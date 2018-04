Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 11.bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 12.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz son 11.bölüm izleyicisiyle bu akşam buluşacak. Fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme linki ve Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları haberimizde yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanı iplerin koptuğunu gösteriyor. Nefes artık zor durumdadır. Vedat’ın planı işe yarar. Berrak bu durumdan şikayet etse bile, Vedat başka bir çözüm yolu olmadığını söyler. Oğlunu geri almak için, Nefes’in akıl sağlığı ile ilgili bir sorun olması gerekir. Nefes ve Tahir kendi aralarında tartışır. Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanı içinde yaşananlar, Vedat’ın planının işe yaradığını gösteriyor. Vedat bu planı nasıl kurdu? Berrak, Vedat’ın gizli yardımcısıdır. Planları ise Nefes’i ağır ağır zehirlemektedir. İşte sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Sen Anlat Karadeniz 10. Bölümde Yaşananlar

Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanı içinde yaşananlar, Vedat’ın planının işe yaradığını gösteriyor. Vedat bu planı nasıl kurdu? Berrak, Vedat’ın gizli yardımcısıdır. Planları ise Nefes’i ağır ağır zehirlemektedir. Bu zehir Nefes için hayati bir sorun yaşatacaktır. Asiya konakta iş yapmama grevine girer. Ev halkı bu yüzden gergindir. Mustafa’nın ise başka bir planı vardır. Tahir, bu sefer ailesi ile karşı karşıya kalır. Söz konusu Vedat olunca kavga etmek kolaydır. Ailesi olunca gitmekten başka çaresi yoktur.

Sen Anlat Karadeniz 11. Bölümde Yaşanacaklar

Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanı iplerin koptuğunu gösteriyor. Nefes artık zor durumdadır. Vedat’ın planı işe yarar. Berrak bu durumdan şikayet etse bile, Vedat başka bir çözüm yolu olmadığını söyler. Oğlunu geri almak için, Nefes’in akıl sağlığı ile ilgili bir sorun olması gerekir. Nefes ve Tahir kendi aralarında tartışır. Yaşadıkları Nefes’i zor durumda bırakırken, bunca yıl olduğu gibi yanında yine oğlu vardır. Tahir artık son çare olarak Vedat’la yüzleşme aşamasına gelir. Vedat’ı kaçırır ve onu bağlar. Ardından kafasına silah dayar. Daha sonra Vedat’ın elleri kelepçelidir.

Sen Anlat Karadeniz Konusu

Para karşılığı zorla evlendirilen Nefes, henüz on altı yaşında gelin olmuştur. Varlıklı ve güçlü bir adam olan Vedat Sayar, hayata oğlu Yiğit ile tutunur. Nefes, nefes alamadığı günleri Yiğit ile geçirir. Vedat ile birlikte geçirdiği sekiz yıl boyunca defalarca kaçmaya çalışan Nefes her seferinde yakalanır. Bu da Nefes için hiç bitmeyen bir şiddet demektir. Kapılar kilitlenir, tutsak hayatı devam eder. Nefes bir gün Tahir ile karşılaşana kadar bu yaşamı devam eder. Tahir, Karadenizli muhafazakar bir aileden gelir. Nefes’e olan aşkı, Nefes için de bir dönüm noktası olur. Nefes, Tahir’e sığınarak eski hayatını geride bıraktığını düşünür. Ancak Vedat’ın onların peşini bırakmaya niyeti yoktur.

Sen Anlat Karadeniz Oyuncuları

Vedat Sayar (Mehmet Ali Nuroğlu)

Vedat sayar, ağır kişilik bozuklukları gösteren saldırgan bir iş adamıdır. 35 yaşında olan Vedat,

Nefes’i görür görmez ona aşık olur. Ancak Nefes’in ona olan uzak tavırları öfkesini artırır. Yaşadığı bütün olumsuzlukların suçlusu olarak başkalarını görür. Kendisini asla suçlamaz. Nefes’e yaptığı işkencelerin sonunda özür diler, yalvarır ama hemen eski haline geri döner. Oğlunu çok sevdiğini iddia eder. Hayattaki en büyük saplantısı Nefes’tir.

ODTÜ Felsefe Bölümü’nde üç yıl eğitim aldıktan sonra bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne giren Mehmet Ali Nuroğlu mezuniyetinin ardından bir süre Devlet Tiyatroları bünyesinde çalışır. Çemberimde Gül Oya adlı dizi ile adını duyuran Nuroğlu; Kırık Kanatlar, Vurgun, Ömre Bedel gibi yapımlarda da rol almıştır.

Mustafa Kaleli (Sinan Tuzcu )

Kaleli ailesinin işlerini yürüten ailenin en büyük oğlu Sinan 35 yaşındadır. Hem aile şirketinin hem ailenin kendisinin başındadır. Muhafazakar bir yapısı vardır. Sert mizacı ile bilinir. Sorumluluklarına önem verir. Ailesi onun için çok önemlidir. Karısına aşık bir adamdır ve kızını çok sever. Ailesi söz konusu olduğunda gözü dünyayı görmez.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü mezunu olan Sinan Tuzcu, mezun olduktan sonra Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalışır. Ihlamurlar Altında dizisi ile tanınır. Arka Sokaklar, Elveda Rumeli, Mavi Gözlü Dev, Çemberin Dışında, Adanalı rol aldığı yapımlardan bazılarıdır.

Ulaş Tuna Astepe- Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu- Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Öykü Gürman-Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.

SEN ANLAT KARADENİZ GEÇEN HAFTA REYTİNGLERİ

Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında, Tüm Kişiler'de %16,85 izlenme oranı ve %35,35 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

Diriliş Ertuğrul dizisi ise TOTAL alanda 13.90 reyting oranıyla ikinci sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz'in özet bölümü de 11.60 reyting puanıyla üçüncü sırada yer aldı.