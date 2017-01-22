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Poyraz Karayel ekibini yıkan ölüm

Poyraz Karayel, ekip arkadaşlarından birini kaybetti.

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Gelen vefat haberiyle yıkılan ekipten dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, üzücü haberi takipçileriyle paylaştı.
 
Dizide "Poyraz" karakterine hayat veren İlker Kaleli, kaybettiği ekip arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
 
Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Çok üzdün be Şevkom... Yolun huzur olsun, mekanın cennet olsun.

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