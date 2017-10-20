Payitaht Abdülhamit 21.bölüm fragmanı yayınladı. Payitaht Abdülhamit yeni bölümde neler yaşanacak Payitaht Abdülhamit 21.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamit oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Payitahtın geçen haftaki bölümünde Osmanlı Ordusu Yunanlıları harp meydanında yenmeyi başarmış, zafer coşkusu Sarayı sarmıştı. Hatice ve Naime endişe içindedirler. Bununla birlikte küçük Şadiye Sultan’ın yanında Saraya melek yüzlü bir şeytan girer. Sultan Abdülhamid ve ailesi her yönden düşmanlarla çevrilmiştir. Kimi görünür, kimi görünmez düşmanlarla Abdülhamid’in nasıl baş edeceği seyirlik bir şölen yaşandı. İşte sevilen dizi Payitaht Abdülhamit yeni bölüm ve oyuncu kadrosunu haberimizde sizler için derledik...