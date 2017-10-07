Sevda’nın Bahçesi 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm – KANAL D
Kanal D ekranlarında yeni sezonda büyük beğeni kazanan Sevda’nın Bahçesi dizisi son bölüm ile izleyicilerden tam not aldı. Sevda’nın Bahçesi son bölüm ardından gözler Sevda’nın Bahçesi 4. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Sevda’nın Bahçesi dizisinde bu hafta; Sevda ve Levent’in fotoğrafını gören Aylin, gizlice Sevda’nın peşine düştü. Sevda’nın hayatını, sırlarını araştırmaya başlayan Aylin’in en büyük yardımcısı ise aşığı avukat Hakan oldu.
Kanal D’nin kısa sürede sevilen dizisi Sevda’nın Bahçesi son bölüm Aylin’in gizlice Sevda’yı takip etmesine konu oldu. Sevda’nın Bahçesi 3. son bölümde yaşanan gelişmeler büyük heyecan uyandırdı. Dizide bu hafta; Sevda ve Levent’in fotoğrafını gören Aylin, gizlice Sevda’nın peşine düştü. Sevda’nın hayatını, sırlarını araştırmaya başlayan Aylin’in en büyük yardımcısı ise aşığı avukat Hakan oldu. Sevda’nın Bahçesi 4. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.
SEVDA’NIN BAHÇESİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Sevda ve Levent’in fotoğrafını gören Aylin, gizlice Sevda’nın peşine düşer. Sevda’nın hayatını, sırlarını araştırmaya başlayan Aylin’in en büyük yardımcısı, aşığı avukat Hakan’dır.
Aylin’in sinsi planları bununla da sınırlı değildir. Eray’ın Sevda’ya olan ilgisini bilen Aylin, Eray ve Sevda’yı bir araya getirecek bir akşam yemeği organize eder. Bu durum Levent’in hiç hoşuna gitmez ve Levent bu yemeği iptal etmek için elinden geleni yapar. Sevda ve Levent yıllar sonra yine aynı sofradadır ama bu kez, birbirini yeni tanımaya başlayan iki yabancı gibi…
Defne, okuldaki kariyer gününe Levent’i davet eder. Levent’in yoğun programı yüzünden kariyer gününe Eray katılır. Ancak Levent’in büyük sürprizi başta Sevda olmak üzere herkesi duygulandırır.
Sevda’nın Bahçesi’nin genel hikayesi ve künyesi şöyle:
Levent ve Sevda büyük bir aşkla evlenmiş ancak 18 yıl önce boşanmışlardır. Her zaman daha fazlasını isteyen Levent’e Sevda ile birlikte kurdukları bu mutlu ama küçük hayat yetmemiştir. Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Sevda, Levent’in ondan ayrılmak istediği gün hamile olduğu haberini heyecanla vermek isterken, ayrılık teklifiyle yıkılır ve Levent’e hamile olduğunu söylemez. Levent, şuan da Defne adında bir kızı olduğundan bile habersizdir.
Kader bir gün Levent ve Sevda’yı bir araya getirir. Sevda her şeyden habersiz, Levent ve eşi Aylin’in hayatına girer. Aylin’in Levent’in yeni karısı olduğundan habersiz olan Sevda, gerçeği öğrendiğinde ise vazgeçmek için çok geçtir.
Yıllar sonra karşısında Sevda’yı görünce kafası karışan Levent’i zor günler beklemektedir. Levent ve Sevda yıllar sonra bir araya gelince, ikisinin de hayatı alt üst olur. Yıllardır gizli kalmış sırlar ve yalanlar bu yarım kalmış büyük aşkın önüne geçebilecek midir?
KÜNYE
Yapımcı: Faruk Turgut
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Senarist: Birol Güven
Genel Koordinatör: Ahsen Tüzün
Oyuncular: Sibel Can (Sevda), Emre Kınay (Levent), Begüm Kütük (Aylin), Alina Boz (Defne), Baran Bölükbaşı (Tolga), Esra Kızıldoğan (Ayşe), Mehmet Bozdoğan (Hamdi), Berat Yenilmez (Eray), Hakan Atalay (Hakan), Haydar Köyel (Nuri), Yasemin Öztürk (Jale), Melehat Abbasova (Tatyana), Doğa Konakoğlu (Ufuk)
Sibel Can
Sevda
Sevda 18 yıl önce aşık olduğu adam tarafından terk edilen 40-45 yaşlarında bir kadındır. Terk edildiğinde hamile olan Sevda’nın şimdilerde 18 yaşında Defne adında güzel bir kızı vardır. Kocası Levent terk ettiğinde, Sevda hayatta yapayalnız kalmış kızını tek başına zorluklar altında büyütmüştür. Sevda ne yapar eder, kızını tüm zorluklara rağmen okutur. Yalnız kaldığı dönemde, geçimini sağlamak için tek çaresi yemek yapmaktır.
Emre Kınay
Levent
Levent 45-50 yaşlarında çok başarılı ve zengin bir iş adamıdır. Her zaman daha fazlasında gözü olan, dünyayı gezmek, önemli girişimlerde bulunmak, zengin ve başarılı bir adam olmak isteyen Levent, Sevda ile olan evliliğini bu hayallerinin önünde bir engel olarak görmüş, küçük ama mutlu hayatları ona yetmeyince 18 yıl önce bu evliliği bitirmiştir.
Begüm Kütük
Aylin
Aylin 30-35 yaşlarında genç ve çok güzel bir kadındır. Aylin’in bir restoran açma hayali vardır. Yemek merakından dolayı birçok kursa giden ancak başarılı olamayan Aylin bir türlü bu hayalini hayata geçirememiştir. Aylin’in en iyi olmak isteyen egoist bir tarafı vardır. Kariyerist bir kadın olan Aylin başarılı olma yolunda önüne gelen herkesi gözden çıkarabilir.
Teoman Kumbaracıbaşı
Hakan
Hakan 30- 35 yaşlarında yakışıklı bir avukattır. Levent’in avukatlığını yapmaktadır. Ancak Levent’in karısı Aylin’e aşıktır. Hakan, şimdilerde Aylin’in hayattaki en büyük yardımcısıdır çünkü ona tutkuyla bağlıdır. Umutla Levent’i bırakıp, kendisine gelececeği günü bekler.
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