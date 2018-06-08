Payitaht Abdülhamid sezon finali 54. bölüm Trt 1 izleme linki Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman

Payitaht Abdülhamid sezon finali 54. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 53. Bölümüyle ekrana gelen Payitaht Abdülhamit’in sezon finali 54. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 54. bölüm sezon finali fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid ve Hanedan’ın yok edilmesi için en büyük suikast tertip edilecektir.TRT 1’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamit her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Es filmin yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Osman Bodur, Uğur Uzunok, Ayça Ertürkler, Hamza Akyıldız ve Hale Çalap elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Emre Konuk’un olduğu tarihi türde bir dizi olan Payitaht Abdülhamit ; başladığı günden bu yana izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Sultan Abdülhamit karakterini Bülent İnal, Bidar Sultan karakterini Özlem Conker , Seniha Sultan karakterini Selen Öztürk, Şehzade Abdülkadir karakterini de Can Sipahi canlandırıyor. Dizi Sultan Abdülhamit Han’ın taht mücadelesi ve Osmanlı hükümdarlığının son yıllarını anlatıyor. Payitaht Abdülhamit’in sezon finali 54. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİ 54.BÖLÜM ÖZETİ



Abdülhamid ve Hanedan’ın yok edilmesi için en büyük suikast tertip edilecektir. Abdülhamid ve Hanedan bu suikasttan kurtulacak mı? Kim kazanacak? Kimin sonu gelecek? İzleyeceğiz!



Yapımcılığını ES Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı, senaryosunu Uğur Uzunok, Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız’ın kaleme aldığı Payitaht Abdülhamid’in bu hafta yayınlanacak sürprizlerle dolu sezon finalinde neler olacak:



Osman Paşa’nın ölümüne derinden üzülen Abdülhamid, V. Murat’ın da ortadan kaybolmasında Parvus’un parmağı olduğunu tahmin eder. Onun hain oyunlarını bitirmek için sonunda aradığı çareyi bulur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 54.BÖLÜM FRAGMANI







Bu arada cülus töreni hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. Seniha’nın davetiyle törene Bedrifelek’in geleceğini öğrenen Bidar Saraydan temelli gitme kararı alır.



Fehim Paşa öldü diye Payitaht’ta krallığını ilan eden Luka’ya, Fehim Paşa’nın büyük bir sürprizi vardır.



Yaşanan onca badireden sonra Hatice ve Kemalettin arasında artık engel kalmamıştır. Ama bu kez aralarına kendi vicdanları girecektir.



Seniha, Sabahattin’in Hanedanlığa karşı düşmanla iş birliği içinde olduğunu öğrenince yıkılır.



Abdülhamid, Parvus’un planını çözmeye yaklaşmışken, Parvus hedef şaşırtır. Asıl planı başkadır ve Abdülhamid bu kez çaresizdir.



Bidar yolda kendini bekleyen tehlikeden habersiz Saraydan ayrılırken, Parvus’un kurduğu tertip Abdülhamid ve tüm Yıldız Sarayı'nın sonunu hazırlar!



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 54.BÖLÜM FRAGMANI







PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 53.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Abdülhamid, sezgilerinde bir kere daha haklı çıkmış ve Parvus’un yaşadığını kendi gözleriyle görmüştür. Parvus, Abdülhamid ve hanedanı yok edecek planı adım adım uygulamaya devam ederken adamları da Fehim Paşa’yı büyük bir tuzağın içine çekerler. Fehim Paşa aşık olmanın bedelini canıyla ödeyecektir.



Masonluğu deşifre olan Tevfik Paşa ise Abdülhamid’in huzuruna getirilir. Abdülhamid, onun canını tek bir şartla bağışlayacaktır. Parvus’tan sonsuza kadar kurtulmalarını sağlayacak büyük plan için yardım edecektir. Mahmud Paşa ise masonlardan intikam almanın kendince oldukça eğlenceli bir yolunu bulur.



Sarayda cülus töreni için hazırlıklar devam ederken; Bidar Sultan’ın Abdülhamid’le barışmak için yaptığı tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanır. Kendini suçlu hisseden Bidar Sultan, Saraydan ayrılmaya karar verir. Bu duruma sevinen Seniha Sultan’ı ise büyük bir sınav beklemektedir. Naime ile Kemalettin boşanırlarken, Hatice ile Vasfi de evliliklerini bitirirler. Hatice ve Kemalettin arasında artık hiçbir engel kalmamıştır.



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİ KONUSU



Es Filmin yapımı üstlendiği , zengin yazar kadrosu ile senaryosu yazılan ve tarih profesörlerinin danışmanlığında çekilen Payitaht Abdülhamit, 1896 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğunu durumunu ve Sultan Abdülhamit’in padişahlık serüvenini anlatıyor. Payitaht Abdülhamit, Sultan’ın hükümdarlığının 20. yılında gelişen olayları ekrana getiriyor. O dönemde yaşanan Yunan Harbi, 1. Siyonist Kongresi ve darbe girişimleri sonunda Osmanlı yaşananları anlatarak tarihe ışık tutuluyor. Payitaht Abdülhamit , Sultan’ın hükümdarlığı süresince yaptığı önemli projeleri , ülke topraklarını korumak için verdiği mücadeleyi , Osmanlı İmparatorluğunu yaşlı ve hasta halinden alıp bambaşka bir şekle büründürdüğü zamanları anlatarak izleyicilerin tarihe bakış açısını değiştiriyor.









PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİ OYUNCULARI



Theodor Herzl ( Saygın Soysal ) : Tarihte politik siyonizmin kurucusu olarak bilinir. Budapeşteli bir aileden gelen Theodor aslında hukuk okumuş bir avukattır. Aynı zamanda yazar olan Theodor’ın ülküsü büyük bir Yahudi devleti kurmaktır. Birçok Yahudi ayaklanmasında ön saflarda görev yapmış, aynı zaman siyonizmin yayılmasını sağlayan kitaplar yayımlamıştır. Siyonist teşkilatının da kurucusu olan Theodor, zamanında İngilizler ile iş birliği yaparak Yahudi devletinin kurulması için çalışmıştır. Bu günkü İsrail’in bulunduğu yerlerin hakimiyeti geçmişte Osmanlı Egemenliği altındaki Filistin toprakları olduğu için; Sultan Abdülhamid’e karşı İngilizler ile çalışarak bu topraklara sahip olmak için uğraşmıştır.



Emanuel Karaso ( Ali Nuri Türkoğlu ) : Selanik doğumlu olan Emanuel yahudi siyasetçi ve avukattır. Tüccar bir aileden gelen Emanuel aynı zamanda Jön Türkler’in kurucu üyeleri arasındadır. Selanikte ‘’ Makedonya Risorta Masonik Locası'nı’ kurmuş ve başkanlık etmiştir. Osmanlı Devletinde masonluk faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli rol oynamıştır. Musevi cemiyetinin aktif üyesi olan Emanuel, zamanında irili ufaklı birçok ayaklanma ve iç karışıklığın fitilini ateşleyen çalışmalar yapmıştır.