Rüya 9. yeni bölüm fragmanı son bölüm Show TV’de izlendi

Rüya son bölüm ardından Rüya 9. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Rüya yeni bölüm fragmanı, gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek. 10 Eylül tarihli Rüya son bölümde, Bulut ve Elif tartışarak ayrılma noktasına geliyor. Bu durumun üzüntüsünü yaşayan Bulut'a yolda yürürken araba çarpıyor. Bu durumda dizinin seyircileri Bulut öldü mü sorusuna yanıt aradı. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, Rüya’nın başrollerinde; Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ruhşan, Bulut’a gizliden yaptırmış olduğu DNA test sonuçlarını verir ve sonuç negatiftir. Cihan İstanbul’dan uzakta teknede dinlenirken karşısına Şahika çıkar. Şahika’nın teknede olduğundan haberiz olan Cihan davetsiz misafiri karşısında şaşkındır. Bulut, Elif’e Ruhşan’ın gizliden yaptırmış olduğu DNA sonucunu açıklar. Elif’in Alaz’a karşı şüpheleri artık tamamen doğrulanmıştır.

Alaz’ın Giraylar ailesine karşı olan nefreti artık gün yüzüne çıkmıştır. Gülendam Cemre’den almış olduğu flash diski açar, karşısına çıkan itiraf ile şaşkına döner. Gülendam da Alaz’ın Cihan’ın oğlu olduğu gerçeğini öğrenmiştir. Gülendam, Giraylar ailesinden para kopartmak için nasıl bir plan yapacaktır? Sefer Vuslat’tan Yıldız’ı ister. Yıldız bu duruma ne diyecektir?