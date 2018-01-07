Savaşçı yeni bölüm ne zaman FOX TV yayın akışı Savaşçı yeni 27.bölüm bu akşam neden yok
Savaşçı yeni bölüm ne zaman FOX TV yayın akışı Savaşçı yeni 27.bölüm bu akşam neden yok? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Savaşçı izleyicisi yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak merak ediyor. FOX TV’nin ilgiyle izlenilen dizisi Savaşçı son bölüm izleme linki ve Savaşçı yeni bölüm fragmanında neler olacak araştırılıyor. Fox TV ekranlarının nefes kesen dizisi Savaşçı'nın, 7 Ocak 2018 Pazar tarihli yayın akışından çıkartılması dizi takipçilerine hayal kırıklığı yaşattı. Savaşçı 27. bölüm fragmanıyla önemli ipuçları edinen izleyiciler, merakla yayın tarihini araştırıyor. Peki Savaşçı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak. Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına bir haftalık ara verdi. Bu dizilerden biri de Savaşçı oldu. Çatışma sahneleriyle ekrana kilitleyen Savaşçı dizisinin 27. yeni bölümü 14 Ocak Pazar günü saat 20:00’da Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Milyonları ekrana kilitleyen Savaşçı son bölümde Deniz Diyar ve Serdem’i ikna ederek tehlikeli umut yolculuğundan vazgeçirdi. Mirat her şeyi öğrenen Deniz’e aşkını itiraf eder ama Deniz’in kafasını toparlamak için zamana ihtiyacı vardı. İşte Savaşçı yeni bölüm ne zaman FOX TV yayın akışı Savaşçı yeni 27.bölüm bu akşam neden yok? Sorularının detayları sizlerle…
Savaşçı yeni bölüm ne zaman FOX TV yayın akışı Savaşçı yeni 27.bölüm bu akşam neden yok? Dizi severler bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Sevilen dizi Savaşçı bu hafta neden yok? Milyonları ekrana kilitleyen ve her yeni bölümüyle nefes kesen Savaşçı bu hafta yok. Savaşçı son bölümde Raşhel Artun’la iletişime geçerek, Mirat’ın hala bekar olduğunu ve dededen kalma evde oturduğunu öğrendi. Zeynep ve Azize’yi taşıyan botun devrildiği ve ölüm haberleri hepsini sarstı. Mehmet Cemile’yle evleneceklerini açıkladı. Hülya, Nejat ve Mirat dostluğunu bozmak için araya fitne soktu. Alihan Kıbrıs’ta çıkarıldığı mahkemede Deniz ve çocukların başlarına gelenleri, icra takiplerini öğrendi ve yıkıldı. Çatışma sahneleriyle ekrana kilitleyen Savaşçı dizisinin 27. yeni bölümü 14 Ocak Pazar günü saat 20:00’da Fox TV ekranlarında yayınlanacak. İşte merak edilen Savaşçı yeni bölüm ne zaman FOX TV yayın akışı Savaşçı yeni 27.bölüm bu akşam neden yok sorularının yanıtları ve detaylar sizlerle…
Savaşçı dizisinin başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Uğur Biçer ve Nazar Diper yer alıyor.
SAVAŞÇI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Savaşçı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ancak yılbaşı nedeniyle diziye 1 hafta ara verildiği için yeni bölüm bu akşam değil, 14 Ocak pazar günü yayınlanacak.
SAVAŞÇI 27.BÖLÜM 1.FRAGMANI
SAVAŞÇI 27.BÖLÜM 2.FRAGMANI
FOX TV YAYIN AKIŞI
SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU
Savaşçı dizisi Türk askerlerinin hikayelerini anlatacak. FOX’ta yayınlanacak dizi için hazırlık çalışmaları başladı. Devasa bir prodüksiyon, aralıksız bir çalışma ve olağanüstü özenle hazırlanan dizi 2200 yıllık bir destanı anlatacak!
Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin hikayesini anlatan Savaşçı, öyküsü, anlatımı ve yapım standartları ile Türk televizyonlarında da bir ilk olmayı hedefliyor.
"Onlar, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan kahramanlar. Onlar ölümün, yaşamın, ülke ve onurun tüm ağırlığını genç omuzlarında bayrak gibi taşıyanlar. Onlar vatan sevgisinden söz etmek yerine, vatana en değerli şeylerini, canlarını adayanlar. Onlar Türkiye’nin sıkılmış yumrukları; onlar Türk Ordusunun gözbebeği.
Onlar Çin sarayında Kürşat, Malazgirt’te süvari, Tuna’da akıncı, Sakarya’da kuvvacı, Kıbrıs’ta mücahit. Savaşçı, kan ve canla, özveri ve sevgiyle, ter ve gözyaşıyla tutuşmuş, hiç sönmeyecek bir ocağın öyküsü. Ama isimleri daima aynı: Mehmetçik!"
SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ- FOX TV
Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır.
Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.
Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır...
Künye
YAPIM: LİMON FİLM
YAPIMCI: HAYRİ ASLAN
YÖNETMEN: MURAT SARAÇOĞLU
SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU
2. YÖNETMEN: GÜNAY GÜNAYDIN
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: KAYHAN YILMAZ
GENEL KOORDİNATOR: FARUK UÇAN
KOORDİNATOR: SALİH FAHLİOĞULLARI
MÜZİK: ALPAY GÖLTEKİN-ZEYNEP ALASYA
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