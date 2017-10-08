Savaşçı 16.yeni bölüm fragmanı yayında mı Savaşçı 15. son bölüm İzleyiciyle buluştu

Savaşçı dizisi heyecan dolu yeni bölümleriyle ekrana kaldığı yerden devam ediyor. Dizi severlerin merakla beklediği Savaçı 16. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu bu akşam yanıt bulacak. Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Hakan Dinçkol, Bahadır Vatanoğlu, Alican Albayrak ve Doğan Bayraktar'ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film / Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu'nun üstlendiği ''Savaşçı'' dizisine yeni bir isim katıldı. Ünlü oyuncu Ayhan Eroğlu bundan böyle ''Savaşçı''da ''Mihri'' rolüne hayat verecek. FOX'un Limon Film imzalı iddialı dizisi ''Savaşçı'' yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam edecek. Savaşçı her Pazar saat 20.00'de FOX'ta!



SAVAŞÇI 16. BÖLÜM FRAGMANI



Savaşçı 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanması ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



SAVAŞÇI 15. BÖLÜM ÖZETİ



Savaşçı dizisinde bu hafta Öğretmen kardeşinin Doktor tarafından kaçırıldığını öğrenen Teğmen Murat, kardeşini kurtarmak için aklına koyduğunu yaparken, Kılıç Timi canları pahasına aldığı görevi yerine getircek ve silahların teröristlerin eline geçmesine izin vermeyecektir.



Albay Kopuz ise karargahta Kılıç Timi’ni cehennemden kurtarmak için çareler ararken, beklenmedik ziyaretçinin devreye girmesi olayları seyrini değiştirecek ve belki de bu Kılıç Timi’nin beklediği fırsat olacaktır. Fakat Kılıç Timi için zaman tükenmiştir...



SAVAŞÇI 15. BÖLÜM FRAGMANI









SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı’da, olaylar hız kesmiyor! Doktor, Kopuz Albay’ı yok etmek için, şeytani planlarını devreye sokarken, Yüzbaşı Kağan, Mehmetçiği hedefleyen binlerce silahın, Doktor’un eline geçmemesi için hemen harekete geçmek zorundadır. Ama bu operasyon için Kağan’ın Kılıç Timi’nden bir talebi olur. Yüzbaşı Kağan’ın isteğini hiç tereddütsüz kabul eden Kılıç Timi, her türlü riski göze alır.



Doktor, şimdi büyük bir sabırsızlıkla silahlarını beklerken, sevkiyatı durdurmayı kafasına koyan Yüzbaşı Kağan ve komutasındaki Kılıç Timi, ölüme doğru adım adım ilerlemektedir.



Kılıç Timi’nin destansı hikayesi Savaşçı’da, gerilim tırmanmaya devam ediyor! Yüzbaşı Kağan’ın öfkesi hiç bu kadar yakıcı olmamıştı! Karakolun askerlerinden Onur’un şehit olması Kağan’ı deliye döndürür. Ele geçirilen uyuşturucuyu Doktor’un gözleri önünde ateşe veren Yüzbaşı Kağan, şimdi bir kez daha hainlerin namlusunun ucundadır. Sınır karakolunda yaşanan bu ölüm-kalım savaşında, Doktor, Kopuz Albay’ın kılıcını kırmaya niyetliyken, Yüzbaşı Bozok ve Kılıç Timi şehit Mehmetçiğin kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Şimdi hedefine kitlenen Kılıç Timi’nden kaçmak, Doktor’un sandığı kadar kolay olmayacaktır!



KÜNYE



YAPIM: LİMON FİLM

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YÖNETMEN: MURAT SARAÇOĞLU

SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

2. YÖNETMEN: GÜNAY GÜNAYDIN

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: KAYHAN YILMAZ

GENEL KOORDİNATOR: FARUK UÇAN

KOORDİNATOR: SALİH FAHLİOĞULLARI

MÜZİK: ALPAY GÖLTEKİN-ZEYNEP ALASYA



OYUNCULAR; Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak),Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen),Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Hakan Dinçkol (Başçavuş Turan Hüseyinoğlu), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Zeki Ocak (Sami Çelik), Münire Apaydın (Handan Hemşire), Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas Karaca), Necmettin Çobanoğlu (Necati Türkmen), Atakan Işıktutan (Üsteğmen Muhabere ), Serhat Nalbantoğlu (General), Yıldırım Gücük (Ruhi), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)