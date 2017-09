Sevda'nın Bahçesi yayın tarihi zaman oyuncuları kim? İşte Sevda'nın Bahçesi 1. bölüm fragmanı

Sevda'nın Bahçesi 1. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu! Kanal D ekranlarında başlayacak olan yeni sezonun iddialı dizisi Sevda'nın Bahçesi yeni görüntülerle birlikte yayın tarihi bilgisi de geldi. Gold Film, senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca; Begüm Kütük, Alina Boz, Baran Bölükbaşı, Esra Kızıldoğan, Mehmet Bozdoğan, Berat Yenilmez, Hakan Atalay, Haydar Köyel, Yasemin Öztürk, Melehat Abbasova, Doğa Konakoğlu gibi isimler de yer alıyor. Peki Sibel Can ve Emre Kınay'ın başrollerini paylaştığı Sevda’nın Bahçesi ne zaman başlayacak? Başrollerinde Sibel Can ve Emre Kınay'ın olduğu Sevda'nın Bahçesi, 23 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor!



Yıllar sonra Emre Kınay ile Sibel Can’ın yeniden başrolde yer alacağı dizi, aynı mahallede büyük aşk yaşayan iki sevdalının seneler sonraki farklı hayatlar yaşarken karşılaşmasına odaklanıyor. Emre Kınay dizide büyük sırrını taşıdığı büyük aşkı ile sayesinde zengin olduğu kadın arasında kalacak.







SEVDA’NIN BAHÇESİ KONUSU



18 yıl önce boşanan Sevda ve Levent’in yıllar sonra yollarının kesişmesini konu alan Sevda’nın Bahçesi’nin genel hikayesi ve künyesi şöyle:



Levent ve Sevda büyük bir aşkla evlenmiş ancak 18 yıl önce boşanmışlardır. Her zaman daha fazlasını isteyen Levent’e Sevda ile birlikte kurdukları bu mutlu ama küçük hayat yetmemiştir. Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Sevda, Levent’in ondan ayrılmak istediği gün hamile olduğu haberini heyecanla vermek isterken, ayrılık teklifiyle yıkılır ve Levent’e hamile olduğunu söylemez. Levent, şuan da Defne adında bir kızı olduğundan bile habersizdir.

Kader bir gün Levent ve Sevda’yı bir araya getirir. Sevda her şeyden habersiz, Levent ve eşi Aylin’in hayatına girer. Aylin’in Levent’in yeni karısı olduğundan habersiz olan Sevda, gerçeği öğrendiğinde ise vazgeçmek için çok geçtir.



Yıllar sonra karşısında Sevda’yı görünce kafası karışan Levent’i zor günler beklemektedir. Levent ve Sevda yıllar sonra bir araya gelince, ikisinin de hayatı alt üst olur. Yıllardır gizli kalmış sırlar ve yalanlar bu yarım kalmış büyük aşkın önüne geçebilecek midir?



KÜNYE



Yapımcı: Faruk Turgut

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senarist: Birol Güven

Genel Koordinatör: Ahsen Tüzün



Oyuncular: Sibel Can (Sevda), Emre Kınay (Levent), Begüm Kütük (Aylin), Alina Boz (Defne), Baran Bölükbaşı (Tolga), Esra Kızıldoğan (Ayşe), Mehmet Bozdoğan (Hamdi), Berat Yenilmez (Eray), Hakan Atalay (Hakan), Haydar Köyel (Nuri), Yasemin Öztürk (Jale), Melehat Abbasova (Tatyana), Doğa Konakoğlu (Ufuk)









EMRE KINAY KİMDİR?



Emre Kınay kimdir, Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay‘ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul KüçükÇekmece’de tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.



1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy‘un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro’nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.



8 Mart 2005 tarihinde “Duru Tiyatro”yu kurdu.



TRT‘de “Yol Geçen Hanı” ve Kanal D‘de “Sen Gidince” adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.



2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren “İki Aile” dizisinde başrolünü İclal Aydın ile paylaştı.



2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.



Ödülleri :

1998 – Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: – Simyacı

2006 – Afife Tiyatro Ödülleri : “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” – Kara Sohbet

2004 – 23. İstanbul Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” İnşaat filmi



Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2010 – Sondan Sonra : Dennis Kelly – Duru Tiyatro

2008 – Aşk Her Yerde : Simon Williams – Duru Tiyatro

2007 – Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 – Kara Sohbet : Amélie Nothomb – Duru Tiyatro

2005 – Sınır : Muzaffer İzgü – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 – Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü – Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 – İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 – Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 – Bozuk Düzen : Dinçer Sümer – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1997 – Simyacı : Paaulo Coelho – Dostlar Tiyatrosu

1993 – Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları

1992 – Sofokles’in Antigone’si : Bertolt Brecht – Bakırköy Belediye Tiyatroları

1991 – Fırtına : William Shakespeare – İstanbul Devlet Tiyatrosu



Filmleri ve Dizileri :

2013 – Güneşi Beklerken

2012 – Ustura Kemal

2010-2011 – Dürüye’nin Güğümleri

2009-2010 – Aile Reisi

2009 – Ah Kalbim

2009 – Güneşi Gördüm

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 – Kurtlar İmparatorluğu

2003 – Okul

2003 – İnşaat (Ömer Vargı)

2006-2008 – İki Aile

2006 – Kamyon

2005 – Seni Çok Özledim

2005 – Sen misin Değil misin?

2005 – Ölümüne Sevdalar

2004 – İstanbul Şahidimdir

2003 – Baba

2003 – Esir Şehrin İnsanları

2002 – Berivan

2001 – Yeditepe İstanbul

1999 – Yüzleşme

1999 – Baba

1999 – Yılan Hikayesi







SİBEL CAN KİMDİR?



Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.



Daha sonra İstanbul' da ilk kez Galata Kulesi' nde sahneye ciktı. Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan tarafından keşfedildi. Böylece Maksim Gazinosu' nda sahneye çıkmaya başladı ve 14 yaşında şöhret oldu. Yaşı küçük olduğu için Maksim Gazinosu onun yüzünden kapatıldı. Çalışma müsaadesi almak için Fahrettin Aslan ve Türker İnanoğlu, Sibel Can' ın yaşını mahkeme kararıyla 6 ayda 6 yaş birden büyüttü. Artık sahneye çıkmasında bir sorun kalmamıştı.



Sibel Can üç yıl kadar dans etti. Maksim gazinosunda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ismlerin alt kadrosunda çalışma imkanı buldu. Assolistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşında idi. Sibel Can, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm bir anda müzik listelerinin üst sıralarına yükseldi.



1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Can'ın asıl niyeti ve tek hayali şarkı söylemekti. Dans onun için bir basamaktı. Sesinin güzelliği bütün müzisyenler ve sanat dünyası tarafından biliniyordu. Artık Sibel Can' ın sesini herkes duymalıydı. Bu konuda ilk onayı veren yine babası Engin bey, Orhan Gencebay ve Muazzez Abacı oldu. Ortak bir kararla dans hayatına nokta kondu. Buna en çok annesi Emine Gülsezer hanım sevindi.



Bu arada babasının çevresindeki birçok ustadan basta Mustafa Erses, Baki Duyarlar, Mustafa Taşpınarlı, Halil Karaduman ve Ergin Kızılay' dan TSM eğitimi aldı. Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik'e transfer oldu. Büyük bir yükselişe geçen sanatçı, 1995 yılında yayınlanan "Şarkılarda Senden Yana" albümünde tarzını biraz değiştirdi. Albümdeki "Deli Yüreğim", "Dedikodu" gibi parçalar Can'ın eski albümlerine nazaran daha çok ses getirdi. 1997 yılında ise, Serdar Ortaç'ın bestelediği "Padişah"lı albüm yayınlandı. "Padişah"la birlikte Sibel Can, Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline geldi.



Sibel Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde de yer aldı. "Kaldırım Çiçeği", "Gülüm", "Bize Ne Oldu" ve "Berivan" gibi dizilerde kamera karşısına geçti. 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışan sanatçı 2007 yılında "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki Çakmak Çakmak isimli parçayla büyük başarı yakaladı.



1999'da Hakan Ural'dan ayrılan Sibel Can ,2000'de Sulhi Aksüt'le evlenmiş ve bu evlilikten de Emir adında bir evlat sahibi olmuştur. İlk albümünü 1987'de çıkartan şarkıcı 2014 yılına kadar 20 tane albüm çıkartmıştır.



Albümleri



1. Albüm Günah Bize (1987)

2. Albüm Bulursun Beni (1988)

3. Albüm Rüyalarda Buluşuruz (1989)

4. Albüm Hasretim (1990)

5. Albüm Bir Güneş Batışında (1991)

6. Albüm Seni Sevmek (1992)

7. Albüm Hayat Devam Ediyor (1993)

8. Albüm Hatırasıdır (1994)

9. Albüm Şarkılarda Senden Yana (1995)

10. Albüm Bu Devirde (1997)

11. Albüm Daha Yolun Başındayım (1999)

12. Albüm İşte Sibel Can (2000)

13. Albüm Canım Benım (2001)

14. Albüm Sen Benimsin (2003)

15. Albüm Özledinmi? (2005)

16. Albüm Akşam Sefası (2007)

17. Albüm Benim Adım Aşk (2009)

18. Albüm Seyyah (2011)

19. Albüm Mesk (2012)

20. Albüm Galata (2014)



Filmleri



Sinema



2002 Papatya ile Karabiber



Televizyon dizileri



1996 Kaldırım Çiçeği

1997 Gülüm

1998 Sibel

1999 Bize Ne Oldu

2002 Berivan

2005 Saklambaç

2006 Ah İstanbul