz. Sara Hedaya ve Emanuel Karaso Payitaht'tan kaçma hayalleri bir silahın hedefine kurban gidiyor. Ve aşıklardan biri ölerek sonsuza kadar ayrılıyor...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

1896’da, Sultan Abdülhamid’in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ‘‘Yunan Harbi’’ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan’dan istenen Filistin toprakları, Padişah’ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor. Yine Sultan’ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, ‘Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı “Payitaht Abdülhamid” dizisi dev kadrosu ve ES Film imzasıylaTRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

BÜLENT İNAL

Usta oyuncu 19 Mayıs 1973 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde dünyaya geldi. Başarılı oyuncu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kurşun Yarası, Bir Aşk Hikayesi, Ihlamurlar Altında, Bu Kalp Seni Unutur Mu? , Bitmeyen Şarkı, Tatar Ramazan, Urfalıyam Ezelden ve son olarak Babam ve Ailesi gibi dizilerde rol almıştır.

ÖZLEM CONKER

Güzel oyuncu 1 Temmuz 1973 yılında Ankara’da doğmuştur. Canan, Aşk ve Ceza, Ömre Bedel, Kınalı Kar gibi dizilerde yer almıştır.Başarılı oyuncu en son Fox ekranlarında yayınlanan Karagül dizisinde Narin karakterine hayat vermiştir.

HAKAN BOYAV

Usta oyuncu 10 Ocak 1964 yılında İzmir’de doğmuştur. Başarılı oyuncunun en popüler olduğu dizi ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kara rolüdür. Başarılı oyuncu en son Kış Güneşi dizisinde Kadim karakterine hayat vermiştir.

ELİF ÖZKUL

Güzel sunucu 10 Mayıs 1988 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir.İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlayan Özkul, Show Tv ekranlarında yayınlanan Cumartesi Sürprizi programının sunuculuğunu yapmaktadır.

SAYGIN SOYSAL

Yetenekli oyuncu 21 Mayıs 1982 yılında Trabzon’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur .

Muhteşem Yüzyıl, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Hatırla Sevgili oynadığı dizilerden sadece bazılarıdır.Başarılı oyuncu en son 46 Yok olan dizisinde Doğan karakterine hayat vermiştir.

AKIN AKINÖZÜ

1 Ocak 1990 Ankara doğumlu genç oyuncu Ted Ankara Koleji’ nde eğitimini tamamlamıştır. Daha önce Star Tv ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde İvan / Ali karakterine hayat vermiş son olarak Arkadaşlar İyidir’ de başrol oynamıştır.

GÖZDE KAYA

Güzel ve genç oyuncu 13 Ağustos 1988 yılında Antalya’da doğmuştur.Kalbim Seni Seçti, Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Çilek Kokusu ve son olarak Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almıştır.

BERKAN ŞAL

Başarılı oyuncu 1 Ocak 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Daha önce Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Arif karakteri ile tanınmıştır.

Ayrıca son olarak 46 Yok Olan dizisinde Salim karakterine hayat vermiştir.

EZGİ EYÜBOĞLU

Güzel oyuncu 15 Haziran 1988 yılında Ankara’da doğmuştur. Adı Mutluluk dizisinde rol aldığu başrol ile tanınmaktadır.

Muhteşem Yüzyıl, Sudan Bıkmış Balıklar, Yalan Dünya ve Ulan İstanbul gibi dizilerde rol almıştır.

İBRAHİM KENDİRCİ

Yakışıklı oyuncu 9 Eylül 1986 yılında Gaziantep’ te doğmuştur. İlk olarak Kavak Yelleri dizisinde oynamıştır. Daha sonra ise Sevdaluk, Yol Ayrımı, Bizim Hikaye ve Rengarenk gibi dizilerde yer almıştır.

SELEN ÖZTÜRK

Güzel oyuncu 23 Temmuz 1980 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuğuna Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlamış daha sonra Serçe Sarayı, Hatırla Gönül gibi dizilerde de rol bulmuştur.

ALİ NUR TÜRKOĞLU

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Ali Nur Türkoğlu, Payitaht Abdülhamid’in ikinci bölümünde ‘Emanuel Karasu’ karakteriyle diziye dahil oluyor.