Payitaht Abdülhamid 18. son bölüm ardından Payitaht Abdülhamid 19. yeni bölüm fragmanı - TRT 1

Payitaht Abdülhamid yeni 19. Bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 18. bölüm izleyicisi ile buluşuyor. TRT 1’in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid Cuma akşamları saat 20.00’da ekranlara geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Akın Akınözü, Hakan Boyav, İbrahim Kendirci, Selen Öztürk, Can Sipahi, Umut Kurt, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler yer alıyor. Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda “Kurtlar Vadisi”, “Elveda Rumeli” gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor. Dizide 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı “Payitaht Abdülhamid”in hayatı anlatılıyor. Payitaht Abdülhamid son bölümde Osmanlı Ordusu Yunanlıları harp meydanında yenmeyi başarmış, zafer coşkusu Sarayı sarmıştır. Ama Hatice ve Naime endişe içindedirler. Kemalettin Paşa dönen askerlerin içinde değildir. Sultan Abdülhamid, Yunanlıların teslim anlaşması için İngiliz ve Yunan Sefirleriyle masaya oturur. Payitaht Abdülhamid yeni 19. Bölüm fragmanı ve Payitaht Abdülhamid son 18. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Osmanlı Ordusu Yunanlıları harp meydanında yenmeyi başarmış, zafer coşkusu Sarayı sarmıştır. Ama Hatice ve Naime endişe içindedirler. Kemalettin Paşa dönen askerlerin içinde değildir. Sultan Abdülhamid, Yunanlıların teslim anlaşması için İngiliz ve Yunan Sefirleriyle masaya oturur. Sefirlerin amacı Abdülhamid’i masada oyuna getirip yenmektir. Osmanlı, hilafeti ezeli düşman olarak görenler işlerini şansa bırakmaz ve Abdülhamid’in karşısına Kralların, Çarların üstünde yeni bir düşman gönderir. Bununla birlikte küçük Şadiye Sultan’ın yanında Saraya melek yüzlü bir şeytan girer. Sultan Abdülhamid ve ailesi her yönden düşmanlarla çevrilmiştir. Kimi görünür, kimi görünmez düşmanlarla Abdülhamid’in nasıl baş edeceği seyirlik bir şölen olacaktır…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid’in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

Payitaht Abdülhamid; Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihin en çok merak edilen, en çok tartışılan ve dünyanın manipülasyon hamleleriyle gözünü Osmanlı topraklarına diktiği dönemde tahta çıkarak, 33 yıl gücü ve zekasıyla İmparatorluğu var gücüyle ayakta tutan Sultan Abdülhamid Han’ın son 13 yıllık Padişahlık Dönemini, ES Film imzasıyla TRT ekranlarına taşıyor. Proje Tasarımı Osman Bodur’a ait ve senaryosunu yine Osman Bodur ve Uğur Uzunok’un üstlendiği “Payitaht - Abdülhamid”, II. Abdülhamid Han'ın bu son 13 yıllık döneminde meydana gelen olaylar çerçevesinde Batılı devletler “yeni yüzyılı” kendileri için dizayn etmeyi arzularken, karşılarına dikilen yürekli adamın hikâyesini seyirciye aktaracak.

1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyacak olan “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana gelecek. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacak diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!’ Ana temasındaki mesajla seyirciye sunulacak.

TRT’nin “Filinta” ve “Zeyrek ile Çeyrek’ dizileri ile Türkiye'nin ilk Hollywood projesi olan -Y Production ile ortak yapımını üstlendiği- "The Ottoman Lieutenant- Osmanlı Subayı" filmine imza atan, Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin ortak olduğu ES Film’in yeni projesi “Payitaht- Abdülhamid”in çekimleri, İzmit'teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setlerde başladı. Platoda ayrıca, Yıldız Sarayı'nın belirli mekanları da birebir inşa edildi. Dönemin diğer kahramanlarının da, kurgusal öğelerle yer alacağı dizide, İzmit Seka Film Platosu dışında, çeşitli tarihi mekanlar ile birlikte İstanbul'da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit'te de dış çekimler yapılacak.

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer alacağı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alacak. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşacak. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapacak.

Görüntü Yönetmenliğini Filinta’nın muhteşem görüntülerine imza atan Sami Saydan üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Özlem Taşpınar, Sanat Yönetmenliğini Yelkan İşkorkutan, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Barış Karaca, Tarih Danışmanlığını Azmi Özcan, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Kemalettin Osmanlı ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atacak.