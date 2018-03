Sen Anlat Karadeniz 11.yeni bölüm fragmanı yayında mı Sen Anlat Karadeniz son 10.bölüm Atv izleme linki

Sen Anlat Karadeniz yeni 11.bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 10.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri için bu haberimizde derledik. ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 10.Bölüm fragman ekranlara geldi. Heyacan ve aksiyonun Karadeniz’in dalgaları gibi olan dizi de; birbirlerine sevdalı olan Nefes ile Tahir yaşadıkları tüm zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmiyorlar. Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.Tahir sevdiği kadının canı daha fazla yanmasın diye onu Sürmene’den götürmek istese de Nefes’in aklına takılan daha büyük bir soru işareti vardır. Vedat ise truva atı misali öne sürdüğü Gurbet Kuşu ile hain planların startını verdi. Nefesi bekleyen yeni Vedat Sayar oyunları ne olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 11.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...



SEN ANLAT KARADENİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI



Sen Anlat Karadeniz 11.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu resmi internet sayfası üzerinden erişime açılması ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.





SEN ANLAT KARADENİZ 10. BÖLÜM ÖZETİ



Asiye Kaleli Konağında Saniye Hanım ve Mustafa'yı boykot etmektedir. Hiçbir ev işini elini bile sürmez. Tahir ise bir önceki bölümde annesinin Nefes'e yaptıklarını öğrendikten sonra öfkeden gözü döner ve deliliği tutar. Sonuçta Nefes'e kötü davranan ailesi olunca iki arada bir derede kalmıştır. Ailesinin kapısına dayanır ve Nefes'e sevdalandığını herkese söyler. Artık sevdiği kadını ve oğlunu da alıp gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Ancak Mustafa'nın ihaleler ve Vedat/ Nefes çatışması arasında ailesine büyük bir sürprizi olacaktır. Çünkü kötü adam olmanın vicdan azabı onu da yormuştur. Vedat ise hain planlarını ince ince işlemeye devam eder ve Berrak'tan artık hamle yapmasını ister. Nefes'i derinden sarsacak olan plan için artık start verilmiştir. Fragmanda Vedat'ın Berrağı sert bir şekilde dövdüğü görülüyor. Fakat Berrak kimdir ? ve neden Vedat'ın istediklerini yapar ?







SEN ANLAT KARADENİZ 9.BÖLÜM ÖZETİ



Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, sırtından vurulmuştur ve Karadeniz’in haşin dalgaları gibi köpürmüştür. Nefes’i kendisine liman olarak gören Tahir onun “sana ihtiyacım var” demesi ile sakinleşebilir. Kendisi ile birlikte Nefes ve Yiğit’in Karadeniz’den ayrılmasını ister. Nefes ise daha kendi yaşadıklarını atlatamamışken medresede işkence görmüş bir kadın ile karşılaşır. Bu kadının yaşadıkları ona kendi yaşadıklarını hatırlatır. Sürmene de herkesin cesareti ile kendisini konuştuğunu söylemesi ile her şeyi bir kenara bırakan Nefes, bu yaralı kuşu iyileştirmeye adar kendini. Fakat her şeyi bir kenara bırakmak o kadar kolay değildir. Bir yandan gördüğü kabuslar diğer yandan Vedat’ın Nazar üzerinden Nefes’e oynadığı oyunlar ve bitmek bilmeyen dedikodular… İsmi gibi Nefes alamayan kadının minicik yüreğini iyice sıkıştırır. Oğlunun Karadeniz’den ayrılacağı dedikodularını duyan Saniye Hanım ise Osman Hoca’nın kapısına dayanır ve Nefes’e saldırır. Fatih ve Murat Annelerini zor sakinleştirip evlerine götürürler.



SEN ANLAT KARADENİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI







SEN ANLAT KARADENİZ DİZİ KONUSU



Geçmişte babası tarafından para karşılığı Vedat’a satılan Nefes 8 sene boyunca çeşitli işkencelere maruz kalır. Tecavüze uğrar, şiddet görür ve ses ile bir yatağa zincirlenerek psikolojik şiddet dahi görür. Fakat oğlunu tüm bunlardan korumaya ve uzak tutmaya çalışır. Evlerine misafir olarak gelen Karadenizli Tahir ve ailesine oğlu ile sığınan Nefesi yeni bir hayat ve bu hayata izin vermeyen Vedat bekler. Aynı zamanda Tahir ile birbirlerine imkansız bir aşk beslemeleri olayları daha da zor hale getirir.







SEN ANLAT KARADENİZ DİZİ OYUNCULARI



Ulaş Tuna Astepe

1 Ocak 1988 yılında İzmit’te doğan oyuncu, İstanbul Erkek Lisesi’sini bitirdikten sonra Mimar Sinan Devlet Konservatuarında Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında Karadayı dizisi ile başladı. Bu projede Kenan İmirzalı ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alan oyuncu dizi bitmeden adından söz ettirmeye başladı. Astepe, birçok tiyatro oyunu, kısa film de yer almış ve dizi projelerinde de iddialı projelerde adından söz ettirmeye devam etmektedir. Karadayı, Üniversiteli, Meşakkat ve Karısı, Analar ve Anneler, Zayiat, Balık Havuzu, Körfez, Rüya adlı projelerde de yer almıştır.



İrem Helvacıoğlu

2 Şubat 1990 yılında Almanya’da doğumlu Helvacıoğlu, aslen Ankara’lıdır. Uzun süre Almanya da yaşayan oyuncu Türkiye’ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatroya ve oyunculuğa olan ilgisi ve yeteneği onu; ilk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı diziye götürür. Buradaki performansından sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır. 2016 yılında No:309 isimli dizide canlandırdığı Pelin Su karakteri ona başrolün kapılarını açmıştır.



Ulaş Tuna Astepe Tahir Kaleli



Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.







İrem Helvacıoğlu Nefes Zorlu



24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.



Mehmet Ali Nuroğlu Vedat Sayar



35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.



Sinan Tuzcu Mustafa Kaleli



35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.



Gözde Kansu Eyşan Sayar



35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.



Öykü Gürman Asiye Kaleli



29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.