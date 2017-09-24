Savaşçı 14. yeni bölüm fragmanı yayında mı Savaşçı 13. bölüm bu akşam FOX TV'de canlı izlenecek

Savaşçı 14. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Savaşçı dizisinin yeni bölüm detaylarının bu haberimizde sizler için derledik. Ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Savaşçı'nın 13. bölümünde karakolun askerlerinden Onur’un şehit olması Kağan’ı çıldırtıyor. Artık bir kişinin daha hayatını kaybetmesini istemeyen Kağan, şehit Mehmetçiğin kanını yerde bırakmamaya kararlı! Peki Savaşçı 14. yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte Savaşçı 13. bölümü ve yeni bölüm fragmanı....



SAVAŞÇI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Savaşçı dizisinde bu hafta Kılıç Timi’nin destansı hikayesi Savaşçı’da, gerilim tırmanmaya devam ediyor! Yüzbaşı Kağan’ın öfkesi hiç bu kadar yakıcı olmamıştı!



Karakolun askerlerinden Onur’un şehit olması Kağan’ı deliye döndürür. Ele geçirilen uyuşturucuyu Doktor’un gözleri önünde ateşe veren Yüzbaşı Kağan, şimdi bir kez daha hainlerin namlusunun ucundadır. Sınır karakolunda yaşanan bu ölüm-kalım savaşında, Doktor, Kopuz Albay’ın kılıcını kırmaya niyetliyken, Yüzbaşı Bozok ve Kılıç Timi şehit Mehmetçiğin kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Şimdi hedefine kitlenen Kılıç Timi’nden kaçmak, Doktor’un sandığı kadar kolay olmayacaktır! Savaşçı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!



SAVAŞÇI 13. BÖLÜM FRAGMANI







SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Savaşçı dizisi son bölümünde Rojda’nın beklenmedik saldırısıyla sarsılan Kılıç Timi, Kopuz Albay’ı korumak için ne gerekirse yapmaya kararlı. Doktor içinse, Kopuz’u yok etmek hayatının amacı haline gelmiş durumda. Ölümün kol gezdiği, bıçak sırtı bir oyunda nefes almaya bile vakit yok. Kılıç Timi, aldığı emirle bir kez daha bilinmeze giderken, Yüzbaşı Kağan Doktor’u durdurmak için harekete geçiyor.



Pusular, tuzaklar, ihanet, kan ve gözyaşı içinde, dağlar bir kez daha efelerin haykırışıyla inliyor: “Bu vatan bizim..!” Yiğitlerin destanı devam ediyor; onlara katılın!



SAVAŞÇI 13. BÖLÜM FRAGMANI







Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan ve Başçavuş Bayram’ın da içinde bulunduğu helikopter yere çakılırken, kahramanlar ölüme hiç olmadığı kadar yakın. Haber Ankara’da da şok etkisi yapar. General Ahmet Kutalmış, helikopter enkazına ulaşılması için tüm olanaklarını hiç zaman kaybetmeden harekete geçirir. Ancak, Albay ve arkadaşlarına ulaşmak için harekete geçen başkaları da vardır! “Doktor” avına yaklaşırken, Kılıç Timi, aldıkları haberle çılgına dönmüş halde, enkaza ulaşmak için zamana karşı bir savaşa girer. Canları pahasına o enkaza ulaşacaklardır. Ölüm sessizliği içinde, bir kez daha, dağlar Kılıç’ın sesiyle yankılanır: “Sağ ya da Şehit! Biz geride adam bırakmayız!"







KÜNYE



YAPIM: LİMON FİLM

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YÖNETMEN: MURAT SARAÇOĞLU

SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

2. YÖNETMEN: GÜNAY GÜNAYDIN

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: KAYHAN YILMAZ

GENEL KOORDİNATOR: FARUK UÇAN

KOORDİNATOR: SALİH FAHLİOĞULLARI

MÜZİK: ALPAY GÖLTEKİN-ZEYNEP ALASYA



OYUNCULAR; Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak),Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen),Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Hakan Dinçkol (Başçavuş Turan Hüseyinoğlu), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Zeki Ocak (Sami Çelik), Münire Apaydın (Handan Hemşire), Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas Karaca), Necmettin Çobanoğlu (Necati Türkmen), Atakan Işıktutan (Üsteğmen Muhabere ), Serhat Nalbantoğlu (General), Yıldırım Gücük (Ruhi), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)