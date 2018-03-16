Payitaht Abdülhamid son bölüm TRT 1’de Payitaht 43. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Yüksek bütçeli prodüksiyonu, oyuncu kadrosu ve konusuyla kısa sürede dikkat çeken TRT 1 dizisi Payitaht Abdülhamid son bölüm izleyenler, Payitaht Abdülhamid 43. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapmaya başladılar. Payitaht Abdülhamid son bölümde, Sultan Abdülhamid, keskin zekasıyla Parvus’un oyununu bozmuş, büyük bir katliamın olmasını engellemiştir. Bu sırada İngiltere’den Payitaht’a henüz gelmiş olan ‘Çöl Tilkisi’ Gertrude Bell, Abdülhamid’in huzuruna çıkar. Osmanlı topraklarında kazı yapmak için izin ister. Ancak genç kadının Abdülhamid’in hilafetini bitirmek için büyük bir planı vardır. Payitaht Abdülhamid 43. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Abdülhamid, keskin zekasıyla Parvus’un oyununu bozmuş, büyük bir katliamın olmasını engellemiştir. Bu sırada İngiltere’den Payitaht’a henüz gelmiş olan ‘Çöl Tilkisi’ Gertrude Bell, Abdülhamid’in huzuruna çıkar. Osmanlı topraklarında kazı yapmak için izin ister. Ancak genç kadının Abdülhamid’in hilafetini bitirmek için büyük bir planı vardır.

Mahmud Paşa ve Selim Paşa Sadrazamlık yarışı içindeyken, Sabahattin ve Abdülkadir de Pakize’yi evlenmeye ikna etmek için yarışa girmiştir adeta. Parvus, peşinde olduğu Fehim Paşa’yı tuzağa düşürmek için bir plan hazırlar. Fehim Paşa, Parvus’un tuzağından kurtulabilecek mi?

Hatice ve Kemalettin’in birbirlerine olan hislerini öğrenen Vasfi Paşa ne yapacak? Abdülhamid kendisi hakkında İslam dünyasını kışkırtan, Bell’in planının ortağı sahte Seyyid’in maskesini düşürecek mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT KONUSU

1896’da, Sultan Abdülhamid’in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ‘‘Yunan Harbi’’ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan’dan istenen Filistin toprakları, Padişah’ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor.

Yine Sultan’ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, ‘Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.

Payitaht Dizisi Oyuncu Kadrosu

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak yeni sezon oyuncuları ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi isimler yer alıyor.