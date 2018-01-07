Savaşçı yeni bölüm ne zaman FOX TV yayın akışı Savaşçı yeni 27.bölüm bu akşam neden yok? Dizi severler bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Sevilen dizi Savaşçı bu hafta neden yok? Milyonları ekrana kilitleyen ve her yeni bölümüyle nefes kesen Savaşçı bu hafta yok. Savaşçı son bölümde Raşhel Artun’la iletişime geçerek, Mirat’ın hala bekar olduğunu ve dededen kalma evde oturduğunu öğrendi. Zeynep ve Azize’yi taşıyan botun devrildiği ve ölüm haberleri hepsini sarstı. Mehmet Cemile’yle evleneceklerini açıkladı. Hülya, Nejat ve Mirat dostluğunu bozmak için araya fitne soktu. Alihan Kıbrıs’ta çıkarıldığı mahkemede Deniz ve çocukların başlarına gelenleri, icra takiplerini öğrendi ve yıkıldı. Çatışma sahneleriyle ekrana kilitleyen Savaşçı dizisinin 27. yeni bölümü 14 Ocak Pazar günü saat 20:00’da Fox TV ekranlarında yayınlanacak. İşte merak edilen Savaşçı yeni bölüm ne zaman FOX TV yayın akışı Savaşçı yeni 27.bölüm bu akşam neden yok sorularının yanıtları ve detaylar sizlerle…

Savaşçı dizisinin başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Uğur Biçer ve Nazar Diper yer alıyor.

SAVAŞÇI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Savaşçı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ancak yılbaşı nedeniyle diziye 1 hafta ara verildiği için yeni bölüm bu akşam değil, 14 Ocak pazar günü yayınlanacak.

SAVAŞÇI 27.BÖLÜM 1.FRAGMANI

SAVAŞÇI 27.BÖLÜM 2.FRAGMANI

FOX TV YAYIN AKIŞI

SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU

Savaşçı dizisi Türk askerlerinin hikayelerini anlatacak. FOX’ta yayınlanacak dizi için hazırlık çalışmaları başladı. Devasa bir prodüksiyon, aralıksız bir çalışma ve olağanüstü özenle hazırlanan dizi 2200 yıllık bir destanı anlatacak!

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin hikayesini anlatan Savaşçı, öyküsü, anlatımı ve yapım standartları ile Türk televizyonlarında da bir ilk olmayı hedefliyor.

"Onlar, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan kahramanlar. Onlar ölümün, yaşamın, ülke ve onurun tüm ağırlığını genç omuzlarında bayrak gibi taşıyanlar. Onlar vatan sevgisinden söz etmek yerine, vatana en değerli şeylerini, canlarını adayanlar. Onlar Türkiye’nin sıkılmış yumrukları; onlar Türk Ordusunun gözbebeği.

Onlar Çin sarayında Kürşat, Malazgirt’te süvari, Tuna’da akıncı, Sakarya’da kuvvacı, Kıbrıs’ta mücahit. Savaşçı, kan ve canla, özveri ve sevgiyle, ter ve gözyaşıyla tutuşmuş, hiç sönmeyecek bir ocağın öyküsü. Ama isimleri daima aynı: Mehmetçik!"

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır.

Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.

Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır...

Künye

YAPIM: LİMON FİLM

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YÖNETMEN: MURAT SARAÇOĞLU

SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

2. YÖNETMEN: GÜNAY GÜNAYDIN

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: KAYHAN YILMAZ

GENEL KOORDİNATOR: FARUK UÇAN

KOORDİNATOR: SALİH FAHLİOĞULLARI

MÜZİK: ALPAY GÖLTEKİN-ZEYNEP ALASYA

SAVAŞÇI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok) Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın "deli" gözüyle baktığı tiplerden.

Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak) Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan’la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz) Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen) Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Burç Kümbetlioğlu (Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat) Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu) Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Uğur Biçer (Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş) Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Üstçavuş Galip Aygün) Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Hakan Dinçkol (Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu) Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Doğan Bayraktar (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez) Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır.

Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas) 1992 Iğdır doğumlu. Uzman Çavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

Nazan Diper (Selver Bozok) Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Zeynep Elçin (Yıldız Bozok) Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

Yeliz Akkaya (Hatice Bayat) Astsubay Bayram Bayat’ın es¸i. Aklıbas¸ında, liseyi bitirmis¸, dirayetli, dengeli bir kadın. Kocasına her bakımdan destek, tam bir yoldas¸. Hatice, Bayram’ın c¸o¨ktu¨gˆu¨ yerde bile onu ayagˆa kaldıracak kadar mu¨cadeleci. Kocasını sever, tam bir Anadolu kadını...