Sen Anlat Karadeniz 21.yeni bölüm fragmanı Sen Anlat Karadeniz dizisi 20.son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler yaşandı? Sevilen dizinin izleyicileri tarafından merak edilirken dün akşam yayına giren son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 21.yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. 6 Haziran'da yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 20.son bölüm izleme linki haberimizde. Sorulan sorular arasında Sen Anlat Karadeniz Sezon final tarihi ne zaman? Gerçekci hikayesi ve Karadeniz’i yansıtan dizi severlerin gönlünü fetheden Sen Anlat Karadeniz 20.son bölümünde Geri dönüşü olmayan yola girilmiştir bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz'den gitmek… Tahir'in deli hamlesi, Kaleli Konağı'na kor gibi düşmüştür. Tahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıkarlar. Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat'tan başkası değildir. Velayet zaferinin keyfini süren Vedat, Kalelilere ikinci darbeyi indirmek için Nazar'la evlilik hazırlığındadır. Bilmediği şeyse mutluluk dakikalarının sayılı olduğudur, herkes için son başlamıştır artık. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Vedat'ın öfkesi kimleri yakacaktır. dram türündeki Sen Anlat Karadeniz izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. ATV Sen Anlat Karadeniz son bölümde yaşananlar ve daha fazlası haberimizde ..

SEN ANLAT KARADENİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz Dizisinin 21. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz dizisinin 21. Bölüm fragmanı paylaşımda bulunduğundan itibaren haberimizden izlebilirsiniz

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI ?

Geri dönüşü olmayan yola girilmiştir bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz'den gitmek… Tahir'in deli hamlesi, Kaleli Konağı'na kor gibi düşmüştür. Tahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıkarlar. Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat'tan başkası değildir. Velayet zaferinin keyfini süren Vedat, Kalelilere ikinci darbeyi indirmek için Nazar'la evlilik hazırlığındadır. Bilmediği şeyse mutluluk dakikalarının sayılı olduğudur, herkes için son başlamıştır artık

SEN ANLAT KARADENİZ 19. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir

SEN ANLAT KARDENİZ 20. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİ KADROSU

Sinan Tuzcu

Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Gözde Kansu

Eyşan Sayar

35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.

Öykü Gürman

Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.