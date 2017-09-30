Sevda’nın Bahçesi 3.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu Sevda’nın Bahçesi 2.son bölüm yayında

Sevda’nın Bahçesi 3.bölüm fragmanı Kanal D izleyicisi tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile gündeme bomba gibi düşen ekranların yeni dizisi Sevda'nın Bahçesi son bölümde sular durulmuyor. Aylin'le birlikte çalışmaya başlayan Sevda, açacakları restaurant için 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ancak bu kararından kısa bir süre sonra pişmanlık duymuştur. Sevda, vazgeçtiğini söylemek üzere soluğu Aylin'in yanında alır. Ancak Sevda'nın söyledikleri Aylin'in hiç hoşuna gitmez. Sevda'dan gelecek olan her hamleye karşı tedbirli olan Aylin, onu ikna etmeye çalışır ancak bunu başaramaz. Bu sefer farklı bir yol dener. Aylin, Sevda'nın sırrını bildiğini ve eğer anlaşmayı bozarsa bu sırrını açığa çıkaracağını söyleyerek onu tehdit eder. Duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık ve çaresizlik içinde kalan Sevda ise köşeye sıkışır ve ne yapacağını bilemez.



SEVDA’NIN BAHÇESİ 2. BÖLÜM ÖZETİ



Aylin'in, Sevda'yı kullanarak açtığı restoranı Aylin'in Bahçesi, Defne ile Sevda'yı her şeyi ortaya çıkarmaları gerektiğini düşündürür. Sevda ile Aylin'in yüzleşmesi ise bambaşka bir hesaplaşmaya döner. Aylin, Sevda'nın sırlarını bildiğini ve bunu Defne'den sakladığını bilmektedir. Sevda, kızıyla yaşadığı huzurlu hayatın bozulacağına dair endişe yaşarken, Hakan'ın yapacağı hamle yeni bir mücadeleye sahne olacaktır.









Öte yandan Levent'in yakın arkadaşı olan Eray da iyiden iyiye Sevda'ya abayı yakmıştır. Eray'ın Sevda'ya ilgisini bilen Levent ise bu durumun önüne geçmek ister. Bunu yaparken de ikili arasında geçen konuşmalar akıllarda soru işareti bırakır. Yoksa, Levent'in kalbi hala Sevda'da mıdır? Eray, Levent'in bu davranışı karşısında ne yapacaktır?



Defne ise babası olduğunu bilmeden Levent ile yakınlaşmaya başlar. Levent'in, doğum günü partisinde tanıştığı Defne ile kurduğu samimiyet Sevda'yı rahatsız eder. Çünkü ikili baba-kız olduklarını henüz bilmez. Bu durum Sevda'yı tedirgin eder. Öte yandan Tolga, Defne'nin kalbini çalmak içinden elinden geleni yapar. Tolga'nın ilgisi zamanla Defne'nin de hoşuna gitmeye başlar.









Sevda ile Aylin karşı karşıya! Sevda ile Levent yıllar sonra yüzleşiyor; eski defterler yeniden açılıyor!



Yıllar önceki ayrılık, hem Sevda hem de Levent için hayatlarında birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. İkilinin karşılaşması, eski hesapları da gün yüzüne çıkarır. Yıllar önceki ayrılık, Sevda'yı bambaşka biri haline getirmiştir. Artık çok daha güçlü ve kararlıdır. Levent'i yeniden karşısında görmesi, eski hatıraları onun için yeniden canlandırır.



Sevda, kızıyla kurduğu yeni hayatına Levent'i kabul edebilecek mi? Levent ile Sevda'nın yıllar sonra karşılaşması, aralarındaki problemleri çözebilecek mi? Sevda'nın kalbine gömdüğü sırlar, ortaya çıkacak mı?