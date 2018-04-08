Savaşçı 40.yeni bölüm fragmanı Savaşçı 39.son bölüm izle FOX TV’de

Savaşçı 40.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sevilen dizi Savaşçı 39.son bölüm izleyicisiyle bu akşam buluşacak. FOX TV’nin heyecan dolu dizisi Savaşçı yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki haberimizin detaylarında yerini alıyor. Savaşçı 39. yeni bölüm fragmanı geldi! Yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay ve cenazesi ön plana çıkıyor. Tim’İn kaybı ve üzüntüsü de izleyenleri üzüyor. Savaşçı 39.bölümde Albay Kopuz ise ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir şimdi. Pia Kuzgun’un amacını anlamıştır ancak her şey için çok geçtir artık. Sevdiği adama ölümü getirmiştir. Savaşçı son bölümde Kuzgun’un yeni bir terör kampı kurmak için çalıştığı ortaya çıkar. General ve Albay, teröristleri durdurmak için planlarını devreye sokar. Diğer taraftan Kuzgun, Kopuz Albay’la ilgili son kozunu oynamak için hazırlıklara başlar. Ancak Roza’nın beklenmedik hamlesi olayların boyutunu başka bir noktaya getirecektir. İlgiyle izlenilen dizi Savaşçı son bölümde yaşananlar sizlerle…

SAVAŞÇI 39.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kılıç Timi ve Albay Kopuz için zor anlar!

Selçuk’un canı pahasına Türk bayrağını tepeden indirmeyen Kılıç Timi, onun için son görevini yerine getirmiştir. Yüzbaşı Kağan, yaptığı planla Çeto ve Seyfi’ye cehennemi yaşatmak için harekete geçer. Ama bu arada Kılıç Timi’ne gelen haber tam bir sürpriz olacaktır.

Albay Kopuz ise ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir şimdi. Pia Kuzgun’un amacını anlamıştır ancak her şey için çok geçtir artık. Sevdiği adama ölümü getirmiştir.

Gelen istihbaratlar doğrultusunda, Kuzgun’un bir sonraki hamlesini tahmin eden Yüzbaşı Kağan hazırlığını yapar. Fakat büyük risk taşıyan bu operasyon için düğmeye basılırken, aynı anda karargahta gelişen beklenmedik durum, olayları daha da karmaşık hale getirecektir.

SAVAŞÇI 39.BÖLÜM FRAGMANI 1.FRAGMANI

SAVAŞÇI 39.BÖLÜM FRAGMANI 2.FRAGMANI

SAVAŞÇI 38.BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram, tam anlamıyla bir ölüm tuzağına çekilmişlerdir. Haberi alan Kılıç Timi büyük bir şok yaşasa da, onları cehennemden çekip almak için hemen harekete geçerler. Fakat ağır saldırı altında kalan silah arkadaşlarının akibeti meçhuldür. General Kutalmış ve Albay Kopuz yapılan bu saldırı karşısında asla taviz vermeyecek ve neye mal olursa olsun bedeli ödetilecektir.

Bu arada ulaşılan bilgiler doğrultusunda, Kuzgun’un yeni bir terör kampı kurmak için çalıştığı ortaya çıkar. General ve Albay, teröristleri durdurmak için planlarını devreye sokar.

Diğer taraftan Kuzgun, Kopuz Albay’la ilgili son kozunu oynamak için hazırlıklara başlar. Ancak Roza’nın beklenmedik hamlesi olayların boyutunu başka bir noktaya getirecektir.

Savaşçı Konusu

Fox Tv’nin iddialı yapımlardan biri olan Savaşçı dizisinde Özel Kuvvetler Komutanlığı diğer adıyla bilinen Bordo Bereliler’in hikayesi anlatılıyor. Bordo Berelilerden oluşan ve Albay Kopuz yönetimindeki Kılıç Timi ülke içinde ve sınır ötesinde devleti ve milleti düşman saldırılarına karşı koruyor. Türk ordusunun göz bebeği olan Bordo Bereliler özellikle sınırdan ülkemizde girmeye çalışan teröristlere karşı verdikleri çetin mücadelenin anlatıldığı Savaşçı da aynı zamanda asker kimliği dışında var olan hayatlarını yaşamaya çalışan askerleri konu ediniyor.

Savaşçı Oyuncuları

Yüzbaşı Kağan Bozok ( Berk Oktay ): Kılıç Timi’nin komutanı olan gözü pek, cesaretli ve bir o kadar da inatçı olan bir askerdir. Keskin nişancı olan ve iyi dövüşen Yüzbaşı Kağan, disipline uymayı sevmeyen bir tiptir. Amirlerinin verdikleri emirlere tam uymayıp çoğu zaman hayatını tehlikeye atsa da, vatan ve masum insanlar söz konusu olduğunda görevini canının önüne koyar.

Aslı Hoca ( Yıldız Çağrı Atiksoy ) : Doçent Doktor Aslı olarak ‘uluslar arası politika’ konusunda uzman olan , öğrencilere üniversitede ders veren biridir. Aynı zamanda gazetelerde yazı yazar ve kanallarda siyasi tartışmalara katılır. Yüzbaşı Kağan ile karşılaştığında ise bildiğini sandığı gerçeklerin nasıl değiştiğini görür. Gerçekleri okumak ve yaşamak arasında fark olduğunu anlayan Aslı Hoca ve Yüzbaşı Kağan’ı birbirine yakınlaştıran da bu durum olur.

Teğmen Çiğdem Ülgen (Gaye Turgut)

Yeni mezun bir teğmen olan Çiğdem’in astsubay babası şehit olmuştur. Kılıç Timi’nin üyelerinden Kürşat ile aralarında bir yakınlaşma olur. İdealist bir askerdir. Kürşat’la olan ilişkisi tam bir dengelenme durumu yaratır. Kürşat’ın fırtınalı karakterine karşı, Çiğdem daha sakindir. Geçmişlerinden yaralarıyla gelen bu iki insan birbirlerinde dinleneceklerdir.

Anaokulunda aldığı yaratıcı drama derslerinin ardından, okul gruplarında tiyatro çalışmalarına devam eden Gaye Turgut, eğitimini de bu alanda yapar. Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü bitirir. Akasya Durağı, Beni Affet, 72. Koğuş, Türk Malı gibi yapımlarda rol almıştır.