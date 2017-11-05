Savaşçı yeni 20. Bölüm fragmanı yayında mı? Savaşçı son 19. Bölüm FOX TV’de

Savaşçı yeni 20. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Savaşçı dizisi son bölüm izleyicisi ile buluşuyor. Fox TV’nin sevilen dizisi her Pazar saat 20.00’da ekrana geliyor. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan dizide dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi ekrana getiriliyor. . Savaşçı oyuncuları arasında Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer yer alıyor. Savaşçı son bölümde Yüzbaşı Kağan, Doktor’un barajı bombalamasına izin vermez ama yaptığı hamle onu ölümle burun buruna getirir. Kılıç Timi, Kağan’ı kurtarmak için harekete geçerken, Doktor kıyıya çıkmayı başarır ve kaçmaya çalışır. Ama Kılıç Timi’nin elinden kurtulmak sandığı kadar kolay olmaz.Temo ise okul servisinden Eren’i kaçırmıştır. Oğlunun hayatından endişelenen Hatice fenalaşıp hastaneye kaldırılırken, operasyondan dönen Bayram’a bu haberi vermek herkes için çok zordur. Savaşçı yeni 20. Bölüm fragmanı ve Savaşçı son 19. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

SAVAŞÇI SON 19. BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Kağan, Doktor’un barajı bombalamasına izin vermez ama yaptığı hamle onu ölümle burun buruna getirir. Kılıç Timi, Kağan’ı kurtarmak için harekete geçerken, Doktor kıyıya çıkmayı başarır ve kaçmaya çalışır. Ama Kılıç Timi’nin elinden kurtulmak sandığı kadar kolay olmaz.

Temo ise okul servisinden Eren’i kaçırmıştır. Oğlunun hayatından endişelenen Hatice fenalaşıp hastaneye kaldırılırken, operasyondan dönen Bayram’a bu haberi vermek herkes için çok zordur.

Alınan istihbaratla Kılıç Timi, Eren’i kurtarmak için operasyona çıkar. Fakat olayların seyri Temo’nun bile tahmin edemeyeceği kadar farklı gelişir. Her şeyi göze alan Albay Kopuz, Eren için elindeki son kozu kullanır.

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi..

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

Savaşçı oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer yer alıyor.

"Savaşçı" dizisi 2200 yıllık bir destanı anlatacak!

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin hikayesini anlatan Savaşçı, öyküsü, anlatımı ve yapım standartları ile Türk televizyonlarında da bir ilk olacak. Onlar, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan kahramanlar.

Onlar ölümün, yaşamın, ülke ve onurun tüm ağırlığını genç omuzlarında bayrak gibi taşıyanlar. Onlar vatan sevgisinden söz etmek yerine, vatana en değerli şeylerini, canlarını adayanlar. Onlar Türkiye’nin sıkılmış yumrukları; onlar Türk Ordusunun gözbebeği.

Onlar Çin sarayında Kürşat, Malazgirt’te süvari, Tuna’da akıncı, Sakarya’da kuvvacı, Kıbrıs’ta mücahit.

Savaşçı, kan ve canla, özveri ve sevgiyle, ter ve gözyaşıyla tutuşmuş, hiç sönmeyecek bir ocağın öyküsü.

Ama isimleri daima aynı: Mehmetçik!

SAVAŞÇI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok) Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın "deli" gözüyle baktığı tiplerden.

Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak) Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan’la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz) Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen) Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Burç Kümbetlioğlu (Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat) Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu) Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Uğur Biçer (Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş) Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Üstçavuş Galip Aygün) Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Hakan Dinçkol (Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu) Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Doğan Bayraktar (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez) Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır.

Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas) 1992 Iğdır doğumlu. Uzman Çavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

Nazan Diper (Selver Bozok) Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Zeynep Elçin (Yıldız Bozok) Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

Yeliz Akkaya (Hatice Bayat) Astsubay Bayram Bayat’ın eşi. Aklıbaşında, liseyi bitirmiş, dirayetli, dengeli bir kadın. Kocasına her bakımdan destek, tam bir yoldaş. Hatice, Bayram’ın çöktüğü yerde bile onu ayağa kaldıracak kadar mücadeleci. Kocasını sever, tam bir Anadolu kadını...

YAPIM: LİMON FİLM

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YÖNETMEN: VOLKAN KOCATÜRK

SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

2. YÖNETMEN: MİRSAD HEROVİCÖZLEM KOZA

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: METİN TURGUÇ

GENEL KOORDİNATOR: FARUK UÇAN

YAPIM KOORDİNATÖRÜ: SERCAN TEVS

MÜZİK: ALPAY GÖLTEKİN-ZEYNEP ALASYA

OYUNCULAR: Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen), Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Hakan Dinçkol (Başçavuş Turan Hüseyinoğlu), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kılangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Ercüment Fidan (Tepegöz Zülküf Keskin), Zeki Ocak (Sami Çelik), Münire Apaydın (Handan Hemşire), Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas), Necmettin Çobanoğlu (Necati Türkmen), Atakan Işıktutan (Üsteğmen Muhabere ), Berk Bulmuş (1.Uzman Erbaş), Serhat Nalbantoğlu (General), Yıldırım Gücük (Ruhi), Fırat Şahin (Merdan Keskin), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)