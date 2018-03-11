Savaşçı 36.yeni bölüm fragmanı Savaşçı son 35.bölüm izle FOX TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen Savaşçı yeni bölüm fragmanları sorgulanıyor. Savaşçı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. FOX TV’nin heyecanla izlenilen dizisi Savaşçı 35.bölümde yer yerinden oynuyor. Aksiyon dolu Savaşçı yeni bölümde Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. Bu arada Kuzgun da Ankara’da boş durmaz. Yaptığı hamleyle Albay Kopuz’u ve Kağan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ancak karargaha gelen beklenmedik bir bilgi Albay Kopuz’u harekete geçirir. Bir yandan şehirde Kuzgun’un tehditi bertaraf edilmeye çalışılırken diğer yandan da kuşatma altında kalan konsolosluk, Yüzbaşı Haydar’ın yaptığı çılgınca bir planla kurtarılmak zorundadır. İşte Savaşçı yeni bölüm fragmanı…

SAVAŞÇI 35.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi konsolosluğu savunmaya hazırdır. Fakat Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. Bu arada Kuzgun da Ankara’da boş durmaz. Yaptığı hamleyle Albay Kopuz’u ve Kağan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ancak karargaha gelen beklenmedik bir bilgi Albay Kopuz’u harekete geçirir. Bir yandan şehirde Kuzgun’un tehditi bertaraf edilmeye çalışılırken diğer yandan da kuşatma altında kalan konsolosluk, Yüzbaşı Haydar’ın yaptığı çılgınca bir planla kurtarılmak zorundadır.

SAVAŞÇI 34.BÖLÜM ÖZETİ

Albay Kopuz, Kuzgun’un suikast planıyla ile ölümle burun buruna gelmiştir. Kuzgun planı kusursuz işlediği için memnundur. Fakat gelişen beklenmedik durum Kuzgun, Pia ve Roza’yı şaşkına çevirir.

Kılıç Timi ve Türkmenler, Aybala, Çiğdem ve Kürşat yangından sağ çıkabilecekler mi diye endişeyle beklerken, Yüzbaşı Kağan yaptığı hamleyle onları alevlerin içinden kurtarmaya çalışır

Bu arada Cortes, Türkiye’nin başını ağrıtmak için Kuzgun’a yeni bir görev verir. Kuzgun ve adamları yeni eylem için hazırlıklarını yaparken, karargaha sürpriz bir şekilde gelen ihbar Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Bu göreve sivil gidecek olan Kılıç Timi, ülkenin her karış toprağını sonuna kadar savunmaya hazırdır.

Savaşçı Konusu

Fox Tv’nin iddialı yapımlardan biri olan Savaşçı dizisinde Özel Kuvvetler Komutanlığı diğer adıyla bilinen Bordo Bereliler’in hikayesi anlatılıyor. Bordo Berelilerden oluşan ve Albay Kopuz yönetimindeki Kılıç Timi ülke içinde ve sınır ötesinde devleti ve milleti düşman saldırılarına karşı koruyor. Türk ordusunun göz bebeği olan Bordo Bereliler özellikle sınırdan ülkemizde girmeye çalışan teröristlere karşı verdikleri çetin mücadelenin anlatıldığı Savaşçı da aynı zamanda asker kimliği dışında var olan hayatlarını yaşamaya çalışan askerleri konu ediniyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

SAVAŞÇI 35.BÖLÜM FRAGMANI

Yüzbaşı Kağan Bozok ( Berk Oktay ): Kılıç Timi’nin komutanı olan gözü pek, cesaretli ve bir o kadar da inatçı olan bir askerdir. Keskin nişancı olan ve iyi dövüşen Yüzbaşı Kağan, disipline uymayı sevmeyen bir tiptir. Amirlerinin verdikleri emirlere tam uymayıp çoğu zaman hayatını tehlikeye atsa da, vatan ve masum insanlar söz konusu olduğunda görevini canının önüne koyar.

Aslı Hoca ( Yıldız Çağrı Atiksoy ) : Doçent Doktor Aslı olarak ‘uluslar arası politika’ konusunda uzman olan , öğrencilere üniversitede ders veren biridir. Aynı zamanda gazetelerde yazı yazar ve kanallarda siyasi tartışmalara katılır. Yüzbaşı Kağan ile karşılaştığında ise bildiğini sandığı gerçeklerin nasıl değiştiğini görür. Gerçekleri okumak ve yaşamak arasında fark olduğunu anlayan Aslı Hoca ve Yüzbaşı Kağan’ı birbirine yakınlaştıran da bu durum olur.

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz) Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen) Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Burç Kümbetlioğlu (Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat) Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu) Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Uğur Biçer (Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş) Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Üstçavuş Galip Aygün) Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Hakan Dinçkol (Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu) Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Doğan Bayraktar (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez) Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır.

Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas) 1992 Iğdır doğumlu. Uzman Çavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

Nazan Diper (Selver Bozok) Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Zeynep Elçin (Yıldız Bozok) Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

Yeliz Akkaya (Hatice Bayat) Astsubay Bayram Bayat’ın es¸i. Aklıbas¸ında, liseyi bitirmis¸, dirayetli, dengeli bir kadın. Kocasına her bakımdan destek, tam bir yoldas¸. Hatice, Bayram’ın c¸o¨ktu¨gˆu¨ yerde bile onu ayagˆa kaldıracak kadar mu¨cadeleci. Kocasını sever, tam bir Anadolu kadını...