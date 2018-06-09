Şahsiyet dizisi izle 10. 11. 12. son bölüm izle Şahsiyet final bölümü Puhu Tv izleme linki

Şahsiyet dizisi finali 10. 11. 12. bölüm dün akşam Puhu Tv'de dizi izleyicisiyle buluştu. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı, Şahsiyet dizinin yeni bölümleri yayında. Güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesi ile büyük beğeni toplayan “Şahsiyet” dizisinin heyecanla beklenen son üç 10, 11 ve 12. bölümleri 8 Haziran Cuma akşamı ekrana geldi. Kariyeri ve mesleği tehlikede olan başkomiser Tolga, Köpeköldüren’i yakalamak için nasıl bir hamle yapıyor? Kendisini tanıyan cinayet tanığı Feza Hanım için Agah’ın planı ne? Olayları aydınlatmaya kararlı Polis Nevra’yı bekleyen büyük sır ne? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası Şahsiyet dizisi finali 10. 11. 12. bölümünde bulabilirsiniz. Şahsiyet 10. 11. 12. final bölümünü izlemek isteyenler haberimizde yer alan linke taklamaları yeterli olacaktır...



Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nın yeraldığı 12 bölüm olarak tasarlanan Şahsiyet , yayınlanan yeni bölümleriyle “ final yaptı. Şahsiyet’ dizisinde sona gelindi. PuhuTV’de yayınlanan dizi final yaptı. İzleyiciler dizinin yeni bölümünü beklerken final haberi günler öncesinde gelmişti.









Şahsiyet’in son üç bölümü olan 10-11 ve 12. bölümleri 8 Haziran Cuma akşamı ekran ageldi. .Hikayesi ve oyunculuklarıyla ilgi çeken dizinin yönetmenliğini de aynı zamanda oyuncu olan Onur Saylak yaptı.



Finalde Nevra’nın cinayetlerdeki ipuçlarından Agah’a ulaşıp ulaşmayacağı büyük merak konusu oldu. Dizide ayrıca; Metin Akdülger, Müjde Ar, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Hüseyin Avni Danyal da rol alıyordu.



Şahşiyet dizisinin PUHU TV'de yayınlanıyor. Daha önce Ezel’de birlikte rol alan Haluk Bilginer ve Cansu Dere yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşuyor. Geçen sene başrolünü oynadığı Anne dizisi reyting rekoru kıran Cansu Dere, internet projesiyle setlere dönüyor. Senaryosunu Usta kalem Hakan Günday’ın yazdığı dizinin yönetmenliğini, Günday’ın “Orman” ve “Daha” filmlerinde beraber çalıştığı Onur Saylak yapıyor.

ŞAHSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Şahsiyet, ilk bölümüyle 17 Mart Cumartesi 21.00’de PuhuTV’de!

Senaryosunu Usta kalem Hakan Günday’ın yazdığı dizinin yönetmenliğini, Günday’ın “Orman” ve “Daha” filmlerinde beraber çalıştığı Onur Saylak yapacak. Şu günlerde prodüksiyonuyla büyük beğeni toplayan “Arzu Tramvayı” oyununda Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’le aynı sahneyi paylaşan Onur Saylak, ayrıca Kanal D’nin “Vatanım Sensin” dizisinde rol alıyor. Kendi dizisinin hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Saylak önümüzdeki haftalarda “Vatanım Sensin”e veda edecek.

ŞAHSİYET’İN KONUSU

Konusuna dair ayrıntılar net olarak açıklanmasa da elimizde genel itibarı ile bir seri katil hikayesi olduğu bilgisi var.

ŞAHSİYET OYUNCU KADROSU

CANSU DERE

14 Ekim 1980 Ankara doğumlu oyuncu 2000 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 3. seçildi. Aynı yıl mankenliğe başladıktan sonra ünlü modacıların defilelerinde yer aldı. Profesyonel oyunculuk hayatına ise 2003 yılında Alacakaranlık adlı dizi projesiyle başlangıç yaptı. Akabinde Güz Yangını, Sıla, Acı Aşk, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Beyaz Gece ve Anne gibi dizi projelerinde rol aldı.

HALUK BİLGİNER

5 Haziran 1954 İzmir doğumlu oyuncu Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Usta oyuncu daha önceden Gülşen Abi, Eyvah Kızım Büyüdü, Sevgili Dünürüm, Ezel, Cuma'ya Kalsa, Acayip Hikayeler, Hayatımın Rolü, Kaçak, Kara Yazı ve Masum'un kadrosunda yer almıştır.

ŞENEM BOZOKLU

20 Ağustos 1979 İstanbul doğumlu oyuncu 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Çifte Saadet dizisinde izlediğimiz deneyimli oyuncu daha önceden Selena, Canım Ailem, Bizim Yenge, Cesur Hemşire, Galip Derviş, Ulan İstanbul ve Altınsoylar gibi dizi projelerinde rol almıştır.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

12 Aralık 1965 Ankara doğumlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Hayat Sırları'nda rol alan başarılı oyuncu daha önceden Hayat Şarkısı, Çırağan Baskını, Güzel Köylü, Ben de Özledim, İşler Güçler, Leyla ile Mecnun, Son Bahar, Ezo Gelin, Sahra, Kurşun Yarası ve Yılan Hikayesi gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

İBRAHİM SELİM

1979’da Ankara'da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İbrahim Selim, 3 sene biyoloji okudu daha sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Ankara'da günlük TRT dizilerinde oyunculuğa başladı. Daha sonta İstanbul’da DOT Tiyatro’ya girdi. Çok sayıda reklamda yer aldı ve seslendirme yaptı. Afife Tiyatro Ödülleri'nin ‘En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandı. Daha sonra Derviş Zaim’in filmi Rüya, Fatih, Kusursuzlar ve Şubat(dizi)’ta rol aldı.



MÜJDE AR

21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu yeşilçamın usta oyuncusu en son Aşk Emek Hayaller'in kadrosunda yer almıştır. Profesyonel oyunculuk hayatından önce bir süre tiyatro ve mankenlik yapan usta oyuncu yeşilçamın ardından ilk kez televizyon için çekilen Aşk-ı Memnu dizisinde rol aldı.