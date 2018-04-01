Savaşçı 39.yeni bölüm fragmanı Savaşçı son 38.bölüm izle FOX TV’de! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen Savaşçı yeni bölüm fragmanları ve Savaşçı son bölümde neler oldu merak ediliyor. Savaşçı 38.bölümde Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram, tam anlamıyla bir ölüm tuzağına çekilmişlerdir. Haberi alan Kılıç Timi büyük bir şok yaşasa da, onları cehennemden çekip almak için hemen harekete geçerler. Fakat ağır saldırı altında kalan silah arkadaşlarının akibeti meçhuldür. General Kutalmış ve Albay Kopuz yapılan bu saldırı karşısında asla taviz vermeyecek ve neye mal olursa olsun bedeli ödetilecektir. Savaşçı 37. Bölüm fragmanında; yapılan son operasyonda Kılıç Tim’i ağır bir darbe alıyor. Ekibin yarısı şehit oldu diyerek şehit olanların isimleri sayılıyor. Burak Yiğit , Turalp Hüseyinoğlu, Murat Gündoğdu, Kağan Bozok, Haydar Bozkurt, Bayram Bayat isimleri sayılıyor.

SAVAŞÇI 38.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram, tam anlamıyla bir ölüm tuzağına çekilmişlerdir. Haberi alan Kılıç Timi büyük bir şok yaşasa da, onları cehennemden çekip almak için hemen harekete geçerler. Fakat ağır saldırı altında kalan silah arkadaşlarının akibeti meçhuldür. General Kutalmış ve Albay Kopuz yapılan bu saldırı karşısında asla taviz vermeyecek ve neye mal olursa olsun bedeli ödetilecektir.

Bu arada ulaşılan bilgiler doğrultusunda, Kuzgun’un yeni bir terör kampı kurmak için çalıştığı ortaya çıkar. General ve Albay, teröristleri durdurmak için planlarını devreye sokar.

Diğer taraftan Kuzgun, Kopuz Albay’la ilgili son kozunu oynamak için hazırlıklara başlar. Ancak Roza’nın beklenmedik hamlesi olayların boyutunu başka bir noktaya getirecektir.

37. Bölümde neler olmuştu?

Savaşçı 37. Bölüm fragmanında; yapılan son operasyonda Kılıç Tim’i ağır bir darbe alıyor. Ekibin yarısı şehit oldu diyerek şehit olanların isimleri sayılıyor. Burak Yiğit , Turalp Hüseyinoğlu, Murat Gündoğdu, Kağan Bozok, Haydar Bozkurt, Bayram Bayat isimleri sayılıyor. Sinan operasyonda yaşanılan olayları bir bir anlatıyor. Yüz başı Halil İbrahim Kopuz duydukları karşısında metanetini korumaya çalışırken , Kağan’ın babaannesi ise olanlara inanamıyor.

Kılıç Timi’nin geri kalanları ise arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Bu yüzden kendi aralarında her şeyden sorumlu olarak Albay Kopuz’un olduğunu söylüyorlar. Bu söylentiler Albay Kopuz’un kulağına gidince askerler ile yüzleşmeye gidiyor. Albay Kopuz’un arkasından söylenenler bir asker tarafından yüzüne karşı da söyleniyor. Bunun üzerine Ankara dan bir görevli geliyor. Suçlamaların sadece askerler arasında sınırlı kalmadığını anlayan Alpay Kopuz bu duruma çok üzülüyor. Gelen görevli konu ile ilgili ihmalinin olup olmadığı konusunda Albay Kopuz’u sorgulamaya başlıyor. Peki Albay Kopuz’a ne olacak ? Kağan ve Haydar gerçekten şehit oldu mu ? Tüm bu soruların cevaplarını Savaşçı 37. Bölümünde alabileceksiniz.

Savaşçı Konusu

Fox Tv’nin iddialı yapımlardan biri olan Savaşçı dizisinde Özel Kuvvetler Komutanlığı diğer adıyla bilinen Bordo Bereliler’in hikayesi anlatılıyor. Bordo Berelilerden oluşan ve Albay Kopuz yönetimindeki Kılıç Timi ülke içinde ve sınır ötesinde devleti ve milleti düşman saldırılarına karşı koruyor. Türk ordusunun göz bebeği olan Bordo Bereliler özellikle sınırdan ülkemizde girmeye çalışan teröristlere karşı verdikleri çetin mücadelenin anlatıldığı Savaşçı da aynı zamanda asker kimliği dışında var olan hayatlarını yaşamaya çalışan askerleri konu ediniyor.

SAVAŞÇI 38.BÖLÜMF FRAGMANI

Savaşçı Oyuncuları

Yüzbaşı Kağan Bozok ( Berk Oktay ): Kılıç Timi’nin komutanı olan gözü pek, cesaretli ve bir o kadar da inatçı olan bir askerdir. Keskin nişancı olan ve iyi dövüşen Yüzbaşı Kağan, disipline uymayı sevmeyen bir tiptir. Amirlerinin verdikleri emirlere tam uymayıp çoğu zaman hayatını tehlikeye atsa da, vatan ve masum insanlar söz konusu olduğunda görevini canının önüne koyar.

Aslı Hoca ( Yıldız Çağrı Atiksoy ) : Doçent Doktor Aslı olarak ‘uluslar arası politika’ konusunda uzman olan , öğrencilere üniversitede ders veren biridir. Aynı zamanda gazetelerde yazı yazar ve kanallarda siyasi tartışmalara katılır. Yüzbaşı Kağan ile karşılaştığında ise bildiğini sandığı gerçeklerin nasıl değiştiğini görür. Gerçekleri okumak ve yaşamak arasında fark olduğunu anlayan Aslı Hoca ve Yüzbaşı Kağan’ı birbirine yakınlaştıran da bu durum olur.

Teğmen Çiğdem Ülgen (Gaye Turgut)

Yeni mezun bir teğmen olan Çiğdem’in astsubay babası şehit olmuştur. Kılıç Timi’nin üyelerinden Kürşat ile aralarında bir yakınlaşma olur. İdealist bir askerdir. Kürşat’la olan ilişkisi tam bir dengelenme durumu yaratır. Kürşat’ın fırtınalı karakterine karşı, Çiğdem daha sakindir. Geçmişlerinden yaralarıyla gelen bu iki insan birbirlerinde dinleneceklerdir.

Anaokulunda aldığı yaratıcı drama derslerinin ardından, okul gruplarında tiyatro çalışmalarına devam eden Gaye Turgut, eğitimini de bu alanda yapar. Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü bitirir. Akasya Durağı, Beni Affet, 72. Koğuş, Türk Malı gibi yapımlarda rol almıştır.