Sen Anlat Karadeniz 14.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz son 13.bölüm canlı izle ATV’de

Sen Anlat Karadeniz 14.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sen Anlat Karadeniz son 13.bölüm canlı izle ATV’de! Milyonları ekrana kilitleyen ve ilgiyle izlenilen dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde yer almaktadır. Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı Nefes ve Tahir’in annesinin konuşmasına odaklanır. Nefes, Tahir’in kendisi yüzünden defalarca başının belaya girmesinden sonra içindekileri açığa çıkarır. Bütün konuşmalarında Tahir ile aralarındaki ilişkinin bunun dışına çıkamayacağını vurgular. Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir önceki bölümde Vedat, Tahir’i şikayet etmişti. Şikayetinin sebebi ise darp ve alıkoymaydı. Tahir tutuklanmıştı. En çok merak edilen ise, fırsatı varken Tahir’in tetiği niye çekmediğiydi. Garip olan bir başka durum ise Nefes’i uzak tutmaya çalışmasıydı. Ancak Nefes, bir şekilde Tahir’in inadını kırmayı başarır. Bu arada Vedat boş durmaz. Velayet davası için şahitlerini toplamaya devam eder. İşte merak edilen Sen Anlat Karadeniz son bölümde yaşananlar…

Sen Anlat Karadeniz 12. Bölümde Yaşananlar

Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir önceki bölümde Vedat, Tahir’i şikayet etmişti. Şikayetinin sebebi ise darp ve alıkoymaydı. Tahir tutuklanmıştı. En çok merak edilen ise, fırsatı varken Tahir’in tetiği niye çekmediğiydi. Garip olan bir başka durum ise Nefes’i uzak tutmaya çalışmasıydı. Ancak Nefes, bir şekilde Tahir’in inadını kırmayı başarır. Bu arada Vedat boş durmaz. Velayet davası için şahitlerini toplamaya devam eder. Ancak en büyük hamlesini Nefes’e karşı yapar. Kendisine geri dönmesi karşılığında, Tahir’in serbest kalacağını söyler. Nefes, Tahir’i kurtarmakla, tekrar Vedat’ın esaretine geri dönmek arasında gider gelir.

Sen Anlat Karadeniz 13. Bölümde Yaşanacaklar

Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı Nefes ve Tahir’in annesinin konuşmasına odaklanır. Nefes, Tahir’in kendisi yüzünden defalarca başının belaya girmesinden sonra içindekileri açığa çıkarır. Bütün konuşmalarında Tahir ile aralarındaki ilişkinin bunun dışına çıkamayacağını vurgular. Tahir’in annesi Nefes’in kapısını çalar. Her ne olursa olsun, Tahir’in bütün tekliflerini geri çevirmesini söyler. Niyeti ikisi arasında yaşananlara sınır koymaktır. Nefes ise bu noktada bir çıkış yapar. Genç yaşta evlendirildiği için hala bir yara olan çocukluğunu ortaya koyar. Kadın olmanın ve daha da önemlisi çocuk olmanın ne demek olduğunu bilmediğini söyler. Bu yaşına kadar yaşadığı tek gerçek duygu anneliktir. Nefes’in bu tavrı Tahir’in annesini bile etkiler. Nefes artık yaşadıkları karşısında giderek daha güçsüz düşmektedir. Nefes, Tahir konusunda ne yapacaktır?

Sen Anlat Karadeniz Konusu

Nefes, çok küçük yaşta istemediği bir adamla evlendirilmiş ve onunla olan evliliği boyunca sürekli eziyet görmüştür. Vedat, ruhsal problemleri olan bir adamdır. Varlıklı olması Nefes’in ailesi için ise yeterlidir. Nefes’in Vedat ile olan evliliğinden bir oğlu vardır. Nefes, en sonunda Tahir’in arabasına saklanarak kaçar. Tahir ise bu sefer Nefes’e sahip çıkacaktır. Tabi Vedat bütün kötülükleriyle bu ikilinin peşindedir. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman dizinin başrol oyuncuları arasında.

Sen Anlat Karadeniz Oyuncuları

Nefes Zorlu (İrem Helvacıoğlu)

Henüz 16 yaşında, Vedat Sayar ile evelnemiş bir kadındır. Bu evliliğin ardında bir tür para ilişkisi vardır. Nefes’in babası Vedat’tan aldığı para karşılığında kızının ne istediğini önemsemeden, kızının evlenmesini sağlar. Evlendikten bir sene sonra, yani 17 yaşında anne olmuştur. Şiddet gördüğü, aşağılandığı evde oğluna sığınarak yaşar. Bütün kaçma girişimlerinin sonu hüsran olur. Her seferinde eve geri getirilir. Yine bir kaçma çabası sırasında Tahir karşısına çıkar. Bu sefer hayata tutunmasına Tahir yardım edecektir.

Almanya doğumlu İrem Helvacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim alır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, yer aldığı ilk yapımdır. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları, No: 309 adlı diziler ile kariyerine devam eder.

Tahir Kaleli (Ulaş Tuna Astepe)

Lakabı Deli Tahir’dir. Aile şirketinde çalışmasına rağmen gönlü hep denizdedir. Karadeniz gibidir, hırçın ve dalgalı. Tahir’in bütün deliliklerine rağmen merhamet duygusu çok yüksektir. Nefes karşısına çıkınca onu bir daha bırakmaz. Vedat’la karşı karşıya gelir, defalarca Nefes için kendisini tehlikeye atar.

İstanbul Erkek Lisesi’nin ardında Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Ulaş Tuna Aslantepe, 2012 yılında Karadayı dizisi ile oyunculuk kariyerine başlar. Analar ve Anneler, Rüya adlı diziler ise rol aldığı diğer yapımlardır.

Mehmet Ali Nuroğlu-Vedat Sayar

35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

Sinan Tuzcu-Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Gözde Kansu-Eyşan Sayar

35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.

Öykü Gürman-Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.