Savaşçı yeni 37.bölüm fragmanı yayında mı Savaşçı son 36.bölüm FOX TV izleme linki

Savaşçı 37.yeni bölüm fragmanı dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Öncesinde ekrana gelen Savaşçı dizisi 36.son bölümünü kaçıranlar tekrarını haberimizdeki "Savaşçı son bölüm izleme linki" üzerinden izleyebilirler. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Savaşçı dizisi 36.son bölümünde Kılıç Timi ‘nin yine zorlu bir görevi üstlendiği sahnelerle dolu. Kılıç Timi, devletin başına büyük bir sorun çıkaracak bir eylemi durdurma peşinde. Kuzgun, bu sefer bütün ülkeyi ateşe atmaya niyetli. Tabi Kılıç Timi, Kuzgun’un planlarını alt üst etmeye çalışacak. Savaşçı 36. bölüm fragmanı, çıktıkları operasyonda Kılıç Timi’ni bekleyenler için de kötü bir haber geleceğini gösteriyor. Bu zorlu görevi başarı ile yerine getiremezlerse hem siviller hem de ülke tehlike altına girecek. Kağan ve Haydar, canları pahasına bu görevi başarıyla sonuçlandırmaya niyetlidirler. Savaşçı 36. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra Kılıç Timi, zor bir duruma gireceği belli. Savaşçı, Kılıç Timi’nin yeni maceralarıyla pazar akşamı Fox Tv ekranında. Yeni bölümde de izleyicinin etkis altından uzun süre kurtulamayacağı sahneler var. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizinin Savaşçı 37.yeni bölüm fragmanı 36.son bölümde yaşananları buradan öğrenebilirsiniz.

Savaşçı 36. Bölümde Yaşanacaklar



Savaşçı 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Kutalmış Paşa, Kağan ve Haydar’a bir görev verir. İkisi de bu görevin peşine düşer. Görevleri Kuzgun’un eylemini durdurmaktır. Bu eylemin ardından ise asıl hedef ortaya çıkacaktır. Kuzgun’un bu sefer planladığı eylem daha karadır. Yapacağı eylemi Türkiye üzerinde atarak büyük bir kaosa sebep olma peşindedir. Bu haberi alan Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarının her adımını takip eder. Kuzgun’un planı içerisinde sivillere zarar vermek de vardır. Kılıç Timi, öncelikle bölgede yaşayan sivilleri kurtarmak için çaba gösterir. Bu sırada gelen bir haberle, KılıçTimi’nde sevenleri olanların yüreğine ateş düşer. Bu haber nedir ve bir anda televizyonun karşısında insanları göz yaşlarına boğan nedir? Kılıç Timi nasıl bir zor durumda kalacaktır? Albay Kopuz hiçbir engel tanımazken, bu sefer önlerine ne gibi zorlu bir görev çıkacak?









Kılıç Timi yine zorlu bir operasyona çıkıyor!



Kutalmış Paşa’nın verdiği özel göreve hazırlanan Yüzbaşı Kağan ve Haydar, öncelikle Kuzgun’un yapacağı eylemi bertaraf edecek ve bu onları asıl hedefe götürecektir.







Diğer taraftan Kuzgun’un büyük bir katliam peşinde olduğu ve bunu Türkiye yapmış gibi göstereceği yönündeki istihbarat Kılıç Timi’ni harekete geçirir. General Kutalmış ve Albay Kopuz’un yaptıkları plan doğrultusunda Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarını adım adım izler ve ne tür bir hazırlık içinde olduklarını çözer. Çok acımasız ve toplu bir katliam peşinde olan Kuzgun’u durdurmak için zamana karşı yarışan Kılıç Timi, öncelikle sivilleri kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayarlar.







Albay Kopuz komutasındaki Kılıç Timi ölüme bu kadar yaklaşmışken Ankara’ya gelen haber, herkesin yüreğine ateş düşürür.



Savaşçı 35. Bölümde Yaşananlar

Savaşçı 36. bölüm fragmanı, uzun süredir Kılıç Timi’nin başına bela olan Kuzgun’un bu sefer daha büyük bir organizasyon içinde olacağını gösteriyor. Bir önceki bölümde Kuzgun’un planlarını yine bertaraf eden Kılıç Timi, kendilerini bekleyen tehlikenin farkında değildir.







Kuşatma altındaki konsolosluktan kurtulmak için, Haydar çok tehlikeli bir plan yapar. Yörenin büyük aşiretleriyle karşı karşıya gelen Kılıç Timi’ni kurtarmak için Haydar kendini öne atacaktır. Bu karşılaşmanın ardında Çeto vardır. Karargaha gelen bir haberse Albay Kopuz’un harekete geçmesine neden olur.







Savaşçı Dizisi Konusu

Bordo Bereliler’in en seçkin birliklerinden biri olan Kılıç Timi, başlarına gelen bütün olaylardan aklanarak çıkar ve tekrar bir araya gelirler. Bu toparlanmanın mimarları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’tur. Kopuz, Tim’in en başındaki isimken, Bozok ise Tim’in komutanlığını yapar. Bu tim, bütün duygularını ve sevgilerini görevlerine verirken, en büyük dayanakları en az onlar kadar vatan sevgisiyle dolu aileleridir. Yaşadıkları zorluklara rağmen görevlerinden asla taviz vermeyen Kılıç Timi için, vatan söz konusu olduğunda görevin nerede olduğuna bakmaz.



Savaşçı Dizisi Oyuncuları



Aslı Özkaynak (Yıldız Çağrı Atiksoy)

Yardımcı Doçent Doktor olan Aslı, uluslararası politika uzmanıdır. Televizyondaki tartışma programlarına katılır, ders verir. Genç, çekici ve güzel bir kadındır. Bir kaza neticesinde Kağan’la tanışır. Çatışmalı geçen ilişkileri sonucunda o güne kadar öğrendiklerini sorgulamaya başlar. Kağan’la birlikte ülkesini yeniden tanır. Bu karşılaşma bütün bakış açısını değiştirecektir.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Yıldız Çağrı Atiksoy, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteri ile kariyerinin en büyük çıkışını yapar. Bu dizideki rolü tanınmasını sağlar. Daha sonra Yedi Güzel Adam dizisinde Zehra karakteri ile izleyicinin karşısına çıkar. Evli ve Öfkeli, Görüş Günü Kadınları rol aldığı diğer projelerdir.



Teğmen Çiğdem Ülgen (Gaye Turgut)

Yeni mezun bir teğmen olan Çiğdem’in astsubay babası şehit olmuştur. Kılıç Timi’nin üyelerinden Kürşat ile aralarında bir yakınlaşma olur. İdealist bir askerdir. Kürşat’la olan ilişkisi tam bir dengelenme durumu yaratır. Kürşat’ın fırtınalı karakterine karşı, Çiğdem daha sakindir. Geçmişlerinden yaralarıyla gelen bu iki insan birbirlerinde dinleneceklerdir.



Anaokulunda aldığı yaratıcı drama derslerinin ardından, okul gruplarında tiyatro çalışmalarına devam eden Gaye Turgut, eğitimini de bu alanda yapar. Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü bitirir. Akasya Durağı, Beni Affet, 72. Koğuş, Türk Malı gibi yapımlarda rol almıştır.