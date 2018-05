Servet final 4.son bölüm fragmanı Servet dizisi son 4.bölüm izle neden final yapıyor? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları haberimizde yer alıyor. Sezon başında Seren Şirince ile birlikte rol aldıkları Seven Ne Yapmaz dizisiyle atv’de ekrana gelen Yusuf Çim, sezon sonuna doğru ise Servet dizisinde rol aldı. Ancak bu sezon Yusuf Çim için büyük bir şanssızlık daha yaşandı ve dizi tutmadı! Başrollerini Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in paylaştıkları, Show TV’nin Ortaks Yapım imzalı iddialı dizisi Servet, Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle ekranlara veda edecek. Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli,Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer aldı.

'Servet' dizisi final yapıyor!

SERVET 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret Fettah, “Bu aileyi elinde tutmak istiyorsan yumruğu masaya sert vuracaksın!” sözleriyle ağırlığını hissettirirken Can, Hande’ye aşık olmadığını itiraf ediyor. Savcı Yaşar’ın Fettahların peşini bırakmadığı tanıtımda Narin büyük bir tehlike altına giriyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Ferah’ın sarıldığı Kudret Fettah’ın “Bu kız beni çok eskilere götürdü!” sözleri dikkat çekiyor.

Öte yandan, Ferah, Can’ın nişanlısı Hande ile tanışırken Hande, gerçekleri söylemediği için Can’a hesap soruyor. Belkıs’ın “Biz katil değiliz!” diyerek gözünü karartan Yener’i engellemeye çalıştığı tanıtımda Narin’in yaşadığı tehlike gerilimi tırmandırıyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Kudret Fettah’ın “Unutma insanları hataları öldürür!” sözleri dikkat çekiyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA EMİR KHALİLZADEH OTURUYOR

KADRODA GÜÇLÜ İSİMLER VAR

SERVET 4.BÖLÜM FRAGMANI

SERVET DİZİSİNİN KONUSU

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizisinin konusu şöyle; Ferah Feza (Bahar Şahin) her yıl 18 yaşını doldurup, kaldıkları yetiştirme yurtlarından ayrılmak zorunda olan binlerce gençten biriydi. Ancak diğerlerinden önemli bir farkı vardı, kimsesiz değildi. Henüz bilmese de büyük bir ailesi vardı ve hayalini bile kuramayacağı kadar zengindi. Can Yiğit (Yusuf Çim) 29 yaşındaydı. Tıpkı Ferah gibi anne ve babasını kaybetmişti. Evlatlık gibi büyümüş olsa da ülke çapında önemli bir iş adamının kanatları altında, onun oğlundan farksız, her istediğini yapabilecek güçteydi. Bu yaşta kimsenin kolay sahip olamayacağı bir güce ve paraya sahipti, bu büyük aileyi yönetiyordu.

Fettah Holding’in sahibi Kudret Fettah’ın(Ali Sürmeli) talimatıyla asıl kimliğini bilmediği Ferah’a, hakkı olan serveti vermek için yola çıktığında bu yolun hem Ferah’ın hem de kendisinin sınavı olacağını bilmiyordu. Can ve Ferah, paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldılar. Herkesin kendi servetini aradığı bu hayatta zorlu sınavlardan geçeceklerdi; Can, Ferah için kendisinin bile tahmin edemeyeceği kadar ileri gidecek her şeyi, herkesi karşısına alacaktı. Birbirlerini yaşatmak için saf aşklarından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu kirli kavga servet peşinde koşan herkesi içine çekecek, temiz kalmayı başaranlar hayattaki servetlerine kavuşacaktı.

SERVET DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Son zamanlarından popüler oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.

YUSUF ÇİM (CAN YİĞİT)

1991 yılında üç çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olarak, İstanbul'da dünyaya gelen Yusuf Çim, kariyerine 2009 yılında modellik yaparak başladı. 2011'de katıldığı bir modellik yarışmasından ikincilik kazandı. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılından itibaren birçok markanın ve derginin katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Müzik kariyeri 2013 Ağustos'da çıkardığı "Olsun Bi Kere" EP Albümüyle başlamıştır. Çilek Kokusu dizisinde canlandırdığı "Burak" karakteriyle ünlenen genç oyuncunun yer adlığı diğer diziler, Hanım Köylü İçimdeki Fırtına ve Seven Ne Yapmaz’dır.

Yusuf Çim son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Can Yiğit" karakterini canlandıracak. Can Yiğit karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın evladı gibi büyütüp şirketini emanet ettiği, adil ve güvenilir biridir. Fettah ailesine sarsılmaz bir sadakatle bağlı olan Can, ailenin biricik kızı Hande’yle evlilik yolunda ilerlerken, Ferah’ın hayatına girmesiyle gerçek aşkla tanışır.

BAHAR ŞAHİN (FERAH)

1991 yılında Artvin’de dünyaya gelen Bahar Şahin, ilk oyunculuk deneyimini Fox Tv’de yayınlanan başrolü Keremcem ve Ezgi Asaroğlu’nun paylaştığı "O Hayat Benim" dizisinde canlandırdığı "Müge" karakteri ile yaşamıştır. Güzel oyuncu bu dizinin ardından, "Lise Devriyesi" dizisi ve "Kayıtdışı" dizilerinde rol almıştır.

Bahar Şahin son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Ferah" karakterini canlandıracak. Ferah karakterinin özellikleri ise şunlar; Ferah, bütün yaşamını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmiş olsa da hayata gülen gözlerle bakan, yüreği iyilikle dolu bir kızdır. Henüz bilmese de güçlü bir ailesi vardır ve hayalini bile kuramayacağı kadar büyük bir servetin sahibidir.

ALİ SÜRMELİ (KUDRET FETTAH)

1959 yılında dünyaya gelen Ali Sürmeli aslen Muş'un Varto ilçesindendir. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu birçok anadolu şehrinde geçmiştir. Lise eğitiminin ardından, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü‘nden 1985 yılında mezun olan Ali Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu‘nda çalıştı. 1988 yılında “Dönüş” adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. 1995 yılında “Sokaktaki Adam” rolü ile SİYAD Ödüllerine layık görüldü.

1998 yılında “Karşık Pizza” adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu‘nun yer aldığı “Deli Yürek” adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde “Filler ve Çimen” adlı sinema filmiyle “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. 2001 yılında Semir Aslanyürek‘in yönettiği “Şellale” adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. “Aşka Sürgün”, “Yağmurdan Sonra”, “Hürrem Sultan” gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek’in “Eve Giden Yol 1914” ve Ömer Fark Sorak‘ın “Sınav” adlı filmlerinde rol aldı. 2015 yılında Baba dizisinde rol alan Ali Sürmeli en son 2017 yılında yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Vezir Parmağı isimli sinema filminde Müstesna karakterini canlandırmıştır.

Ali Sürmeli son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Kudret Fettah" karakterini canlandıracak. Kudret karakterinin özellikleri ise şunlar; Her insanın kötü tarafında bir iyilik, iyi tarafında da bir kötülük vardır. Tıpkı Kudret Fettah’ta olduğu gibi. Hayatı hatalarla dolu bir işadamı olan Kudret Fettah, korkulması gereken tekinsiz biridir.

ARSEN GÜRZAP (BELKIS FETTAH)

11 Ekim 1946 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Arsen Gürzap, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümü mezunu olup, Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sanat hayatına başladı. 1987'den bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaktadır. Tiyatro İstanbul'da da bir süre çalışan sanatçı; MSÜ Tiyatro bölümünde de dersler vermiş olup, eşi Can Gürzap ile birlikte Dialog adlı okulun kurucu kadrosunda yer aldı. 15 yılda 15.000 mezun veren okulda sunuculuk, güzel konuşma, insan ilişkileri eğitmeni olarak dersler vermektedir. Arsen Gürzap sinema filmleri ve dizilerde de rol almış, seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Son yıllarda en ses getiren seslendirme çalışması LÖSEV Lösemili çocuklar Vakfı'nın tanıtım filmleri olmuştur.

Arsen Gürzap son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Belkıs Fettah" karakterini canlandıracak. Belkıs karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın karısı Fettah ailesinin gölge lideridir. Herkes kadar iyi, herkes kadar kötü biri olan Belkıs’ın, söz konusu çocukları olduğunda yapamayacağı şey yoktur.

KANBOLAT GÖRKEN ARSLAN (YENER FETTAH)

Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmeleri de bulunmaktadır. Çemberimde Gül Oya, Yer Gök Aşk, Ezel, Poyraz Karayel, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

Kanbolat Görkem Arslan son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Yener Fettah" karakterini canlandıracak. Yener karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın büyük oğludur. Kazanmak için her yolu mubah gören, bu uğurda elini kana bulamaktan bile çekinmeyecek kadar yoldan çıkmış biridir.

BARAN BÖLÜKBAŞI (KORKMAZ)

1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. Antalya Replik Sanat Eğitim Kurumlarında temel oyunculuk, Cüneyt Sayıl oyunculuk atölyesinde kamera önü oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı Adı Efsane ve Sevdanın Bahçesi dizilerinde rol aldı.

Baran Bölükbaşı son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Korkmaz" karakterini canlandıracak. Korkmaz karakterinin özellikleri ise şunlar; Ferah’ın Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan biricik dostudur. Gerçek bir yol arkadaşıdır. Her koşulda ayakta kalmayı bilen, güçlü bir kişiliğe sahiptir.

CEMRE GÜMELİ (HANDE FETTAH)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunudur. Oyunculuk hayatına tiyatro ile başlayıp çeşitli ekiplerle çalıştıktan sonra New York’da Meisner Tekniği eğitimi almıştır. Tatlı İntikam dizisi ile ekran kariyerine başlamıştır. Bir yandan tiyatroya da devam eden Gümeli Kumbaracı50 ekibindedir, halen 3. Richard oyununda oynamaktadır.

Cemre Gümeli son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Hande Fettah" karakterini canlandıracak. Hande karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın biricik kızı, medarı iftarı, göz bebeği olan Hande; kazanma hırsından uzaktır. Ancak aşkta dominant bir kadındır.

ALICIA KAPUDAĞ (DURU FETTAH)

Alicia Kapudağ Kanadalı olup aslen ise Türk asıllıdır. Çok iyi derecede İngilizce, Yunanca, Fransızca ve Türkçe konuşan Alicia Kapudağ liseyi İstanbul'da okumuştur. İstanbul International Community School’da lise eğitimini tamamladıktan sonra ise Toronto Üniversitesi'ne giren Alicia Kapudağ, burada Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra müzisyenlik kimliği de olan Alicia Kapudağ, söz yazarlığı ve vokalistlik de yapmaktadır. Cinayet, Hayat Yokuşu, Küçük Ağa, Eğlendirme Dairesi ve Ateşböceği dizilerinde rol aldı.

Alicia Kapudağ son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Duru Fettah" karakterini canlandıracak. Duru karakterinin özellikleri ise şunlar; Yener Fettah’ın kızıdır. Fettah ailesinin diğer üyelerinden oldukça farklıdır. Son derece zekidir. İnsanlara tepeden bakan bir kişiliği olsa da attığı her adımda politik bir doğruluğa sahiptir.