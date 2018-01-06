Sakarya Fırat dizisi son dakika mahkeme kararı Osman Sınav'a şok ceza

Sakarya Fırat dizisi için açılan mahkeme ile ilgili son dakika kararı bugün açıklandı. Osman Sınav'a bölüm başı 4 bin lira ceza kesildiği belirtildi. Tiyatrocu ve yazar Ebru Gökçen Ertunç “Aynı Güneşin Çocukları” adlı romanının, TRT’de yayımlanan “Sakarya Fırat” adıyla izinsiz kullanıldığını iddia ederek ünlü yapımcı Osman Sınav ile dizinin senaristi Süleyman Çobanoğlu’na açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, romanın izinsiz senaryo olarak dizide kullanılması nedeniyle davalıların bölüm başı 4 bin liradan toplam 151 bölüm için toplam 604 bin lira ödemesine karar verdi. İşte Sakarya Fırat dizisi ve İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kesmiş olduğu cezanın detayları...



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce dava açan yazar Ebru Gökçen Ertunç, “Aynı Güneşin Çocukları”’ adlı romanını ünlü yapımcı Osman Sınav ve senarist Süleyman Çobanoğlu’nun “Sakarya Fırat” adlı televizyon dizisi haline getirdiğini öne sürdü.







Dizide eserinin işlendiğini iddia eden Ertunç dilekçesinde, “Roman ile dizideki isimler, mekânlar ve bazı olaylar değiştirilmiş olsa da iki hikâye birbirinin aynıydı. İlgiyle izlenen “Sakarya Fırat” dizisiyle senarist Süleyman Çobanoğlu büyük bir şöhrete kavuştu. TRT ekranlarında 151 bölüm yayınlanan diziyle davalılar Osman Sınav ve Süleyman Çobanoğlu 40 milyon liranın üzerinde bir gelir elde etti” dedi.



Dava dilekçesinde, “Davalıların yaptığı telif hakkı ihlali için 2010 yılında dava açtım ve 2014 yılında 1 lira manevi tazminat kazandım. Davanın sonucunda “Aynı Güneşin Çocukları” adlı romanım ile “Sakarya Fırat” adlı dizi arasında büyük benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Hak ihlali olduğu için şimdilik 10 bin lira manevi tazminat istiyorum” denildi.







DAVANIN REDDİNİ İSTEDİLER



Davalı Süleyman Çobanoğlu cevap dilekçesinde, “Davaya konu roman ile senaristliğini yaptığım dizi arasında intihal olması imkânsız. Davanın reddini isterim” dedi. Diğer davalı Osman Sınav’ın avukatı da, “Dizinin ilk yayın tarihi 16 Aralık 2009’dur. Davacı 2010 yılında bir liralık tazminat davasını kazanmış ve hüküm kesinleşmiştir. İki hikâye arasında intihal yoktur. Zaman aşımı dolduğu için dava reddedilsin” dedi.



Mahkeme iki hikâye arasında intihal olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda iki hikâye arasında intihal olarak kabul edilebilecek benzerlik olduğunu açıkladı.



“Aynı Güneşin Çocukları” adlı romanın 2008 yılında Ebru Gökçen Ertunç (Emre) tarafından kaleme alındığı anlatılan bilirkişi raporunda, “İki hikâye arasında intihal olarak kabul edilebilecek benzerlik vardır. Yapılan hesaplamaya göre davalıların bölüm başı davacı Ebru Gökçen Ertunç’a 4 bin lira ödemesi gerektiği kanaatimiz mevcuttur” denildi.



Mahkeme ikinci kez dosyayı bilirkişiye gönderdi. İkinci bilirkişi raporunda ise iki hikâye arasında intihal olmadığı belirtildi.



MAHKEME 604 BİN LİRA ÖDENMESİNE KARAR VERDİ



Mahkeme, Ertunç'un “Aynı Güneşin Çocukları” adlı romanının izinsiz senaryo olarak kullanılması nedeniyle bölüm başı 4 bin liradan 151 bölüm için toplam 604 bin liranın davalılardan tahsil edilerek davacıya verilmesine karar verdi. (KAYNAK:Hürriyet)



Dizinin konusunun, Anadolu ailesinin her an karşı karşıya olduğu açmazlardan, tamamen insani ve gündelik kaygılardan beslendiği belirtildi.Türk televizyonları yeni bir efsaneyle tanışıyor: Sakarya Fırat.



Oyuncular ve Roller : Tayanç Ayaydın (Uzman Çavuş Osman Kanat ), Ceren Hindistan (Avukat Nihan Tekintaş), Zerrin Sümer (Fatma Kanat), Özay Fecht (Teslime tekintaş), Sait Genay (İbrahim Kanat), Sönmez Atasoy (Mürsel Ağa), Gerçek Sağlar (Küpeli Necla), şener Kökkaya (Kahya Kalafat), Kürşat Alnıaçık (Terör ağası Bakır), Gökhan Soylu – İdil Yener – Erkan Avcı -Selim Gürata – İsmail Hakkı – Caner Özçavuş – Erkan Kolçak Köstendil – Çağdaş Onur Öztürk – Bora Koçak – Süleyman Karaahmet – Bahadır Muhtar – Kamil Adıgüzel – Muhammed Cangören, Kerkükklü Süleyman(Yurdaer Okur) ve Esma Kızılay(Deniz Arna).



Yapımcı

Osman Sınav



Yönetmen

Osman Sınav

Tevfik Şenol

Aybars Bora Kahyaoğlu

Emre Kabakuşak



Senaryo

Süleyman Çobanoğlu



Görüntü Yönetmeni

Engin Saygılı



Kurgu

Murat Önal



Müzik

Aytuğ Yargıç

Etni-ka



Sanat Yönetmeni

Soner Caner