Rüya dizisi final mi yapıyor? Rüya 10. final bölümünde Elif'in sırrı ortaya çıkacak mı?

Rüya dizisi final mi yapıyor? Rüya 11. bölüm fragmanı yayınlanmayacak mı? Show TV'nin yeni sezon iddiaları dizilerinden “Rüya”nın final bölümü 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de izleyicisi ile buluşacak. “Rüya”nın final bölümünde Elif, Yıldız’ın Alaz’la evlenerek kendisini feda etmesine şiddetle karşı çıkar. Bu evliliği engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Rüya’nın 9. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ruhşan’ın Cihan’dan ayrılmak istediği, Elif’in Alaz’ın planlarına engel olmak için karşısına geçtiği ve Faysal’ın Cihan’ın gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrendiği tanıtımda yaşadıklarına dayanamayan Elif’in uçurumun kıyısına geldiği anlar büyük heyecan yarattı.



Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.



RÜYA DİZİSİ 10. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI





Kendi kurtuluşu için Yıldız’ı ateşe atmaya asla razı olmaz. Bulut, Alaz’la ilgili kuşkularının üstüne üstüne gider. Topladığı ipuçlarıyla onun kardeşi olduğunu ve ailesinden intikam almak için Elif’i kullandığını öğrenir.



İnan’ın, İsa kanalıyla Sırrı ve Alaz’ın gerçekte neler yaptığını öğrenmesiyle çember gittikçe daralır. Artık hesaplaşma günü gelip çatmıştır. Alaz her zaman olduğu gibi bu durumdan sıyrılabilecek mi yoksa bu sefer iyiler mi kazanacak?



Rüya’nın bu akşam ekrana gelen sekizinci bölümünde, Ruhşan yaptırdığı DNA testi sonuçlarını Bulut’a verdi fakat sonuç negatifti. Bulut, Alaz’ın yanına giderek annesinin yaptığı yanlışları anlattı. Aynı şekilde Elif’e de DNA testinden bahseden Bulut, Elif’in şüphelerini tamamen doğruladı. Elif, Alaz’ın Bulut’un kardeşi olduğunu ve Giraylar ailesine nefretinin nedenini anladı. Bu arada Gülendam eline geçen video kaydını izleyerek, Alaz’ın Cihan’ın oğlu olduğunu öğrendi. Elif’e göre Alaz’ın kötü planlarına engel olmanın yolu Bulut’la evliliğini bitirmekti. Bulut’u korumak için ondan uzaklaşmak isteyen Elif bir bahaneyle Bulut’la kavga etti. Alaz planlarını gerçekleştirmek için Elif ve Bulut’u barıştırmak zorundaydı. Bir plan yaparak Bulut’a araba çarpmasını sağladı. Elif bu kaza üzerine Bulut’un yanına koşarak, ondan özür diledi. Hamile olduğundan şüphelenen Elif’in test yaptığı final sahnesinde nefesler tutuldu. Hamile olmadığını öğrenen ve büyük bir sevinç yaşayan Elif’in nasıl davranacağı şimdiden merakla bekleniyor.



RÜYA DİZİSİ 9. BÖLÜMÜ FRAGMANI

Hayallerinde tasarımcı olmak isteyen Elif, zengin dünyanın tekstil veliahtı Bulut Giray'la tanışır ve sonsuz aşkımız burada başlar. Ancak bu aşkın önünde o kadar çok engel vardır ki! Elif'in üvey annesi tarafından kendinden yaşça büyük inşaatçı Selami ile evlendirilmek istenmesi bunların en başında gelir. Üvey anne fettan Gülendam kendi geleceğini güvence altına almak için daire karşılığı Elif'i satmak istemektedir. İşsiz babasının sıkıntıları, vurdumduymaz abisinin sorumsuzlukları, üvey kız kardeşinin kıskançlıkları ve tüm evin geçimini sağlamaya çalışması Elif'in tüm hayallerine engel olmaktadır. Elif'in bu sonsuz aşkı yaşamaya hakkı yoktur ancak Bulut Giray da Elif 'i kolay kolay bırakacak bir genç değildir. Zengin bir ailenin veliahtı olan Bulut’un annesinin cemiyet hayatından çocukluk arkadaşı Şahika ile evlenmesi istenir. Fakat Bulut, Elif’le evlenmekte kararlıdır. İki aşığın önündeki engeller bununla da bitmez. Bulut'un babasının yıllar önceki ilişkisinden olan erkek kardeşi Alaz'ın tüm ailenin hayatını mahvedecek planları vardır. Peki, bu iki sevgili tüm bu planlara ve kötülüklere karşı ne yapacaklardır?



OYUNCULAR:



Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)



Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Elif, bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaktadır. Babası Faysal, abisi İnan, üvey annesi Gülendam ve üvey kız kardeşi Cemre ile beraber fakir bir mahallede yaşarlar. İyi, hayalleri olan, sevdiği insanları koruyup kollayan kısaca hayatın zor şartlarına göğüs gerer. Kendi tasarım markasını kurmak en büyük hayalidir. Bulut Giray’la tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Biz bu masum ve mutlu kızın başına gelenlerle beraber nasıl değişmek zorunda kaldığını, hayatla ve kötülerle mücadele ederken oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalmasının hikayesini izleyeceğiz.



Hazal Filiz Küçükköse, eğitimini Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünde tamamlamıştır.



Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)



Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, iyi eğitim almış, kürek çeken, motosiklete binen, idealleri yüksek, hayalleri peşinde koşan gözü kara ferdidir. Başta Alaz’la arkadaş olan Bulut, sonrasında Alaz’ın, Cihan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden dolayı Cihan’a ve Alaz’a karşı rekabet duygusunu içten içe körükleyecektir. Elif’e olan aşkından hiç vazgeçmeyecektir.



1986 doğumlu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okudu. 23 yaşında modellik ve oyunculuğa yönelen Mengiroğlu, ilk çıkışını başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi ‘Adı Mutluluk’ ile yaptı. Eren karakterini canlandırdığı bu dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, en son ‘Paramparça’ dizisinde Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ceyhun Mengiroğlu, Show TV’nin yeni dizisi ‘Rüya’da Bulut karakterini canlandıracak.

Alaz (Ulaş Tuna Astepe)



Alaz, öfkeli, otokontrolü olmayan, hırslı, kötülük yapmaktan çekinmeyen, intikam duygusu yüksek 20’li yaşlarının sonlarında kendisini bulmaya çalışan, yalanlar içinde büyütülmüş bir karakter. Her zaman karanlık tarafta yaşamayı seçmiştir. Cihan Giray’ın babası olduğunu öğrendikten sonra Giraylar ailesinden intikam almak için her yola başvuracaktır. Alaz, Giraylar ailesi ve etrafındaki tüm kişiler için çok büyük bir tehlikedir.



1988 İzmit doğumlu oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro Yan Etki’nin sahneye koyduğu ‘Cam Yapraklar’ oyunuyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, KREK Tiyatro’nun büyük beğeni toplayan ‘Bayrak’ oyunundaki performansıyla tiyatro seyircisinin hafızasına kazındı. Ardından KREK Tiyatro’nun ‘Babamın Cesetleri’ adlı oyununda rol alan Astepe, televizyonda ‘Karadayı’ ile çıkış yaptı. 2015 yapımı ‘Analar ve Anneler’ dizisindeki Mustafa karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Ulaş Tuna Astepe, Show TV’nin yeni dizisi ‘Rüya’da Alaz karakterini canlandırıyor.



Ruhşan Giray (Özge Özdener)



Giraylar Holding’in imparatoriçesi, 40’larının ortalarında. İş dünyasının kurallarını net olarak bilen ve uygulayan bir karakter. Kendi çıkarı için tüm sınırları zorlayan, kötülük yapmaktan çekinmeyen tam bir mantık kadını. Ruhşan Giray, güzel ve her daim iddialı. Onu tanımlayan kelime ise hırs. Durulmak bilmeyen hırsı başarılı olmasını, işinde yükselmesini sağlasa da kocası Cihan ile aralarına aşılmaz duvarlar örmüş. Elif’le – Bulut’un ayrılması için elinden gelen tüm entrikaları yapmaya hazırdır.



Özge Özder, 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunları ile başlayan Özder, daha sonra adından sıkça söz ettiren televizyon yapımlarında da rol aldı.



Cihan Giray (Atilla Saral)



Giray ailesinin babası. 50’lerinin ortalarına yaklaşan Cihan, her şeye sahip olmasına rağmen mutluluğu bir türlü yakalayamayan zengin bir adam. Ruhşan ile aşk evliliği yapan ama onca paraya, zenginliğe, birbirinden güzel iki çocuğa rağmen Ruhşan’ın hırsını bir türlü dizginleyemeyen Cihan, giderek karısından uzaklaşır. Mutluluğu başka kadınlarda aramaya başlar. Nuran’dan evlilik dışı çocuğu olur, Alaz.



Manken ve oyuncu Atilla Saral, Ankara Başkent Lisesi’nden mezun olmuştur. Aslen Kayserilidir ve Çerkes asıllıdır. Birçok dizi ve 20'den fazla sinema filminde rol alan oyuncu, Türkiye’nin ilk mankenlerinden olmasının yanı sıra en uzun süre mankenlik yapan kişidir. Saral, dizi ve sinemanın yanı sıra tiyatro da yapmıştır.



Gülendam Büküm Ardalı (Özge Sezince)



40’lı yaşların ortalarında, alımlı, bakımlı Gülendam öyle bildiğiniz ev hanımlarından değil. Kendisine benzettiği kızı Cemre ile Ardalı ailesinin iliğini kemiğini kurutmakla meşgul. Yaptıklarına mazereti hazır, hepsi Cemre için. Aslında böyle mahalle köşelerine sıkışıp kalacak kadın değil Gülendam ama hayata kötü yerden başlamış. Çıkarı için her oyuna, entrikaya hazırdır.



Özge Sezince, 8 Ekim 1986'da dünyaya gelmiştir. Lisede başladığı tasarım ve güzel sanatlar eğitimini, Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine devam ederken eş zamanlı olarak oyunculuk , sinema ve senaryo çözümleme dersleri almış; bu kapsamda Ayla Algan ve Burak Aksak gibi isimler ile çalışmıştır. Bunların dışında, oyunculuk adına bir çok özel ders almış ve workshoplara katılmıştır.