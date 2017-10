Sevda’nın Bahçesi 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm – KANAL D

Kanal D’nin kısa sürede sevilen dizisi Sevda’nın Bahçesi son bölüm Aylin’in gizlice Sevda’yı takip etmesine konu oldu. Sevda’nın Bahçesi 3. son bölümde yaşanan gelişmeler büyük heyecan uyandırdı. Dizide bu hafta; Sevda ve Levent’in fotoğrafını gören Aylin, gizlice Sevda’nın peşine düştü. Sevda’nın hayatını, sırlarını araştırmaya başlayan Aylin’in en büyük yardımcısı ise aşığı avukat Hakan oldu. Sevda’nın Bahçesi 4. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

SEVDA’NIN BAHÇESİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevda ve Levent’in fotoğrafını gören Aylin, gizlice Sevda’nın peşine düşer. Sevda’nın hayatını, sırlarını araştırmaya başlayan Aylin’in en büyük yardımcısı, aşığı avukat Hakan’dır.

Aylin’in sinsi planları bununla da sınırlı değildir. Eray’ın Sevda’ya olan ilgisini bilen Aylin, Eray ve Sevda’yı bir araya getirecek bir akşam yemeği organize eder. Bu durum Levent’in hiç hoşuna gitmez ve Levent bu yemeği iptal etmek için elinden geleni yapar. Sevda ve Levent yıllar sonra yine aynı sofradadır ama bu kez, birbirini yeni tanımaya başlayan iki yabancı gibi…

Defne, okuldaki kariyer gününe Levent’i davet eder. Levent’in yoğun programı yüzünden kariyer gününe Eray katılır. Ancak Levent’in büyük sürprizi başta Sevda olmak üzere herkesi duygulandırır.