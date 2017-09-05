Rüya'nın 8. bölüm fragmanı yayında mı? Rüya dizisi 7. bölümü ile Show Tv'de Canlı İzlenecek

Rüya'nın 8. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu merak edililyor. Dizi severlerin heyecanla beklediği Rüya dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek. Merakla beklenen Rüya'nın 7. bölüm fragmanı yayında. Dizide bu hafta Elif'in Alaz pişmanlığı onu Bulut'a karşı zor durumda bırakıyor. Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor. Rüya’nın merakla beklenen yeni bölümleriyle her Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!



RÜYA 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI







RÜYA 7. BÖLÜM ÖZETİ



Rüya dizisinde bu hafta Elif ilk defa Yıldız’a yalan söylemiştir. Bu yalan iki arkadaşın arasının açılmasına sebep olur. Elif daha ne kadar bu yalanı saklayacaktır? Cihan’ın ailesine karşı söylemiş olduğu yalan ortaya çıkmak üzeredir. Ruhşan Bulut’a Alaz’ın Cihan’ın oğlu olama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyler. Bulut içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek mi? Alaz’a duyduğu güvensizlik ne kadar devam edecek? Ruhşan’ın arabada bulmuş olduğu küpe Şahika’nındır. Şoförü o gece yaşananları Ruhşan’a anlatır.



Ruhşan heykel atölyesine, Şahika’nın yanına gider. İki kadın arasındaki gerginlik hızla tırmanmakta, Cihan’a karşı olan güvensizliği hızla artmaktadır.

Alaz ve Elif arasındaki savaşın giderek güçlendiği; Cihan’la ilgili sır perdesini aralamak isteyen Ruhşan’ın ipucu bulmaya çalıştığı ve Elif’in, Bulut’la konuşmak isteyen Yıldız’a tokat attığı tanıtım heyecanı arttırdı. İnan, İsa’ya Faysal’ın kendisini polise ihbar ettiğini ve Selami’nin gömülü olduğu yeri bildiğini açıklar. İnan babasının yapmış olduğu hainliği kabul edemez, Sırrı’nın yanına gider ve tüm gerçekleri anlatır. Sırrı’nın İnan ve İsa ‘ya vereceği ceza nedir? Elif yüzük konusunda çıkmaza girmiştir. İpek, Elif’in yalan söylediğini anlamış Yıldız’ı kayıp yüzük konusunda sıkıştırmıştır.







SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Alaz’ın teklifi karşısında şok olan Elif’in “bize dair güzel olan ne varsa mahvetmek istiyorsun değil mi?” diyerek Alaz’ın yakasına yapıştığı; Selma’dan hesap soran Ruhşan’ın yaralandığı; Faysal’ın, İnan’ın Selami’yi öldürdüğünü öğrendiği tanıtım büyük heyecan yarattı.



Rüya’nın ekrana gelen son bölümde, Alaz’la ortak planları sonucu Elif’le Bulut’un nikahına gelen Selma, herkesi Cihan’ın sırrını söylemekle tehdit etti. Cihan’a karşı şüpheleri giderek artan Ruhşan ise bu sırrın peşini bırakmayarak kamera kayıtlarını inceledi. Evlenen ve mutlulukları gözlerinden okunan Bulut ve Elif, birbirlerini daha yakından tanımaya çalıştı. Yemeğe çıkan çiftin romantik dakikaları ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Gülendam, para karşılığında Elif ve Bulut’un evliliğini magazincilere anlatmak istedi fakat karşısında Bulut’u buldu. Alaz’ın planıyla Selma ile görüşeceğini sanan Bulut, görüşme yerine gitti. Bu sırada Alaz, Elif’i şirkete götürme bahanesiyle Bulut’un evlenme teklif ettiği yere götürdü. Kendisine sürpriz yapılacağını düşünen Elif, Bulut’un tuzağa düşürüldüğünü anladı. Alaz final sahnesinde Elif’e, eğer kendisiyle birlikte olmazsa ve onun çocuğunu taşımazsa Bulut’un öleceğini söyledi. Bu teklif karşısında şok olan Elif’in ne yapacağı merakla bekleniyor.