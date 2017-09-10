Rüya 9. yeni bölüm fragmanı son bölüm Show TV’de izlendi
Show TV’nin sevilen dizisi Rüya son bölüm nefes kesti. Rüya 9. yeni bölüm fragmanı ise dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Rüya son bölümde, Bulut ve Elif tartışarak ayrılma noktasına geliyor. Bu durumun üzüntüsünü yaşayan Bulut'a yolda yürürken araba çarpıyor. Bu durumda dizinin seyircileri Bulut öldü mü sorusuna yanıt aradı.
Rüya son bölüm ardından Rüya 9. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Rüya yeni bölüm fragmanı, gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek. 10 Eylül tarihli Rüya son bölümde, Bulut ve Elif tartışarak ayrılma noktasına geliyor. Bu durumun üzüntüsünü yaşayan Bulut'a yolda yürürken araba çarpıyor. Bu durumda dizinin seyircileri Bulut öldü mü sorusuna yanıt aradı. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, Rüya’nın başrollerinde; Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.
RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ
Ruhşan, Bulut’a gizliden yaptırmış olduğu DNA test sonuçlarını verir ve sonuç negatiftir. Cihan İstanbul’dan uzakta teknede dinlenirken karşısına Şahika çıkar. Şahika’nın teknede olduğundan haberiz olan Cihan davetsiz misafiri karşısında şaşkındır. Bulut, Elif’e Ruhşan’ın gizliden yaptırmış olduğu DNA sonucunu açıklar. Elif’in Alaz’a karşı şüpheleri artık tamamen doğrulanmıştır.
Alaz’ın Giraylar ailesine karşı olan nefreti artık gün yüzüne çıkmıştır. Gülendam Cemre’den almış olduğu flash diski açar, karşısına çıkan itiraf ile şaşkına döner. Gülendam da Alaz’ın Cihan’ın oğlu olduğu gerçeğini öğrenmiştir. Gülendam, Giraylar ailesinden para kopartmak için nasıl bir plan yapacaktır? Sefer Vuslat’tan Yıldız’ı ister. Yıldız bu duruma ne diyecektir?
RÜYA SON BÖLÜM İZLE - SHOW TV
RÜYA DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Birbirlerinden ayrı sosyal sınıflara ait, kişiliklerinin arasında uçurumlar olan, ama buna rağmen kaderin birleştirdiği henüz 20’li yaşlarının ortalarında olan Elif ve Bulut’un imkansız aşklarının hikayesinin ekrana geleceği Rüya’nın ikinci tanıtımı da büyük beğeni topladı. Elif’in “umut etmekten vazgeçtim ben artık.
Gelecek o güzel günleri beklemekten yoruldum” diyerek yaşadığı zorlukları ifade ettiği tanıtım izleyenleri derinden etkiledi. Bulut’un, üvey annesi tarafından zorla evlendirilmek istenen Elif için “sadece güzel değil, başka bir şey var bu kızda; adını koyamıyorum” diyerek hayranlığını dile getirdiği sahneler iki gencin aşklarını nasıl koruyacakları sorusunu akla getirdi.
OYUNCULAR
Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)
Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Elif, bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaktadır. Babası Faysal, abisi İnan, üvey annesi Gülendam ve üvey kız kardeşi Cemre ile beraber fakir bir mahallede yaşarlar. İyi, hayalleri olan, sevdiği insanları koruyup kollayan kısaca hayatın zor şartlarına göğüs gerer. Kendi tasarım markasını kurmak en büyük hayalidir. Bulut Giray’la tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Biz bu masum ve mutlu kızın başına gelenlerle beraber nasıl değişmek zorunda kaldığını, hayatla ve kötülerle mücadele ederken oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalmasının hikayesini izleyeceğiz. Hazal Filiz Küçükköse, eğitimini Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamlamıştır.
Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)
Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, iyi eğitim almış, kürek çeken, motosiklete binen, idealleri yüksek, hayalleri peşinde koşan gözü kara ferdidir. Başta Alaz’la arkadaş olan Bulut, sonrasında Alaz’ın, Cihan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden dolayı Cihan’a ve Alaz’a karşı rekabet duygusunu içten içe körükleyecektir. Elif’e olan aşkından hiç vazgeçmeyecektir.
1986 doğumlu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okudu. 23 yaşında modellik ve oyunculuğa yönelen Mengiroğlu, ilk çıkışını başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi ‘Adı Mutluluk’ ile yaptı. Eren karakterini canlandırdığı bu dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, en son ‘Paramparça’ dizisinde Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ceyhun Mengiroğlu, Show TV’nin yeni dizisi ‘Rüya’da Bulut karakterini canlandırıyor.
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