Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı izle Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Mercan ölecek mi

Sen Anlat Karadeniz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vedat ve Tahir'in bir kez daha karşı karşıya geldiği Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm fragmanına Mercan'ın infaz sahnesi damga vurdu. Nefes- Tahir evliliği ardından gözü iyice dönen Vedat, bu kez Mercan'ı kullanıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? Boynuna ilmek geçirilen Mercan ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz’in olaylı son bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. 2 Mayıs Çarşamba tarihli Sen Anlat Karadeniz 15. bölümünde Nefes ve Tahir’in nikahlarının kıyılmasıyla rahat bir nefes alan izleyiciler final sahnesinde büyük bir şok yaşadı. Son bölümde nikah sahnesini nefeslerini tutarak takip eden dizi takipçileri, geçtiğimiz günlerde Vedat’ı vurmaktan son anda vazgeçen Tahir’in bu kararı almasının nedenini öğrendi. Nefes, Yiğit’ten sonra doğan kızının erken doğum nedeniyle öldüğünü sanıyordu ama gerçek bambaşkaydı. Tahir ve Nefes arasında geçen konuşmadan sonra aslında bu gerçeği Tahir’in de bildiği ortaya çıktı. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler...



SEN ANLAT KARADENİZ 16.BÖLÜM ÖZETİ



Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile izleyiciyi neler bekliyor sorusunun yanıtı yayına giren Sen Anlat Karadeniz 16.yeni bölüm fragmanı ile belli oldu. Fragmanın ilk sahnesinde Asiye'nin odaya girip uuy demesinin sebebi Tahir ve Nefes'in yastık savaşı yapmasındandır. Tahir sonunda Nefes'ide kaleliler kervanına katmış bulunmakta. Yeni kimliğini almış ve nefese takdim ediyor ama bu mutluluğu onlara çok görenler var.





Vedat yine Tahir'in başına bela olacak. Nezaretten çıkar çıkmaz Tahir'in kapısına dayanarak onu tehdit eden Vedat yeni planı ile Tahir'i yine zor bir seçimle karşı karşıya bırakacak. Fragmanda yer alan bir sahnede ise Mercan'ı infaz eden Vedat bu sahnesiyle büyük tepkilere sebep olacak. Mercan ölürse eğer Tahir ve ailesi suçlayacak ve daha büyük bir savaş başlayacak. Bu kargaşa durumundan kendine pay çıkaran Vedat, Nefes'i geri almaya çalışacak.









SEN ANLAT KARADENİZ 15.SON BÖLÜM ÖZETİ



Nefes ve Tahir evlendiler.



Sen Anlat Karadeniz 15.son bölümünde neler yaşandı? sorusunun yanıtı bu haberimizde. Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.



VEDAT'IN ÇEKİM MAKYAJ SAHNESİ







Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlendi.







SEN ANLAT KARADENİZ DİZİ OYUNCULARI



Ulaş Tuna Astepe

Tahir Kaleli



Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.



İrem Helvacıoğlu

Nefes Zorlu



24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.



Mehmet Ali Nuroğlu

Vedat Sayar



35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.



Sinan Tuzcu

Mustafa Kaleli



35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.



Gözde Kansu

Eyşan Sayar



35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.



Öykü Gürman

Asiye Kaleli



29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.