Payitaht Abdülhamit 21.bölüm fragmanı yayınladı. Payitaht Abdülhamit yeni bölümde neler yaşanacak

Payitaht Abdülhamit 21.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamit oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Payitahtın geçen haftaki bölümünde Osmanlı Ordusu Yunanlıları harp meydanında yenmeyi başarmış, zafer coşkusu Sarayı sarmıştı. Hatice ve Naime endişe içindedirler. Bununla birlikte küçük Şadiye Sultan’ın yanında Saraya melek yüzlü bir şeytan girer. Sultan Abdülhamid ve ailesi her yönden düşmanlarla çevrilmiştir. Kimi görünür, kimi görünmez düşmanlarla Abdülhamid’in nasıl baş edeceği seyirlik bir şölen yaşandı. İşte Payitaht Abdülhamit yeni bölüm ve oyuncu kadrosunu haberimizde sizler için derledik.

Payitaht Abdülhamit yayınlanan 21. bölüm fragmanıyla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid Mahmut’u bir kez daha huzurundan gönderir fakat Mahmut vazgeçmez. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 21.BÖLÜM 1. FRAGMAN

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 21.BÖLÜM 2. FRAGMAN

Payitaht Abdülhamit 20.Bölüm Özeti

Osmanlı Ordusu Yunanlıları harp meydanında yenmeyi başarmış, zafer coşkusu Sarayı sarmıştır. Ama Hatice ve Naime endişe içindedirler. Kemalettin Paşa dönen askerlerin içinde değildir. Sultan Abdülhamid, Yunanlıların teslim anlaşması için İngiliz ve Yunan Sefirleriyle masaya oturur. Sefirlerin amacı Abdülhamid’i masada oyuna getirip yenmektir. Osmanlı, hilafeti ezeli düşman olarak görenler işlerini şansa bırakmaz ve Abdülhamid’in karşısına Kralların, Çarların üstünde yeni bir düşman gönderir. Bununla birlikte küçük Şadiye Sultan’ın yanında Saraya melek yüzlü bir şeytan girer. Sultan Abdülhamid ve ailesi her yönden düşmanlarla çevrilmiştir. Kimi görünür, kimi görünmez düşmanlarla Abdülhamid’in nasıl baş edeceği seyirlik bir şölen olacaktır…

Payitaht Abdülhamid Dizisi Konusu

1986 yılında Sultan Abdülhamid'in taht koltuğunda oturduğu 20. yılında o dönemlerinde uzun süre sonra Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan Yunan Harbi anlatılıyor. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları ve Padişahın'ın sonuna kadar direndiği düşmanın masadan hüsranla kalktığı o dönem ekranlara gelecek. Hicaz Demirylu çalışmaları ve daha fazlası önemli tarihi olaylara tanıklık edeceğiniz Abdülhamid dizisinde günümüze kadar taşınan güçlü bir milletin evlatlarına şahit olacaksınız.

Payitaht Dizisi Oyuncu Kadrosu

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak.

Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak yeni sezon oyuncuları ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi isimler yer alıyor.