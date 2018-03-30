Payitaht Abdülhamit 45.yeni bölüm fragmanı izlendi mi Payitaht Abdülhamit son 44.bölüm TRT1 izleme linki

Payitaht Abdülhamit 45.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Payitaht Abdülhamit 44.son bölüm izleme linki star.com.tr adresinden takip edebilir dizinin tekrarınını izleyebilirsiniz. Payitaht Abdülhamit’in merakla beklenen 44. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 43. Bölümüyle ekrana gelen Payitaht Abdülhamit’in 44. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. TRT 1’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamit her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Es filmin yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Osman Bodur, Uğur Uzunok, Ayça Ertürkler, Hamza Akyıldız ve Hale Çalap elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Emre Konuk’un olduğu tarihi türde bir dizi olan Payitaht Abdülhamit ; başladığı günden bu yana izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Sultan Abdülhamit karakterini Bülent İnal, Bidar Sultan karakterini Özlem Conker , Seniha Sultan karakterini Selen Öztürk, Şehzade Abdülkadir karakterini de Can Sipahi canlandırıyor. Dizi Sultan Abdülhamit Han’ın taht mücadelesi ve Osmanlı hükümdarlığının son yıllarını anlatıyor. Payitaht Abdülhamit’in 44. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Payitaht Abdülhamit 45.yeni bölüm fragmanı ve 44.son bölüm izleme linki...



PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 44.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Payitaht Abdülhamid dizisinde Abdülhamid keskin zekâsıyla Parvus’un planını lehine çevirmiş ve bu sayede Sarıyer tabyalarını güçlendirmiştir. Ancak hain planların ardı arkası kesilmemekte, Parvus’un yanı sıra, Gertrude Bell de Arap aşiretleri üzerinden Abdülhamid’e karşı büyük bir oyun oynamaktadır.



Abdülhamid, Şehzade Mehmet Selim’in Saraya gelişi ile son derece mutlu olurken, Abdülkadir ise ağabeyinin varlığından bir o kadar rahatsızdır.







Parvus ve Herzl, Selim Paşa’yı Sadrazamlık vaadiyle tuzağa düşürmeye çalışırlar, Mahmud Paşa da var gücüyle Sadrazam olmaya çabalar. Ve Abdülhamid nihayet beklenen seçimi yapar!



Abdülkadir ve Pakize’nin düğünü de Naime ve Kemalettin’in düğünüyle birlikte yapılır. Kıyılan nikâhlar, çiftleri mutluluğa mı felakete mi sürükleyecek? Handan’ın kâbusu gerçek mi olacak, Mehmet Selim ve Efsun karşılaşacak mı?Ölümcül bir tuzağa çekilen Fehim Paşa hayatta kalmayı başarabilecek mi? Abdülhamid’i devirmek için darbe planı yapan Parvus başarılı olabilecek mi?



Payitaht Abdülhamit dizisinin yayınlanan 44. bölüm fragmanında; Sultan Abdülhamid yaşanan olaylardan dolayı çok sinirlidir. İngilizlerin islama olan düşmanlığı ve bu uğurda yaptıklarına daha fazla tahammül edemeyen Sultan Abdülhamid tüm İngiliz aşiret liderlerinin tutuklanması emrini veriyor. Gertrude Bell ise görevine hız kesmeden devam ediyor. Fakat görevini bitirmeye çalışırken Parvus’un engeli ile karşılaşıyor. Parvus daha önce yürüttüğü bu görevden alındığını söylediği Gertrude Bell bunu kabul etmiyor. Parvus’a böyle bir yetkisinin olmadığını söylese de; Parvus ‘’gücümü karşımdakilerin güçsüzlüğünden alıyorum’’ diyerek iddialı laflarda bulunuyor. Diğer yandan İngilizler , Araplar ile iş birliği yapmaya çalışıyor . Fakat asıl amaçları ‘’arap isyanı’’ başlatmak. Bunun farkına varan Sultan Abdülhamid ise adamlarını uyarıyor.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 44.BÖLÜM FRAGMANI







Şehzade Abdülkadir ise yeniden evleniyor. Bidar Sultan oğluna gerçekten evlenmek isteyip istemediğini soruyor. Şehzade Abdülkadir ise evlenme niyetinin ciddi olduğunu söylüyor. Sultan Abdülhamid’in eşrafından bir cariye seçilerek Şehzade Abdülkadir için evlenmesi uygun bulunuyor. Bu evlilik için herkes onay verirken, evliliğin şerefine de yemek düzenleniyor. Tüm haneden düğünü kutlarken Hatice Sultan odasında büyük acılar içindedir. Bu durumda daha fazla sessiz kalamayacağını söyleyerek düğünü basıyor. Sultan Abdülhamid’in karşısına çıkarak düğüne rızası olmadığını ifade ediyor.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİT DİZİSİNİN 43.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Payitaht Abdülhamit dizisinin ekranlara gelen son bölümünde; Sultan Abdülhamid tüm planlarını alt üst ettiği Parvus’un ardından krizi de önlemişti. Fakat Parvus yenilen pehlivan güreşe doymaz misali ; Ruslar ve Bulgar çeteleri ile iş birliği yaparak iç karışıklık çıkarmaya çalışmıştı. Diğer koldan ise Gertrude Bell içerden büyük bir stratejik oyun içindeydi. Bu amaçla arapları kışkırtarak bağımsızlık istemeleri için tetiklemişti.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİT DİZİ KONUSU



Es Filmin yapımı üstlendiği , zengin yazar kadrosu ile senaryosu yazılan ve tarih profesörlerinin danışmanlığında çekilen Payitaht Abdülhamit, 1896 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğunu durumunu ve Sultan Abdülhamit’in padişahlık serüvenini anlatıyor. Payitaht Abdülhamit, Sultan’ın hükümdarlığının 20. yılında gelişen olayları ekrana getiriyor. O dönemde yaşanan Yunan Harbi, 1. Siyonist Kongresi ve darbe girişimleri sonunda Osmanlı yaşananları anlatarak tarihe ışık tutuluyor. Payitaht Abdülhamit , Sultan’ın hükümdarlığı süresince yaptığı önemli projeleri , ülke topraklarını korumak için verdiği mücadeleyi , Osmanlı İmparatorluğunu yaşlı ve hasta halinden alıp bambaşka bir şekle büründürdüğü zamanları anlatarak izleyicilerin tarihe bakış açısını değiştiriyor.







PAYİTAHT ABDÜLHAMİT DİZİ OYUNCULARI



Theodor Herzl ( Saygın Soysal ) :



Tarihte politik siyonizmin kurucusu olarak bilinir. Budapeşteli bir aileden gelen Theodor aslında hukuk okumuş bir avukattır. Aynı zamanda yazar olan Theodor’ın ülküsü büyük bir Yahudi devleti kurmaktır. Birçok Yahudi ayaklanmasında ön saflarda görev yapmış, aynı zaman siyonizmin yayılmasını sağlayan kitaplar yayımlamıştır. Siyonist teşkilatının da kurucusu olan Theodor, zamanında İngilizler ile iş birliği yaparak Yahudi devletinin kurulması için çalışmıştır. Bu günkü İsrail’in bulunduğu yerlerin hakimiyeti geçmişte Osmanlı Egemenliği altındaki Filistin toprakları olduğu için; Sultan Abdülhamid’e karşı İngilizler ile çalışarak bu topraklara sahip olmak için uğraşmıştır.









Emanuel Karaso ( Ali Nuri Türkoğlu ) :



Selanik doğumlu olan Emanuel yahudi siyasetçi ve avukattır. Tüccar bir aileden gelen Emanuel aynı zamanda Jön Türkler’in kurucu üyeleri arasındadır. Selanikte ‘’ Makedonya Risorta Masonik Locası'nı’ kurmuş ve başkanlık etmiştir. Osmanlı Devletinde masonluk faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli rol oynamıştır. Musevi cemiyetinin aktif üyesi olan Emanuel, zamanında irili ufaklı birçok ayaklanma ve iç karışıklığın fitilini ateşleyen çalışmalar yapmıştır.