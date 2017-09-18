Rüya 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı 9. son bölüm Show TV’de izlendi

Rüya 10. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Rüya son bölüm nefes kesen bir bölümle daha ekrana geldi. Rüya son bölümde, Elif’in uçurumun kıyısına gelmesi izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Elif, Alaz’ın planlarına engel olmak için harekete geçti. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, Rüya’nın başrollerinde; Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

RÜYA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

RÜYA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ruhşan, Cihan'dan ayrılmak istediğini dile getiriyor. Elif, Alaz'ın planlarına engel olmak için karşısına geçiyor. Faysal, Cihan'ın gayrimeşru çocuğu olduğunu öğreniyor. Yaşadıklarına dayanamayan Elif uçurumun kıyısına geliyor.