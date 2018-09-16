Sen Anlat Karadeniz 2.sezon ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz oyuncuları ve konusu nedir? Sen Anlat Karadeniz 22.yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman izlenecek? Sen Anlat Karadeniz dizisi konusu nedir? Sen Anlat Karadeniz oyuncuları kimlerdir? soruları dizi severler tarafından araştırılan konular arasında. Yönetmenliğini Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'ın yaptığı dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor. İlk bölümden itibaren reyting rekorları kıran dizi 2. sezonu ile ekrana gelecek. Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi fırtınalı bir dizi olan Sen Anlat Karadeniz'de büyük bir aşkın ve büyük bir ızdırabın yaşam öyküsü konu ediliyor. İmkansız bir aşk üzerine kurgulanan senaryoda zorla evlendirilen ve yıllarca işkence gören bir kadının (Nefes) memleketine dönüşü ve kendisine sevdalı Tahir'in onu kurtarmak için gösterdiği çaba seyircileri ekrana kilitliyor. Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölümüyle sezona 19 Eylül Çarşamba akşamı merhaba diyecek. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon son fragman gündeme bomba gibi düştü. Dizi ile ilgili tüm merak edilenler star.com.tr'de. İşte Sen Anlat Karadeniz 2. sezon 22. yeni bölüm fragmanı oyuncu kadrosu ve hikayesi...

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin çarşamba akşamları zirveyi kimseye bırakmayan, reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, yeni sezona bomba gibi dönmeye hazır. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz, 2.sezonuyla 19 Eylül Çarşamba akşamı sat 20:00'da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

SEN ANLAT KARADENİZ'E SÜRPRİZ OYUNCU!



Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.

Can Verel(Doktor Volkan)



1982 doğumlu olan Can Verel 36 yaşındadır. Omuz Omuza ve Gemilerde Talim Var projelerinde yer almıştır. Selena adlı dizide Alekto karakterine hayat vermiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ'DE NELER OLUYOR?

Karadeniz gibi hırçın ve hareketli bir dizi olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde olaylar her hafta ayrı heyecan yaşatmaya devam ediyor. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı derken kavuşması çok zor iki aşık daha literatürümüze girdi. Tahir ile Nefesin aşkı imkansız bir aşk gibi gözükse de izleyiciler bu ikilinin kavuşması için hem dua ediyor hem de senaristi bu yönde zorluyorlar. İlk bölümünden itibaren eğlenceyi aksiyonu hüznü aynı anda izleyicisine yaşatan Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz yeni sezon için gün sayıyor.



Muhteşem doğanın, yöreselliğin içerisinde yaşanan ve yaşanmaya çalışılan bir aşk hikayesinin etrafında dönen olayları konu alan Sen Anlat Karadeniz Dizisinin her haftası bir önceki haftasından daha heyecanlı geçiyor. Vedat'ın vazgeçmediği inadı, Tahir'in buna karşı mücadelesi, Nefes'in çocuğuyla birlikte çaresizlik ve aşk arasına sıkışmış yaşantısı, Mustafa'nın ailenin büyüğü rolündeki sorumluluğu çerçevesinde dizi yeni sezonda da soluksuz devam edecek.

SEN ANLAT KARADENİZ 22.BÖLÜM FRAGMANI





Sen Anlat Karadeniz Dizisinde; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman oyunculuklarıyla dikkat çekerken dizinin 2. sezonunda neler olacağı merak konusu.



Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında; son bölümde gemiden sulara atlamak zorunda kalan Tahir'in elindeki bıçakla suyun içinde kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonunun başlangıç tarihi henüz belli değil. Fakat dizinin, dizi sezonunun açılacağı Eylül ayı ortalarında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.



Sen Anlat Karadeniz yeni sezon tarihi için net bir açıklama yapılmadı ancak dizinin sezon finalinde Yiğit'in velayeti için görülen davanın 5 Eylül'e ertelenmişti. Bu nedene 2. sezonun 19 Eylül Çarşamba günü başlayacağı duyuruldu.



SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ



Sen Anlat Karadeniz'de, Tahir, Nefes ve onun oğlu Yiğit'i Rusya'ya kaçırma eyleminde bulunmuştu, Vedat yeni bir komplo hazırlayarak Nefes'i kendi elleriyle uğruna her şeyi göze aldığı Tahir'i suyun derinliklerini atmasını istemişti.



Sen Anlat Karadeniz 19 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da ATV'de!

SEN ANLAT KARADENİZ GENEL HİKAYESİ



Nefise ve Tahir'in imkansız aşkını konu alan dizide, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in hikayesine yer veriliyor.



Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.







SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli)



Ulaş Tuna Astepe 1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Daha önce Analar ve Anneler'de Mustafa karakterini canlandırdı.



Dizideki karakteri: Namı diğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, korumacı ama ayarsız. Bir de sivri dilli ve azıcık hödük. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.



İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu)



2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşen İrem Helvacıoğlu aslen Ankaralıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır.



Dizideki karakteri: 24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. Onyedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş ama dayanıyor. Zaten çok fazla dayanıklı bir karakter. Acısını saklayan, müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.



Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar)



Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için tayinlerle, kız kardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde yaşadı. (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde 3 yıl birinci sınıfı okuduktan sonra, lise yıllarında okul kulüplerinde başladığı tiyatro oyunculuğunu meslek edinmeye karar verdiği için ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da piskopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir, öyle piskopat. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün piskopatlığını neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özürler diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.



Sinan Tuzcu (Mustafa Kaleli)



Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'de doğdu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı. Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekaasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.



Gözde Kansu (Eyşan Sayar)



Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Anaokulu sırasında baleye başladı. Okul hayatında, sürekli okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.



Dizideki karakteri: 35 yaşında. Vedat'ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat'la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, manupülatif, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.



Öykü Gürman (Asiye Kaleli)



Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Berk Gürman adında erkek ikiz kardeşi vardır. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirdi. 1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın'dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.



Dizideki karakteri: 29 yaşında. Mustafa'nın "Oy Asiyem" karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Vaktiyle köyün en güzel kızıymış, havası hala pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, gelenek sallamaz, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Kocasına dilli, kaynanasına zilli. Kıymetini bilmeyeni vallahi gebertir. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.